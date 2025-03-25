Vamos a explorar cómo detectar las oportunidades de comercio utilizando medias móviles simples.

Cualquier estrategia de negociación debe incluir información específica no sólo para cuando un mercado se puede abrir, sino también un sistema de gestión del riesgo para reducir sus pérdidas. Esto aumenta su probabilidad general de éxito en trading a largo plazo.

Medias Móviles Simples

Una de las herramientas de análisis técnico más populares son las medias móviles simples, que se calcula sumando los precios de cierre de un mercado determinado para un número elegido de períodos y luego dividiendo este número por el número de períodos.

La regla general es que cuando el mercado se rompe por debajo de una media móvil (es decir, desde arriba), con el cuerpo de un candlestick y no sólo con una sombra, entonces es una señal de que los osos están ganando poder y que hay una mayor probabilidad de que el mercado comenzaría a caer.

Por otro lado, si el mercado se rompe por encima de una media móvil (es decir, desde abajo), con el cuerpo de un candlestick, entonces esto es una señal de que los toros están ganando poder y que hay una mayor probabilidad de que el mercado comenzaría a subir.

Por supuesto, puede utilizar múltiples períodos de media móvil diferentes y muchos traders utilizan más de un período (como 50 y 100 o 100 y 200) para darles un mayor sentido de la dirección actual del mercado y cuando una tendencia puede revertir a corto plazo.

A continuación, puede encontrar un ejemplo de una media móvil de 89 períodos en el gráfico de EUR/USD por hora y cómo esta estrategia habría realizado:

Es muy importante definir claramente el momento en que se debe entrar en un mercado, pero también es crucial saber cuándo salir de un mercado, ya sea en una ganancia o pérdida. Hay una creencia de que el mercado no es tanto sobre el número de veces que un trader anticipa lo que el mercado va a hacer, sino más bien hacer tanto cuando el mercado hace lo que se espera y perder tan poco cuando el mercado hace lo contrario de lo que se espera.

Por supuesto es su decisión descubrir qué tipo de estrategia es efectiva para usted a la hora de hacer trading.