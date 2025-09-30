Apertura Europea : Fresenius Medical Care se hunde después del informe de Reuters
Resumen: Los estados alemanes decidieron aumentar los salarios de los trabajadores de la administración pública El...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Resumen: - Se espera que el PMI de construcción en UK permanezca sin cambios en febrero - Una fuerte ola de crecimiento en EEUU podrían...
OHL La constructora no levanta cabeza tras unas pérdidas históricas de 1.529 millones, ha cerrado el pasado año como...
Resumen: - Las esperanzas comerciales elevan los precios del cobre al nivel más alto en 7 meses - El PMI manufacturero chino cae aún más -...
Resumen: ISM manufacturero PMI: 54.2 vs 55.6 exp El PMI de fabricación final cae a un mínimo de 18 meses El dólar...
Resumen: El precio del oro, escalando hasta la frontera superior del rango El precio del TNOTE (bono de EEUU) apunta a una mayor caída...
XTB Investors Day, la V edición de una de las mejores ferias de inversión de España. ¡Regístrate y disfruta de dos...
Resumen: Es probable que los países miembros de la UE descarten la lista de países relacionados con el blanqueo de dinero en dos...
CELLNEX Cellnex Telecom ha anunciado una ampliación de capital por 1.200 millones de euros, destinada principalmente a reforzar su...
Resumen: - Se ha visto a la economía canadiense ralentizándose hasta un 1.2% en 2018 - Se espera que el ISM manufacturero caiga tras el...
Resumen: Las tensiones geopolíticas en Asia podrían aumentar la demanda de activos refugio El par dibuja...
Resumen: EURUSD vuelve a 1,14 después de datos de EE. UU. y Alemania Las acciones se recuperan después de una debilidad Stock...
Resumen: - Walmart (WMT.US) experimentó otro año de ingresos de más de 500 mil millones de dólares - El segmento de comercio...
Resumen: La bifurcación del Ethereum se activará hoy con alta probabilidad La principal entidad bancaria de Japón, en...
Con la publicación de los datos del PMI chino de febrero, ahora sabemos con seguridad que es el primer mes en casi 7 años en el que estas...
Resumen: Los países europeos empiezan a seguir el camino de China en el apoyo a las empresas DAX (DE30 en xStation5) puede...
Resumen: - Se espera que el crecimiento del PIB sueco se reduzca ligeramente - El demorado informe del PIB de EEUU verá hoy la luz - Portavoces...
ENDESA La eléctrica española Endesa ha comunicado sus datos fundamentales con un resultado operativo bruto (Ebitda)...
Resumen El USDZAR se mueve en una secuencia descendente en el mediano plazo, estableciendo nuevos máximos más bajos recientemente Las...
Resumen: Inventarios de petróleo crudo: -8.6M vs + 3.0M exp Rally en Oil.WTI por encima de $ 57 Los inventarios...
