🏪 Walmart retrocede en bolsa pese a sólidos resultados 🛒

Walmart (Walmart Inc.) presentó sus resultados correspondientes al segundo trimestre de 2025. Los inversionistas quedaron algo decepcionados. La tasa de crecimiento es débil, las valoraciones se mantienen muy elevadas y los riesgos externos para la compañía están aumentando. La acción ha registrado una caída superior al 4%.

BPA : 0.68 vs. esperado 0.73

Ingresos : 177.4 mil millones USD vs. esperado 175.9 mil millones USD

Crecimiento de ventas : 4.8% vs. esperado 4.21%

Margen bruto : aumentó a 22.8% vs. esperado 24.8%

Revisión al alza de la guía de ventas anuales : de 3–4% a 3.75–4.75%

Costos operativos : +8% interanual

Ventas de comercio electrónico: +28%

El ratio Precio-Beneficio (P/E) de la compañía se sitúa actualmente cerca de máximos históricos en torno a 38, un nivel significativamente por encima del estándar de la industria.

La política de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés, junto con los aranceles adicionales impulsados por la nueva administración presidencial, plantea serias amenazas para la situación de la empresa en los próximos trimestres.

El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “Walmart podrá absorber parte de los costos relacionados con los aranceles”. Naturalmente, esto podría generar inquietudes entre los accionistas que priorizan los beneficios de la compañía por encima del respaldo a las políticas del presidente de EE. UU. El CEO Doug McMillon anunció que, pese a los esfuerzos de Walmart por evitar incrementos de precios, estos serán inevitables.

Perspectiva gráfica

Las acciones de Walmart están cayendo hoy tras la publicación de los resultados trimestrales y se están acercando a la media móvil exponencial de 100 días (línea dorada). Una ruptura de este nivel podría llevar el precio hacia la zona de 96–97 USD por acción. A pesar de unas ventas sólidas, el aumento de los costos operativos redujo la rentabilidad de la compañía, lo que no fue bien recibido por los inversionistas, generando presión vendedora.

Fuente: xStation5

La escala de Walmart juega a su favor. Es el mayor distribuidor y empleador de EE. UU. Esta magnitud le permite absorber costos y negociar acuerdos imposibles para sus competidores.

La dirección de la compañía transmite confianza a los inversionistas al elevar la guía de resultados. Sin embargo, los mercados se mantienen cautelosos, castigando a la acción con una caída significativa. La evolución futura de Walmart estará condicionada por la próxima reunión de Jackson Hole. La política de tasas de interés de la Reserva Federal probablemente determine la fortaleza del consumo en los próximos trimestres, impactando directamente en los beneficios de Walmart.