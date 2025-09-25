Calendario económico: informe del DOE y resultados de EE.UU.
Los mercados europeos abren planos El informe del DOE debe presentarse a las 3:30 pm BST Coca-Cola y Johnson & Johnson entre los informes de...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Los índices estadounidenses lograron ayer recuperar una gran parte de las pérdidas del lunes. El S&P 500 sumó un 1,52%, el...
A pesar de las recientes caídas en los mercados de valores, las acciones de Peloton (PTON.US) son una de las de mejor desempeño debido a...
La sesión en curso en Wall Street está ganando impulso. El sentimiento positivo ha regresado en las últimas horas y los índices...
Los precios del petróleo crudo estuvieron bajo presión hoy, a pesar de un repunte moderado en los mercados bursátiles globales. El...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil. Conéctate en el siguiente link:
Los mercados de valores de EE. UU. abrieron modestamente al alza El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años alcanza un...
El precio del oro cotiza aproximadamente $ 25 por encima de los mínimos de ayer. Los aumentos de hoy son una continuación del movimiento...
petróleo: La OPEP + llega inesperadamente a un acuerdo sobre futuros recortes de producción El acuerdo se extendió...
Las acciones de Fortinet están infravaloradas cerca del 50% respecto a sus comparables. La industria de la ciberseguridad disfruta...
Nuevo análisis de XTB. 5 caídas, 5 oportunidades del Ibex35. En este especial sobre acciones, valoramos si las 5 compañías...
Los mercados europeos intentan rebotar después de la venta masiva DE30 renuncia a la mayoría de las ganancias matutinas Deutsche...
Los mercados de valores de Europa y Estados Unidos experimentaron ayer una fuerte liquidación. El DAX alemán (DE30) cayó un 2,6%,...
Los mercados europeos se abrirán ligeramente al alza Informe de API y datos de vivienda de EE. UU. Netflix informa ganancias del...
Moderna (MRNA.US), una empresa estadounidense más conocida por su vacuna Covid-19, fue observada por muchos inversores en los últimos días....
La aversión al riesgo de ayer fortaleció al dólar estadounidense frente a varias monedas, una de las cuales es la libra esterlina....
Las principales criptomonedas cayeron drásticamente Los mineros de criptomonedas pueden mudarse a Texas después de la represión...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer significativamente a la baja. El S&P 500 cayó un 1,58%, el Dow Jones bajó...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil para hablar de los intrumentos más atractivos de la semana. Conéctate a través...
