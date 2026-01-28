- Ethereum mantiene soporte clave en 2.850 dólares, y solo una ruptura de 3.540 dólares permitiría reactivar una tendencia alcista clara.
- En el corto plazo, la superación de resistencias en 2.932 y 2.972 dólares refuerza el sesgo alcista mientras esos niveles se mantengan.
Las cotizaciones de Ethereum han carecido de una dirección clara desde hace algún tiempo. En el intervalo diario, el soporte clave sigue siendo la zona de 2.850 dólares, que ya ha sido puesta a prueba varias veces por el mercado. Si el rebote de ayer continúa, el precio podría dirigirse hacia la resistencia en 3.236 dólares, donde se encuentra la media de las últimas 100 sesiones, marcada en el gráfico con una línea azul.
Sin embargo, para que se desarrolle una tendencia más clara, el mercado tendría que romper su estructura actual. Una ruptura por debajo del nivel de soporte en 2.850 dólares abriría el camino hacia 2.190 dólares, mientras que una ruptura por encima de 3.540 dólares daría la oportunidad de un regreso a la tendencia alcista. En este punto, la dirección sigue indecisa.
Precio diario de Ethereum
Ethereum – intervalo D1 | Fuente: xStation5
Precio por hora de Ethereum
En el intervalo inferior H1 (cada vela es equiparable a 1 hora), llamamos la atención sobre la media y la geometría 1:1. A pesar de la reacción inicial de la oferta, el precio de Ethereum logró superar ambas resistencias significativas: 2.932 y 2.972 dólares. A corto plazo, este patrón aumenta las probabilidades del lado de la demanda y puede apoyar un escenario de continuación alcista, siempre que los niveles superados se mantengan.
Ethereum – intervalo H1 | Fuente: xStation5
