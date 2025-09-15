⌚ Boletín Diario de Mercados
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El Banco de Inglaterra (BoE) decidió recortar las tasas en 25 puntos básicos hasta el 4,5% en línea con las expectativas del mercado....
Sesión alcista en los mercados europeos, el DAX sube más del 0,9% Los resultados de AP Moller Maersk y AstraZeneca, en el centro de...
Los aranceles impuestos por Donald Trump aumentan significativamente la incertidumbre entre los diferentes bancos centrales del mundo. Los aranceles, ya...
Los futuros del precio del trigo en el Chicago Board of Trade (CBOT) alcanzaron un máximo de los últimos tres meses, ya que los inversores...
El precio del Ethereum sube un 1,95%, alcanzando los 2.850 dólares. Los últimos meses han estado entre los peores en la historia de...
El evento económico más importante de hoy es la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra (BoE). Se espera...
Pedidos de fábrica del mes de diciembre en Alemania : Pedidos de fábrica alemanes: real 6,9% intermensual. Pronóstico del...
Los índices asiáticos cotizan en su mayoría con tono positivo. El FTSE China A50 sube un 0,71% y el Nikkei 225 se impulsa un 0,35%...
En la segunda mitad de la sesión de hoy, el peso mexicano mantiene su tendencia de depreciación frente al dólar, que registra un avance...
Los índices estadounidenses extendieron sus beneficios durante la sesión de efectivo y al final del día subieron aproximadamente...
El precio del dólar en Chile ha mostrado una clara tendencia alcista en los últimos meses, lo que ha impactado tanto a importadores como...
Las acciones de Vishay Intertechnology, una empresa estadounidense especializada en componentes pasivos (resistencias, condensadores, inductores) y semiconductores...
BigBear.ai consigue un contrato con el Departamento de Defensa para avanzar en el análisis de riesgos geopolíticos impulsado por IA BigBear.ai...
El oro ha subido más de un 1% hoy, impulsado por varios factores clave que impulsan el sentimiento en el mercado de metales. El dólar estadounidense...
Estados Unidos - Datos ISM de enero: Precios no manufactureros ISM: real 60,4; anterior 64,4; PMI no manufacturero ISM: real 52,8; pronóstico...
Aunque el sentimiento del mercado financiero en EE.UU. es mixto, el mercado de valores muestra ganancias moderadas al inicio de la sesión. Los inversionistas...
El peso mexicano amplió sus pérdidas este martes, cayendo 0.8% frente al dólar estadounidense. Durante la jornada, el tipo de cambio...
