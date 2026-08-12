Yuan chino toca máximos desde 2023 frente al dólar

El yuan chino ha alcanzado su nivel más alto frente al dólar desde febrero de 2023. El USD/CNH ha descendido hacia 6,74 yuanes por dólar, mientras la cotización offshore, negociada con mayor libertad en Hong Kong, también ha perforado la zona de 6,75. El movimiento confirma que la moneda china ha dejado de limitarse a resistir la fortaleza del dólar y ha comenzado a desarrollar una tendencia apreciatoria propia.

La caída del USD/CNH significa que ahora hacen falta menos yuanes para comprar un dólar. Por tanto, aunque el gráfico se mueva a la baja, quien está ganando valor es la divisa china. Durante buena parte de los últimos años, Pekín tuvo que defender al yuan frente a las salidas de capital, la crisis inmobiliaria y la enorme diferencia entre los tipos de interés estadounidenses y chinos. Ahora varias de esas presiones han comenzado a moderarse.

La debilidad del dólar impulsa al yuan

El primer impulso procede de la debilidad del dólar. El índice DXY continúa por debajo de 99,92, nivel que venimos señalando como referencia necesaria para confirmar una recuperación. El IPC estadounidense de julio se moderó desde el 3,5% hasta el 3,4%, mientras la inflación subyacente descendió al 2,5%. Al mismo tiempo, el empleo perdió fuerza. Esta combinación limita el margen de la Reserva Federal para volver a subir los tipos y reduce parte de la ventaja que ofrecía el dólar frente a las monedas asiáticas.

Sin embargo, el avance del yuan no se explica únicamente por el DXY. China mantiene un enorme superávit exterior. Las exportaciones aumentaron con fuerza en julio y el superávit comercial alcanzó aproximadamente 113.000 millones de dólares. Las empresas chinas acumulan una cantidad considerable de ingresos en divisas y, cuando convierten parte de esos dólares a yuanes para pagar salarios, impuestos o proveedores, generan una demanda adicional de moneda local.

Este mecanismo puede acelerar el movimiento. Durante los años de fortaleza del dólar, numerosos exportadores retrasaron la conversión de sus ingresos esperando un tipo de cambio más favorable. Cuando perciben que el dólar ha comenzado a debilitarse, aumenta el incentivo para venderlo antes de que pierda más valor. El resultado es una dinámica circular: el yuan sube, los exportadores convierten más dólares y esas conversiones vuelven a impulsar al yuan.

El Banco Popular de China permite una mayor fortaleza del yuan

El Banco Popular de China también está permitiendo la apreciación. El yuan no funciona como el euro o la libra. El banco central establece cada día una paridad central y permite que la cotización continental fluctúe dentro de una banda limitada. Por eso, una subida sostenida difícilmente puede producirse sin cierta tolerancia de las autoridades.

Pekín ha señalado que desea mantener estable el tipo de cambio y ampliar el uso internacional del yuan en el comercio y la inversión. Una moneda más firme facilita ese objetivo, reduce el coste de las importaciones energéticas y mejora el poder adquisitivo de los hogares chinos. Esto es especialmente importante en una economía donde el consumo interno continúa débil y el crecimiento depende excesivamente de las exportaciones.

El petróleo también influye en el cálculo de Pekín

El encarecimiento del petróleo también cambia el cálculo. China es el mayor importador mundial de crudo y paga buena parte de esas compras en dólares. Un yuan más fuerte compensa parcialmente el aumento de la factura energética y reduce la inflación importada. Pekín puede aceptar cierta apreciación siempre que sea gradual y no deteriore bruscamente la competitividad de sus fabricantes.

Ahí aparece el principal límite del movimiento. Las exportaciones están sosteniendo la economía mientras el mercado inmobiliario, el crédito y el consumo doméstico continúan ofreciendo señales discretas. Una apreciación demasiado rápida abarataría las importaciones, pero también reduciría los ingresos en yuanes de las empresas exportadoras. El Banco Popular de China quiere una moneda creíble y estable, no un rally capaz de estrangular a su industria.

Desde el punto de vista técnico, la pérdida de 6,75 en el USD/CNH confirma la continuidad bajista del par y, por tanto, alcista para el yuan. Mientras la cotización permanezca por debajo de ese nivel, los rebotes del dólar continúan siendo correctivos. La siguiente referencia aparece en 6,70, nivel psicológico y antiguo objetivo de numerosas casas de análisis.

ING mantiene para el resto de 2026 una banda estimada entre 6,67 y 6,92 y favorece una apreciación adicional del yuan durante 2027. Goldman Sachs sostiene una tesis todavía más favorable: considera que la moneda continúa infravalorada y proyecta niveles próximos a 6,70 en seis meses y 6,50 en un horizonte de doce meses. Estas previsiones no implican un descenso lineal del USD/CNH, especialmente porque Pekín puede intervenir para suavizar el ritmo.

Una recuperación por encima de 6,75 no invalidaría inmediatamente la tendencia, pero advertiría de una primera pérdida de impulso. La zona comprendida entre 6,80 y 6,85 representa una resistencia más importante. Solo una recuperación sostenida sobre ella, acompañada por una ruptura del índice dólar por encima de 99,92, empezaría a cuestionar seriamente la apreciación del yuan.

Qué implica un yuan más fuerte para otros mercados

La fortaleza de la moneda china tiene implicaciones que van más allá del mercado de divisas. Favorece a las empresas con deuda denominada en dólares, abarata las importaciones de materias primas y puede estimular la entrada de capital extranjero en los activos chinos. También reduce la presión competitiva sobre Europa y otros socios comerciales, porque encarece ligeramente los productos fabricados en China.

Para las materias primas, el efecto es generalmente favorable. Un yuan más fuerte aumenta la capacidad de compra china de petróleo, cobre, oro y otros recursos cotizados en dólares. También refuerza el contexto que estamos siguiendo en los metales preciosos: dólar débil, oro por encima de 4.379 y plata sobre 60,95.

Mientras el USD/CNH permanezca por debajo de 6,75, la estructura continúa favoreciendo nuevas ganancias del yuan hacia 6,70 y posteriormente 6,67. El principal riesgo sería una recuperación simultánea del dólar, con el DXY superando 99,92 y el USD/CNH regresando sobre 6,80. Hasta entonces, el mensaje del mercado es claro: por primera vez en años, Pekín no está defendiendo al yuan de una caída. Está administrando cuidadosamente su fortaleza.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.