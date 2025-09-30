Actualización macroeconómica: la Fed enfrenta una difícil elección
La PFN se aturde con una impresión de solo + 20k, pero la presión salarial aumenta Algunas mejores noticias de Europa. Datos comerciales...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Resumen: EURUSD cae a su nivel más bajo desde junio de 2017. Libra se mantien constante a medida que el plazo del Brexit se acerca cada...
¿Qué está pasando en el mercado? Caídas generalizadas en los principales índices bursátiles Las...
Resumen: Los datos comerciales decepcionan, pero no se limitan a las cifras de febrero Los datos del PIB japonés sorprendieron...
Resumen: El BCE admite su derrota y cambia drásticamente el curso de la política monetaria Las acciones europeas no responden...
GRIFOLS El laboratorio farmacéutico Grifols, ha llegado a un acuerdo con la compañía asiática 'Shanghai...
Resumen: El análisis estacional sugiere un posible aumento de precios. Los precios del trigo caen a la zona de demanda alrededor...
Resumen: Los bancos europeos cotizan a la baja tras la decisión del BCE Deutsche Bank baja más de un 5% US500...
Resumen: El BCE lanza un nuevo programa TLTRO Grandes revisiones a la baja del PIB y de las previsiones de inflación El EURUSD cae cerca...
Resumen: - Chubb Limited (CB.US) es una de las mayores aseguradoras de P&C del mundo. - La empresa parece superar a sus rivales en eficiencia de...
El BCE (Banco Central Europeo) anunciará en breves instantes su programa de refinanciación de deuda a largo plazo, con objeto de dar soporte...
¿Qué está pasando en el mercado? Mercado atento al discurso de Mario Draghi Europa no está logrando sus objetivos...
Resumen: El SWIFT, La Bolsa de Singapur y otros cuatro gigantes de banca, testeando un nuevo sistema de votación a través de tecnología...
Resumen: La Unión Europea acuerda una regulación para limitar las prácticas de "lavado verde” El DAX (DE30...
Resumen: - Datos detallados del 4º trimestre de la zona euro programados para esta mañana - El BCE podría bajar sus previsiones económicoas,...
VISCOFAN El consejo de administración de Viscofan ha decidido elevar el pay out a sus accionistas la...
Resumen: Todavía estamos enfrentando muchas incertidumbres acerca de Brexit, la extensión del Artículo 50 es muy probable Carney...
La lira turca se ha devaluado el miércoles, aunque el banco central dejó las tasas de interés sin cambios....
Resumen: Cambio de empleo ADP: 183k vs 190k exp Revisión hacia arriba de la anterior: 300k vs 213k anteriormente Los informes...
El par de divisas EURUSD ha estado operando en una estrecha consolidación durante mucho tiempo. La zona de soporte 1.12-1.13 ha evitado disminuciones,...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
