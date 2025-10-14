Wall Street amplía las caídas tras escalada de la guerra comercial con China

Los metales de tierras raras continúan al alza , ya que los inversores los consideran activos de cobertura ante las tensiones comerciales.

Jornada con discursos de miembros del FOMC : el mercado aguarda las declaraciones de Jerome Powell , seguidas por las de Bailey, Waller y Collins . Bowman no aportó nuevas señales.

La sesión de hoy en Wall Street comienza claramente bajo la influencia de los vendedores. Los futuros del índice Nasdaq 100 caían cerca de un 1 % antes de la apertura, anticipando un inicio de jornada con nerviosismo. Tras las alzas de ayer, el mercado estadounidense podría estar entrando en una fase de corrección. Los contratos sobre el Nasdaq 100 son los que más retroceden.

El Dow Jones y el S&P 500 descienden alrededor de un 1 %, mientras que el Russell 2000 muestra un mejor desempeño, con una caída cercana al 0,6 %.

Al inicio de la sesión, los principales índices registran caídas generalizadas, reflejando un aumento de las tensiones en múltiples frentes. Los inversores reaccionan a la escalada de la guerra comercial con China. Además, el deterioro de la situación en el sistema financiero —con una mayor volatilidad en el mercado de deuda y preocupaciones por la liquidez— intensifica la presión vendedora.

A todo esto se suma el cierre prolongado del gobierno federal estadounidense, que ha contribuido a desestabilizar el panorama durante varios días y a poner a prueba la resiliencia del mercado frente al riesgo.

Fuente: Bloomberg Finance

Las caídas afectan principalmente al sector tecnológico y a las industrias relacionadas. A continuación, el sector financiero registra las mayores pérdidas. En una posición algo mejor, aunque aún en negativo, se encuentran los sectores de salud y manufactura en sentido amplio. Los minoristas logran mostrar un ligero avance.

Datos macroeconómicos:

Debido a la parálisis administrativa, los datos macroeconómicos aún no se publican, lo que limita la capacidad de los inversores para evaluar el estado de la economía.

La atención del mercado se centra, por tanto, en los discursos de los miembros del FOMC. Michelle Bowman ya concluyó su intervención, sin aportar novedades más allá de lo que el mercado había descontado previamente.

Durante el día, los inversores esperan el discurso de Jerome Powell, que podría marcar el tono para toda la semana.

Posteriormente, también hablarán Andrew Bailey, Susan Walley y Austan Collins. Cada una de estas declaraciones podría influir en el sentimiento de corto plazo y en las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal.

S&P 500 (D1)

Fuente: xStation5

El precio del índice, sin correcciones, rompió ambos límites del canal de crecimiento, la media móvil exponencial de 25 periodos (EMA25) y el nivel Fibo 23.6. Las caídas solo se detuvieron alrededor de la EMA100 y el nivel Fibo 50. Actualmente, la cotización se mantiene entre los niveles Fibo 38.2 y 50.

Mantener la resistencia es esencial para evitar una corrección más profunda hacia la zona de 6,500 puntos. No obstante, si los compradores desean recuperar la iniciativa, será necesario superar el nivel Fibo 38.2.

Noticias corporativas: