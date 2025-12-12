Wall Street abre bajo presión por desregulación y dudas sobre la IA

- Lululemon se dispara ante un posible giro estratégico
- Las mineras de oro se benefician del alza en los metales preciosos
- Broadcom decepciona con su perspectiva de ventas ligadas a IA
- Trump bloquea la regulación estatal de la IA
- La promesa de una regulación más laxa impulsa a las acciones de cannabis
Al inicio de la sesión del viernes en Estados Unidos, se observa la continuidad del sentimiento nervioso de la jornada previa. El jueves, los principales índices de Wall Street cayeron más de 1%, aunque hacia el cierre los compradores lograron mantener la iniciativa. La sesión abre con una caída cercana al 1% en los futuros del Nasdaq 100. El mercado podría volver a cuestionar la sostenibilidad del boom de la IA y si los recortes esperados por parte de la Fed son adecuados a la situación económica actual.
Austan Goolsbee, miembro de la FED conocido por su enfoque conservador respecto a la baja de tasas, ofrecerá hoy un discurso. Los mercados esperan señales desde el ala más hawkish del comité.
Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a los estados individuales introducir regulaciones locales sobre inteligencia artificial. El Secretario de Comercio dispone de 90 días para evaluar las leyes estatales existentes que entren en conflicto con el nuevo documento, el cual fue redactado en estrecha colaboración con representantes de Google, Nvidia, OpenAI y Apple.
Nasdaq 100 (D1)
Fuente: xStation5
En el gráfico se observa una formación que podría derivar en un patrón Hombro-Cabeza-Hombro extendido. Para los compradores, la tarea clave será defender los niveles FIBO 23,6 y FIBO 50, lo que permitiría invalidar el escenario de corrección. El soporte de la demanda no proviene solo de los niveles FIBO, sino también de la media EMA100. Adicionalmente, se aprecia un estrechamiento repentino entre la línea de señal y el MACD, lo que podría anticipar las primeras señales de debilidad en las valoraciones.
Noticias corporativas:
-
Lululemon (LULU.US) - la acción sube 12% tras la renuncia del CEO actual.
-
Broadcom (AVGO.US) - el fabricante especializado en electrónica cae más de 7% tras decepcionar con sus previsiones de ventas.
-
Roblox (RBLX.US) - la plataforma de juegos en línea retrocede cerca de 4% tras recibir una recomendación negativa de un banco de inversión.
-
Eli Lilly (LLY.US) - la FDA de EE. UU. planea acelerar el proceso de aprobación de medicamentos.
-
Newmont Corp. (NEM.US) - las compañías mineras de oro suben en línea con el alza de los metales preciosos; la acción avanza 1,5%.
-
Quanex Building (NX.US) - el diseñador y fabricante de componentes para la construcción se dispara 25% tras superar ampliamente las expectativas del 4T; el beneficio por acción alcanzó USD 0,83 frente a previsiones cercanas a USD 0,52, aunque el EBITDA y las ventas netas cayeron.
-
Lockheed Martin (LMT.US) - Suiza redujo su pedido de aviones F-35A para mantener el presupuesto actual, tras aumentos inesperados de precios.
-
Canopy Growth (CGC.US) - las empresas vinculadas a la producción y distribución de cannabis suben tras comentarios de Donald Trump anunciando la eliminación de algunas restricciones al comercio de la sustancia; la acción avanza cerca de 25%.
______
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.