Wall Street retrocede desde máximos históricos mientras el oro avanza (22.09.2025)

Wall Street retrocede desde los máximos históricos alcanzados el viernes, mientras los mercados esperan los discursos de miembros de la Reserva Federal en busca de pistas sobre los próximos movimientos de la política monetaria en EE. UU. (Dow Jones -0,3%, Russell 2000 -0,3%, Nasdaq 100 +0,1%, S&P 500 plano).
Pese a haber aplicado su primer recorte de tasas en 2025, el presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó que se siente cómodo con la postura actual de política monetaria, indicando que tras el ajuste reciente el margen para un giro claramente expansivo sigue siendo limitado. Esta visión fue reforzada por el presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musale, quien considera que la política actual se sitúa entre moderadamente restrictiva y neutral.
La mayoría de los sectores del S&P 500 registran caídas, con energía y bienes de consumo básico liderando las pérdidas. La venta generalizada también se refleja en las materias primas preciosas, con el oro subiendo un 1% y superando los 3.700 dólares, lo que refleja un claro sesgo de aversión al riesgo en medio de la incertidumbre sobre la política monetaria.
De manera sorprendente, el sector tecnológico se desmarca de la tendencia a pesar de los recientes cambios en las visas profesionales de EE. UU., que elevan el coste de los nuevos permisos a 100.000 dólares. La industria tecnológica depende en gran medida del talento importado a través de estas visas, que representan más de la mitad de todos los permisos de este tipo emitidos.
Rendimiento de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP
Dow Jones (H4)
El Dow Jones Industrial Average (DJIA) está teniendo un rendimiento inferior al de los otros principales índices estadounidenses, el S&P 500 y el Nasdaq 100, reflejando una amplia corrección de mercado desde los recientes máximos históricos. Solo nueve componentes del Dow operan en terreno positivo, destacando Apple (+3%), IBM (+1,5%), Nike (+1%) y American Express (+0,6%) como los principales avances.
Fuente: xStation5
Noticias corporativas:
-
Amer Sports cayó un 5,4% después de que las autoridades chinas lanzaran una investigación sobre fuegos artificiales en el Tíbet. La investigación generó preocupaciones entre los inversores sobre riesgos regulatorios potenciales en China, afectando el sentimiento hacia el fabricante de equipamiento deportivo. La fuerte caída refleja la vulnerabilidad del mercado a factores geopolíticos y de cumplimiento normativo.
-
Compass subió un 2% tras anunciar la fusión con Anywhere Real Estate en un acuerdo valorado en 10.000 millones de dólares, lo que convierte a Compass en la mayor correduría residencial de EE. UU. Los accionistas de Anywhere recibirán 1,436 acciones de Compass cada uno, valorando el canje en 13,01 dólares. El acuerdo se cerrará en 2028, con el CEO de Compass, Robert Reffkin, al frente de la compañía combinada.
-
Kenvue se desplomó un 6,3% después de que se informara que su CEO, Kirk Perry, se reunió con Robert F. Kennedy Jr. para intentar disuadirlo de citar a Tylenol como causa del autismo en un próximo informe, según el WSJ. Las acciones ya habían caído un 9% anteriormente tras informes sobre posibles vínculos. Kenvue mantiene la acetaminofén como segura, mientras continúan las demandas judiciales sobre estas acusaciones.
-
MBX Biosciences se disparó un 120% después de que su fármaco para el hipoparatiroidismo, administrado semanalmente, canvuparatide, alcanzara el objetivo principal en un ensayo clínico de Fase 2. El 63% de los pacientes tratados logró el objetivo frente al 31% del grupo placebo, con un sólido perfil de seguridad. MBX planea iniciar un ensayo de Fase 3 en 2026 para avanzar en el desarrollo del tratamiento.
-
Oracle nombró a Clay Magouyrk y Mike Sicilia como co-CEOs, mientras Safra Catz pasará a ser Vicepresidenta Ejecutiva tras liderar desde 2014. La compañía, valorada en 877.000 millones de dólares, destacó el impulso de su nube y la estrategia de inteligencia artificial como motores de crecimiento. Además, Oracle aseguró un contrato del OpenAI Cloud por 3.000 millones de dólares, reforzando su estrategia basada en IA.
-
Adicionalmente, Oracle protegerá y mantendrá el algoritmo de TikTok en EE. UU. bajo un acuerdo respaldado por Trump, garantizando que los compradores estadounidenses controlen la plataforma tras la desinversión de ByteDance. Los datos de usuarios estadounidenses se almacenarán en servidores gestionados por Oracle en EE. UU., aislándolos de China. Oracle supervisará de forma continua el algoritmo para prevenir manipulación y garantizar la seguridad.
-
Pfizer adquirirá Metsera por 7.300 millones de dólares para ingresar en el mercado de tratamientos contra la obesidad. El acuerdo ofrece 47,50 dólares por acción más hasta 22,50 dólares adicionales si los tratamientos de Metsera alcanzan hitos clínicos. Las acciones de Metsera subieron un 60% en el premarket, y se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre. El valor de Pfizer avanzó un 2,4%.
