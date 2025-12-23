Wegovy en píldora: Novo Nordisk logra aprobación en EE. UU. y acelera la carrera contra Eli Lilly

El lanzamiento en Estados Unidos será a principios de enero , con un precio introductorio de US$149 al mes para la dosis inicial en pacientes que pagan en efectivo, en medio de una carrera directa con Eli Lilly .

La aprobación se basó en el ensayo OASIS 4 , donde una dosis de 25 mg diarios se asoció a una pérdida de 13,6% del peso corporal en 64 semanas .

Novo Nordisk obtuvo aprobación en EE. UU. para vender una versión en píldora de Wegovy destinada a pérdida y mantenimiento de peso a largo plazo.

Aprobación en EE. UU.: un paso clave para la estrategia de Novo

Novo Nordisk A/S obtuvo la aprobación para vender en Estados Unidos una versión en píldora de su exitosa inyección contra la obesidad Wegovy, un avance relevante en su estrategia para defender participación de mercado frente a Eli Lilly & Co. La autorización contempla su uso para ayudar a las personas a perder peso o mantener la pérdida de peso previa en el largo plazo.

Tras conocerse la noticia, las acciones de la compañía registraron un impulso en las primeras operaciones en Copenhague, con un salto de hasta 7,2%. Esto ocurre en un año complejo para el papel: las acciones de Novo han caído aproximadamente la mitad en lo que va del año, en parte por dudas sobre su capacidad de competir en un mercado de obesidad cada vez más disputado, pese a haber sido la farmacéutica pionera del segmento.

Evidencia clínica: qué mostró el ensayo OASIS 4

La aprobación se apoyó en los resultados del ensayo OASIS 4, que encontró que las personas que tomaron una píldora de 25 miligramos una vez al día perdieron aproximadamente 13,6% de su peso corporal en 64 semanas.

Novo también sostiene que, bajo un escenario de continuidad total del tratamiento, la pérdida de peso estimada podría llegar a 16,6% si todos los pacientes se mantuvieran en terapia, reforzando su argumento de que esta alternativa oral ofrecería resultados competitivos dentro del universo de tratamientos basados en GLP-1.

Además, la compañía indicó que solicitó aprobación en Europa y en otras regiones durante el segundo semestre de 2025, lo que sugiere que la expansión internacional está en marcha.

Lanzamiento y precio: cómo se venderá la píldora de Wegovy

Novo comenzará a vender la píldora de Wegovy en Estados Unidos a principios de enero. La empresa planea ofrecer la dosis inicial de 1,5 miligramos con un precio de lanzamiento de US$149 al mes para pacientes que pagan en efectivo.

Sobre los precios de dosis más altas y el costo para quienes utilizan seguro médico, la compañía señaló que entregará más detalles cerca de la fecha de lanzamiento. También indicó que, en el caso de cobertura, el precio podría ser de tan solo US$25 al mes para todas las dosis, dependiendo de las condiciones del seguro.

Carrera contra Eli Lilly: una ventaja corta, pero valiosa

La versión oral es crucial para la estrategia competitiva de Novo, especialmente porque Eli Lilly ha sugerido que su propio medicamento oral contra la obesidad podría obtener aprobación tan pronto como marzo, lo que dejaría a Novo con una ventaja de apenas unos meses.

Aun si esa ventana es breve, en este mercado puede ser decisiva: la adopción temprana por parte de pacientes y médicos, la disponibilidad y la experiencia de uso pueden ayudar a construir inercia comercial.

Un analista, Evan David Seigerman de BMO Capital Markets, describió la aprobación como una “victoria muy necesaria” para Novo y sostuvo que la compañía habría ganado la carrera regulatoria frente a Lilly. Incluso si la ventaja se reduce con el tiempo, Novo podría beneficiarse del “primer movimiento” (first-mover advantage).

Por qué importa: conveniencia, hábitos y diferencias frente a otras opciones

Novo defendió que ningún otro tratamiento oral actual con GLP-1 iguala la pérdida de peso que ofrece la píldora de Wegovy. En paralelo, se mencionó que la píldora de Lilly mostró una pérdida de peso ligeramente menor en un estudio independiente. Sin embargo, un punto práctico podría jugar a favor de su rival: se espera que algunos pacientes puedan tomar la opción de Lilly sin considerar tanto el horario de comidas y bebidas, lo que podría facilitar adherencia.

En este contexto, la competencia no solo se decidirá por eficacia, sino también por conveniencia, tolerabilidad, precio, acceso y cobertura.

Presión competitiva: Wegovy, Zepbound y el desafío de CagriSema

Novo ha enfrentado dificultades recientes para sostener su liderazgo. Su fármaco estrella, Wegovy, ha perdido terreno frente a Zepbound de Lilly, especialmente después de un ensayo comparativo que mostró que Zepbound podría ayudar a perder más peso.

A esto se suma que la inyección de nueva generación de Novo, CagriSema, no alcanzó la pérdida de peso que la compañía había prometido en estudios, lo que elevó el escrutinio sobre su pipeline y su capacidad de diferenciarse clínicamente en el corto plazo.

Canales de venta: telesalud y distribución tradicional

De cara al despliegue comercial, Novo ha señalado que venderá el medicamento a través de plataformas de telesalud, además de canales más tradicionales. La combinación apunta a ampliar alcance y acelerar acceso, especialmente en un mercado donde la demanda supera la disponibilidad y donde la fricción de inicio (consulta, receta, cobertura) puede definir la elección del paciente.