Verizon anuncia recorte masivo de 13,000 empleos en la mayor reestructuración de su nueva gestión

El nuevo CEO, Dan Schulman , impulsa una estrategia de eficiencia que incluye conversión de tiendas a franquicias, cierres y revaluación del portafolio inmobiliario.

Verizon recortará más de 13,000 empleos , hasta el 20% de su plantilla no sindicalizada, como parte de la mayor reestructuración interna en años.

Verizon anunció este jueves un recorte masivo de más de 13,000 empleos, equivalente a hasta el 20% de su plantilla no sindicalizada, en lo que representa el primer gran paso del nuevo CEO Dan Schulman para reestructurar la compañía y reducir costos. En una carta interna obtenida por Bloomberg, Schulman señaló que la estructura actual de gastos limita la capacidad de invertir en la propuesta de valor al cliente y que la empresa necesita volverse “más simple, más ágil y más enfocada en el usuario”.

Los despidos afectarán a todos los niveles de la organización, desde personal de tiendas hasta representantes de servicio al cliente e incluso ejecutivos senior. La empresa aseguró que la mayoría de los trabajadores saldrá de la nómina antes de fin de año y que nuevas rondas de reestructuración podrían anunciarse próximamente. Verizon también aclaró que este recorte no está relacionado con la adopción de inteligencia artificial, un punto relevante en un contexto donde varias compañías han vinculado los despidos a transformaciones tecnológicas.

Reconfiguración operativa: tiendas, franquicias y activos inmobiliarios

Como parte del plan de reorganización, Verizon convertirá 179 tiendas corporativas en franquicias y cerrará una ubicación en Nueva York, al tiempo que reevalúa su portafolio inmobiliario debido a la disminución de personal. Actualmente, la compañía cuenta con alrededor de 100,000 empleados, un tercio de los cuales pertenece a sindicatos como CWA e IBEW; estos trabajadores se verán poco afectados por la medida, lo que subraya que el ajuste se concentra principalmente en personal no sindicalizado.

La transición hacia un modelo más liviano en infraestructura física se ajusta a tendencias del sector de telecomunicaciones, donde las grandes compañías buscan sustituir modelos de operación costosos por esquemas más flexibles y con mayor tercerización, particularmente en el segmento minorista.

Capacitación y nueva estrategia laboral bajo la gestión Schulman

Verizon también destinará US$20 millones para apoyar la capacitación y reconversión laboral de los empleados despedidos, enfocados en áreas que reflejan las nuevas demandas del mercado laboral en la era de la inteligencia artificial. Dan Schulman —ex CEO de PayPal— asumió el cargo el mes pasado tras varios trimestres de pérdidas de suscriptores y un desempeño bursátil estancado, y esta medida se interpreta como el inicio de una etapa de cambios profundos orientada a recuperar competitividad.

Las acciones de Verizon operan estables en la sesión, con un leve avance del 0.1%, reflejando que el mercado ya anticipaba una reestructuración de gran escala bajo la nueva administración.

Fuente: xStation5.

_______________

Analiza oportunidades en empresas tecnológicas y de telecomunicaciones con herramientas profesionales y seguimiento en tiempo real del mercado.

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí