Bitcoin supera los USD 72.000 mientras la guerra entre EE.UU., Israel e Irán mantiene en vilo a los mercados globales

Bitcoin vuelve a captar la atención de los inversores globales en medio de un entorno económico dominado por tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados energéticos. Al 13 de marzo de 2026, la criptomoneda más grande del mundo ha logrado recuperar terreno y superar nuevamente la zona de los 72.000 dólares, tras varios días de movimientos erráticos provocados por la escalada militar en Medio Oriente.

El repunte se produce después de una semana marcada por fuertes oscilaciones. Desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, el mercado cripto ha reaccionado de forma inmediata a cada titular relacionado con el conflicto, alternando caídas abruptas con rebotes rápidos. A pesar de esta volatilidad, Bitcoin ha mostrado una capacidad de recuperación notable frente a otros activos financieros, lo que ha reavivado el debate sobre su papel dentro del sistema financiero global.

Datos económicos de EE. UU. sorprenden al mercado

El movimiento de Bitcoin también coincide con la publicación de nuevos datos macroeconómicos en Estados Unidos que reflejan señales mixtas para la economía:

PIB trimestral (4T): 0,7 % frente a una previsión de 1,4 %

0,7 % frente a una previsión de 1,4 % PCE subyacente mensual (enero): 0,4 %, en línea con previsiones

0,4 %, en línea con previsiones PCE subyacente anual (enero): 3,1 %, también en línea con lo esperado

La revisión a la baja del crecimiento económico sugiere que la economía estadounidense podría estar perdiendo impulso, algo que los inversores interpretan de distintas maneras. Por un lado, una desaceleración del crecimiento puede reforzar las expectativas de estímulo o políticas monetarias más acomodaticias en el futuro. Por otro, la persistencia de la inflación, reflejada en el índice PCE, sigue complicando el panorama para la Reserva Federal.

Para Bitcoin, esta combinación suele traducirse en mayor volatilidad, ya que el activo continúa reaccionando a las expectativas de liquidez global y a las decisiones de política monetaria.

Bitcoin en el centro de un entorno global turbulento

La evolución reciente de Bitcoin no puede entenderse sin el contexto macroeconómico que domina los mercados internacionales. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado uno de los mayores shocks energéticos de los últimos años. La interrupción del transporte de crudo en el Golfo Pérsico y las amenazas sobre el estrecho de Ormuz han provocado un fuerte repunte en los precios del petróleo.

En los últimos días, el crudo ha vuelto a superar los 100 dólares por barril, reflejando el temor a una interrupción significativa del suministro global de energía. Según estimaciones del mercado energético, el conflicto podría provocar una de las mayores disrupciones en la historia moderna del mercado petrolero, con una posible pérdida de millones de barriles diarios de producción en Medio Oriente. Este escenario ha generado un aumento del nerviosismo entre los inversores, presionando a las bolsas globales y alimentando temores de inflación.

El factor macro que más está influyendo en el comportamiento de Bitcoin durante esta crisis es el mercado energético. Cuando los precios del petróleo suben de forma abrupta, aumentan las expectativas de inflación global y se reducen las probabilidades de que los bancos centrales recorten tasas de interés en el corto plazo. Este entorno suele afectar negativamente a los activos considerados de riesgo, entre ellos las criptomonedas.

Durante los primeros días de marzo, por ejemplo, el petróleo llegó a acercarse a los 120 dólares por barril, lo que coincidió con episodios de debilidad en el mercado cripto y caídas en los principales índices bursátiles. Aunque algunos analistas señalan que Bitcoin ha mostrado una resistencia relativa frente a otros activos, logrando recuperarse incluso en momentos en los que las bolsas globales continúan bajo presión.

Evolución histórica del precio del crudo y las principales intervenciones de la AIE mediante la liberación de reservas de emergencia, incluyendo la más reciente en marzo de 2026 en respuesta a la guerra con Irán. Fuente: The Guardian

La reacción del mercado cripto

Recordar que tras el inicio de los ataques a finales de febrero, la criptomoneda llegó a caer hasta cerca de 63.000 dólares, arrastrada por un episodio global de aversión al riesgo y por el repunte de los precios del petróleo. Durante ese periodo, el mercado cripto experimentó liquidaciones por cientos de millones de dólares, reflejando el cierre forzado de posiciones apalancadas y el aumento de la volatilidad. Sin embargo, el retroceso fue relativamente breve. A medida que el mercado comenzó a absorber el impacto del conflicto y algunos inversores interpretaron que la escalada podría no convertirse en una guerra regional de mayor escala, Bitcoin inició una recuperación gradual y volvió a situarse por encima de los 70.000 dólares.

Este rebote también coincidió con episodios en los que el petróleo retrocedió temporalmente o surgieron señales políticas que sugerían una posible desescalada del conflicto. El comportamiento reciente de Bitcoin sugiere que el activo sigue estrechamente ligado a la liquidez global y al sentimiento de riesgo de los inversores. A diferencia del oro, que suele subir de forma inmediata en periodos de crisis, Bitcoin tiende a reaccionar primero como un activo de riesgo antes de estabilizarse. Este patrón se ha repetido en varias crisis recientes, incluida la invasión rusa de Ucrania en 2022, y parece confirmarse nuevamente en la actual crisis de Medio Oriente. Al mismo tiempo, algunos analistas sostienen que el mercado cripto se está volviendo más resiliente, en parte gracias a la creciente participación institucional y a la mayor integración del ecosistema digital con el sistema financiero tradicional.

Análisis técnico

BTC (M15)

Fuente: xStation

En el gráfico de Bitcoin en 15 minutos, el precio venía con una subida bastante ordenada apoyándose en las medias, pero al llegar a la zona de 73.636 apareció rechazo y comenzó una corrección. Desde ahí el mercado perdió primero la EMA 20 (naranja) y luego empezó a acercarse a la EMA 50 (azul), mostrando que el impulso alcista se está enfriando en el corto plazo. Ahora el precio ya se acerca al nivel marcado cerca de 71.325, que aparece como un soporte importante dentro del gráfico.

Si esa zona logra sostener al precio, podría aparecer algún rebote técnico hacia las medias o incluso intentar nuevamente la zona alta cercana a 73.600. Pero si el soporte termina cediendo, el escenario marcado con la proyección sugiere que el precio podría extender la caída hacia niveles más bajos, acercándose a la zona de demanda cerca de 70.000. El RSI está cayendo hacia zona baja y el ADX empieza a subir, lo que sugiere que el movimiento bajista reciente podría estar ganando algo de fuerza.