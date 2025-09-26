Criptos: El CBOE (Mercado de Opciones de Chicago) no añadirá futuros sobre Bitcoin este mes
Resumen: El líder del Partido Republicano Minorista de EEUU propone el uso de blockchain a nivel gubernamental El CBOE (Mercado de Opciones...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Resumen: Libra fijada para semana sólida de ganancias Otro voto significativo los próximos miércoles...
¿Qué está pasando en el mercado? UK100 Y Gbp mantienen presión alcista Ayer el parlamento británico...
Resumen: - ORO retrocede desde el límite superior del patrón triangular - Los metales preciosos empujan al alza tras las caídas...
Resumen: USDCAD se mantiene en la tendencia alcista a largo plazo. Trade: largo en USDCAD Objetivo: 1.3600 Stop Loss: 1.3060 Fuente:...
Resumen: El lobby empresarial alemán dice que retrasar Brexit sólo causa un aumento de la incertidumbre EL DAX (DE30...
Resumen: - Se espera que el grueso de datos de EEUU muestre mejoría - Las ventas manufactureras de Canadá suben tras dos meses...
Resumen: El Parlamento del Reino Unido respaldó el jueves una extensión del Artículo 50 al menos hasta el 30 de junio. Banco...
ENAGAS Enagás continua evolucionando su estrategia, centrándose principalmente en impulsar nuevos negocios con gases renovables,...
Resumen: US500 se retira del nivel pivotal 2825 Las acciones de Snap aumentan más del 7% en la actualización de analistas...
Resumen: - La denuncia sobre la fusión de AT&T con Time Warner finalmente fue desestimada. - Las dos emresas tienen medios suficientes...
Resumen: El 70% de criptoinversores no utilizan con frecuencia estos activos como instrumento de pago, según un sondeo El Comité...
¿Qué está pasando en el mercado? Señales de desaceleración para la economía China Nuevamente...
Resumen: No hay acuerdo comercial entre EE.UU. y China este mes Se espera que los diputados del Reino Unido soliciten la prórroga...
Resumen: Las medidas puntuales resultaron ser un gran obstáculo para el crecimiento alemán en la segunda mitad de 2018 El...
Resumen: El Parlamento del Reino Unido rechazó la posibilidad de que el país pudiera abandonar la UE sin ningún acuerdo La...
Resumen: - Hoy el parlamento de UK votará si posponen el Brexit - Por la tarde se publicarán datos semi-importantes de EEUU - El Vice-presidente...
INDITEX El grupo textil español tras presentar resultados ha tenido unos resultados peor de lo esperado según el consenso de...
Resumen: Inventarios semanales de petróleo: -3.9M vs + 2.7M exp Reducción mayor que API (-2.6M); Cae la producción El Brent...
