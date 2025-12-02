Wall Street rebota apoyado por el sector tecnológico

Wall Street muestra señales de estabilización hoy tras la ola vendedora de ayer. Los futuros de los principales índices registran leves alzas, lo que sugiere que el mercado intenta recuperar parte de las pérdidas recientes.

El foco continúa en las decisiones de la Reserva Federal. El mercado especula si la Fed modificará su tono respecto a futuros movimientos de tasas, lo que tendría un impacto significativo en la valoración de las acciones de crecimiento, especialmente en el sector tecnológico. Las empresas tecnológicas y las vinculadas a inteligencia artificial —que han sido los impulsores clave del mercado en los últimos meses— son ahora las más sensibles a los cambios en el sentimiento y a las expectativas de política monetaria.

La presión adicional provino de los datos del ISM Manufacturero publicados ayer, que mostraron que el sector industrial estadounidense volvió a contraerse. En noviembre, el IGC se situó en 48.2 puntos, frente a los 48.7 de octubre, marcando el noveno mes consecutivo de debilitamiento. Resultaron particularmente preocupantes las caídas en nuevos pedidos, que descendieron a 47.4 puntos, y en el subíndice de empleo, que retrocedió a 44.0 puntos. Al mismo tiempo, el índice de precios subió a 58.5 puntos, indicando mayores presiones de costos pese a la demanda debilitada.

Esta combinación de datos plantea un desafío para la Fed. Por un lado, la desaceleración industrial y la menor demanda sugieren una economía enfriándose, lo que normalmente respaldaría una postura más acomodaticia. Pero, por otro lado, las persistentes presiones de costos pueden sostener las preocupaciones inflacionarias y limitar el margen para recortes de tasas más agresivos. Como resultado, la Fed podría adoptar un enfoque equilibrado y cauteloso, considerando tanto los riesgos económicos como las presiones inflacionarias.

En conjunto, la situación actual refleja un rebote moderado, incertidumbre sobre las próximas decisiones de la Fed, debilidad en los datos industriales y un aumento en las preocupaciones por la salud del sector tecnológico.

S&P 500 (Intervalo H1)



Los futuros del S&P 500 avanzan ligeramente hoy, marcando un rebote desde la corrección local de ayer. El índice se mantiene por encima de medias móviles clave (EMA 25, 50 y 100), lo que indica una postura técnica favorable para los compradores y potencial para nuevas alzas. El RSI se ubica en una zona neutral, aunque con sesgo optimista, lo que sugiere que aún existe margen para movimientos adicionales al alza. El mercado sigue moderadamente cauteloso, atento a la consolidación y a los próximos datos macroeconómicos que podrían influir en la dirección del mercado. El soporte en torno a las medias móviles continúa estable, pero las próximas señales globales serán determinantes.

Noticias corporativas



Janux Therapeutics

Las acciones de Janux Therapeutics (antes JANX.US) cayeron con fuerza tras la publicación de resultados preliminares del ensayo de Fase 1 en cáncer de próstata. A pesar de datos positivos en seguridad y eficacia temprana, el mercado reaccionó negativamente al considerar que los resultados no muestran una ventaja clara frente a terapias competidoras, lo que podría retrasar el camino hacia la comercialización.

Marvell Technology

Las acciones de Marvell Technology (antes MRVL.US) suben 2.5% intradía tras conocerse que la empresa está en conversaciones avanzadas para adquirir la startup de chips de IA Celestial AI. La operación podría superar los 5 mil millones de dólares y reforzar la posición de Marvell en el segmento de inteligencia artificial, acelerando el desarrollo de nuevas tecnologías.

Sin embargo, el mercado se mantiene cauto ante los posibles desafíos de integración. Los inversionistas también esperan los resultados del tercer trimestre —a publicarse tras la sesión—, con estimaciones de EPS de 0.74 dólares y ventas de 2.07 mil millones, lo que implicaría crecimientos interanuales del 72% y 36%, respectivamente.

Credo Technology

Las acciones de Credo Technology (antes CRDO.US) suben en la sesión luego de resultados que superaron las expectativas del mercado y una guía positiva para los próximos trimestres. El papel gana cerca de 25%.

MongoDB

Las acciones de MongoDB (antes MDB.US) avanzan más de 20% después de que los resultados del tercer trimestre mostraran un sólido crecimiento en los ingresos de su plataforma Atlas, además de un mayor protagonismo en aplicaciones de IA. Los ingresos de Atlas crecieron alrededor de 30%, y los analistas prevén una expansión robusta en los próximos años.



