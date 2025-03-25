Calculadora de Trading

- La calculadora de Trading es una función especial incorporada en la plataforma de negociación Xstation en la ventana de orden.

- Esto ayuda en el cálculo automático de los parámetros de sus operaciones, como el valor del pip, margen, spread y mucho más .

- De forma instantánea, podrá determinar todos los aspectos de su operación, lo que le permitirá tomar las mejores decisiones a un ritmo más rápido

- La calculadora de trading es una gran herramienta que puede ayudar en la gestión de riesgos.



Una de las claves para el éxito en su trading, es la gestión del riesgo. Con el fin de analizar el riesgo de cada operación, es importante entender cuánto puede beneficiar potencialmente - o perder - con cada posición. Con nuestra avanzada calculadora de trading, aspectos como el valor del pip, margen, el spread y los niveles de pérdidas o ganancias potenciales se determinan al instante para que pueda tomar decisiones más informadas - sin nada de matemáticas manuales.



¿Cómo funciona la calculadora de trading?

En el ejemplo anterior, se puede ver la ventana de operaciones, abierta con el instrumento EURUSD y una orden de compra por 1 lote.

Cuando se abre una transacción de 1 lote, la calculadora de trading realiza los siguientes cálculos:

Spread: £8.31

Margen: £417.78

Valor del Pip: £7.56

Con la calculadora de trading, usted sabe que el costo de la operación es de 8.31 £. También sabe que £ 417.78 de su capital se reservará como margen para la duración de la operación. También y de manera importante, usted sabe que podrá beneficiarse o perder 7,56 £ con cada movimiento en el mercado por encima o por debajo de su precio de apertura.



Supongamos que el mercado se mueve 50 pips a su favor:

Beneficio = (Número de pips x Valor del pip) - Spread = (50 x 7.56) - 8.31 = £369.69

Supongamos que el mercado se mueve 50 pips aen su contra:

Beneficio = (Número de pips x Valor del pip) - Spread = (-50 x 7.56) - 8.31 = -£369.69



La calculadora del comerciante también le puede ayudar en el cálculo del stop loss y del take profit que se explica aquí.

