Dos términos comunes que verá a través de su trading - particularmente en el análisis técnico - son 'soporte' y 'resistencia'. Pero qué significan y cómo se aplican a su trading?

Soporte

Un nivel de soporte se encuentra por debajo del precio actual de un instrumento y tiende a ser donde la caída de los precios encuentra un piso de apoyo. Esto significa que el precio es más probable que 'rebote' en este nivel en lugar de romper a través de él. Por ejemplo, si usted nota que un mercado tiene dificultades con romper por debajo de un nivel específico, eso quiere decir que usted ha identificado un soporte.

En muchas ocasiones, los niveles de soporte se convierten en niveles psicológicos para los traders. 'El precio de este mercado no debe caer más bajo, así que voy a comprar.'

Resistencia

Una resistencia se encuentra por encima del precio actual de un instrumento y actúa como un tope de precios a medida que suben. Al contrario de un nivel de soporte, los niveles de resistencia significan que el precio es más probable que caiga en dichos niveles. Una regla general para los niveles de resistencia es que tienden a dejar precios más altos y actuar como un precio máximo. Esencialmente, animan a los traders para bloquear en sus beneficios y atraer a los vendedores. "No creo que el mercado va a ir más alto, así que voy a cerrar mi posición.

Cómo identificar el soporte y la resistencia

Hay una amplia gama de herramientas y métodos analíticos que ayudan en la identificación de los niveles de soporte y resistencia:

Máximos y mínimos anteriores

Patrones de vela

Promedios móviles

Las líneas de tendencia

Bandas de Bollinger

Retroceso de Fibonacci

Niveles para ver

Cuando los niveles de soporte / resistencia están rotos, un avance o repunte normalmente tienen lugar - hasta que se encuentre otro soporte o resistencia. Por ejemplo, el EURUSD podría encontrar dificultades para romper por encima de 1,15. Podría probar esta barrera, dos o tres veces antes de rebotar o romper dicho nivel.

Un Repunte es una situación cuando un activo rebota desde el nivel que se identificó como una resistencia o un soporte. En el siguiente ejemplo, el precio del WTI encontró una resistencia en los $ 55 por barril. El precio se recuperó un par de veces desde el nivel y se retiró más tarde.

Mientras que un repunte es más probable que un gran avance, éste sería una señal de que el mercado puede invertir las tendencias al menos en el corto plazo.

Un gran avance es un momento importante en el trading, ya que por lo general conduce a un rápido aumento de la volatilidad. Como se muestra en el siguiente gráfico, el par ha luchado por romper por debajo de 1,35, pero después de que finalmente lo logró, se produjo un rápido movimiento.

Además, después de que un nivel de soporte se rompe, se convierte en un nuevo nivel de resistencia y cuando un nivel de resistencia se rompe se convierte en un nivel de soporte.

El nivel de los 20.00, era un nivel crucial para el USDMXN. Después de romper por encima de dicho nivel, el par subió 2 figuras adicionales y alcanzó los máximo histórico en 22,00. Sin embargo, una disminución ha comenzado desde entonces. El USDMXN rompió por debajo de los 20,00, convirtiendo la resistencia en un nuevo soporte. Esa es una situación típica que vale la pena buscar, ya que ofrece una gran cantidad de oportunidades de sumarse a la tendencia. En una situación como tal, un operador podría haber vendido el par después de haber roto los 20.00.