Vuelven las subidas al DAX 40

Los mercados bursátiles europeos registraron importantes ganancias hoy, a pesar de la crisis política en Francia, que sigue generando incertidumbre entre los inversores. El CAC 40 sube más de un 1%, alcanzando un máximo mensual, lo que demuestra que, a pesar de las tensiones políticas, los inversores se mantienen resilientes. El índice británico FTSE 100 también sube alrededor de un 0,8%, mientras que el alemán DAX 40 repunta casi un 0,7%, manteniendo el sentimiento positivo en el Viejo Continente.

Sigue la incertidumbre política en Francia

La situación política en Francia sigue siendo tensa y la crisis podría afectar a la estabilidad económica del país, lo que genera cautela en los mercados. Sin embargo, a pesar de estas preocupaciones, las acciones europeas mantienen una tendencia alcista, respaldadas por los sólidos resultados financieros de empresas clave y las expectativas de los inversores sobre nuevas medidas de los bancos centrales, especialmente en materia de política monetaria.

Los inversores siguen de cerca las decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. y otros bancos centrales importantes, que podrían tener un impacto significativo en los mercados financieros globales. A pesar de la incertidumbre derivada de la crisis política, las bolsas europeas demuestran hoy su capacidad para responder eficazmente a la volatilidad y mantener un sentimiento positivo.

Volatilidad actual observada en el mercado europeo en general. Fuente: Plataforma de XTB

Cotización del DAX 40

Fuente: Plataforma de XTB

El DAX 40 ha estado subiendo en las últimas sesiones y está superando con fuerza niveles de resistencia clave, lo que confirma su fortaleza. El índice se encuentra actualmente por encima de las medias móviles exponenciales de 50 y 100 días, que sirven como importantes niveles de soporte técnico. Mantener una posición por encima de estas medias es especialmente importante, ya que proporciona una base sólida para futuras subidas. Si el DAX mantiene este impulso y se mantiene por encima de estos niveles, podría indicar la continuación de una fuerte tendencia alcista y nuevas subidas.

Noticias de empresas europeas

Las acciones de BMW (BMW.DE) cayeron más de un 7% tras la rebaja de su previsión de beneficios para 2025. Esta caída se debe principalmente a la disminución de las ventas en el mercado chino, el aumento de los costes relacionados con los aranceles y los retrasos en los reembolsos de aranceles por parte de las autoridades estadounidenses y alemanas, que ahora se esperan solo para 2026.

Las acciones de ASML (ASML.NL) cayeron más de un 4% tras las peticiones de algunos políticos estadounidenses de ampliar la prohibición de las ventas de equipos de fabricación de chips a China. Washington, junto con sus aliados, está considerando introducir restricciones más estrictas, lo que ha afectado negativamente a las acciones de la empresa.

De igual forma, las acciones de ASM International (ASM.NL) perdieron alrededor de un 1,5% tras los informes de una investigación bipartidista que revelaron que las diferencias regulatorias en EE. UU., Japón y los Países Bajos permitían a fabricantes no estadounidenses vender equipos de producción de chips a empresas chinas, a las que las empresas estadounidenses tenían prohibido vender.

Las acciones de Puma (PUM.DE) subieron casi un 1% después de que Bank of America elevara su recomendación de "venta" a "neutral". Los analistas de BofA señalaron que, tras importantes caídas de precios anteriores, la valoración actual de la compañía ya refleja numerosos factores de riesgo, lo que limita la posibilidad de nuevas caídas. La mejora indica una posible estabilización de la situación de la compañía, aunque persisten los desafíos relacionados con la transformación del negocio y la fuerte competencia en el sector de la ropa deportiva.