Saber manejar el volumen de las posiciones es sin duda uno de los aspectos más importantes a la hora de invertir en mercados financieros, ya que el volumen de una posición podrá afectar tanto a la gestión del riesgo como a la psicología del trader. Abrir una posición con demasiado volumen podrá causar ansiedad o dudas cuando se produzca tan sólo un pequeño movimiento en el mercado, o dejar al trader con la cuenta a cero - mientras que abrir una operación con un volumen demasiado pequeño puede dejar al trader con la sensación de no haber podido sacar todo el provecho a la operación, o dejarle con la sensación de haber fallado al no haber conseguido mayor retorno de la inversión

¿Qué significa manejar el volumen de una operación?

Manejar el volumen de una operación podría describirse como la capacidad de utilizar el riesgo adecuado en cada inversión. Pero, ¿cómo definir el riesgo “adecuado”? El volumen de una operación ha de ir acorde con el resto de factores que un trader debe tomar en cuenta. Igualmente que el trader ha de tener un plan o estrategia propios, y una visión personal del mercado, el volumen de la posición debe ajustarse a la estrategia personal del trader.

Consideraremos el riesgo adecuado como la cantidad de capital que un trader está dispuesto a invertir en un mercado. Si como trader tienes una cantidad modesta de depósito para operar, y seleccionas un volumen demasiado grande, sólo necesitarás un pequeño movimiento en tu contra, o una operación mala para perder el total de tu capital. Debes tener en cuenta que a mayor capital involucrado en la operación mayor riesgo.

Por otro lado, algunos traders prefieren operar de forma agresiva y están más cómodos asumiendo grandes riesgos, dependiendo de qué seguros estén de una operación en concreto. Para encontrar el volumen correcto de una operación, el que te haga sentir cómodo, has de preguntarte:

- En una escala de 1 a 10, ( 1 siendo nada, 10 siendo muy cómodo), ¿qué tolerancia al riesgo tienes?

- ¿Cuántas operaciones te sientes cómodo abriendo al mismo tiempo? Tiendes a mantener trades abiertos mucho tiempo o te sientes más cómodo con operativas intradía?

- ¿Cuánto capital sueles depositar y operar? Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir?

Pongamos un ejemplo. Imagínate que tienes un depósito de 1.000€, y tiendes a ser una persona conservadora, tanto a la hora de operar como a la hora de asumir riesgos. Imagínate también que está a punto de producirse la reunión de la Reserva Federal y quieres operar comprando EURUSUD, porque hay expectativas de que el par se aprecie durante la reunión, pero eres consciente del riesgo que vas a asumir, ya que en la reunión puede ser que se produzca un mensaje hawkish (optimista ) y que eso haga que el dólar se aprecie, y por lo tanto el par EURUSD se deprecie en lugar de lo que era tu idea inicial. ¿Qué deberías hacer entonces si todavía quieres posicionarte largo en EURUSD? Deberías entrar con una posición pequeña. Si equivocaras el volumen de la posición podrías arriesgar gran parte de tu capital. Si la FED mandara un mensaje positivo para el dólar perderías parte de tu capital, incluso usando un Stop Loss y no podrías abrir más operaciones para realizar coberturas. Utilizar un volumen adecuado en las posiciones es crucial para permanecer en el largo plazo en el mercado.

Invirtiendo, no apostando

Una vez que hemos visto lo importante que es utilizar un volumen correcto en la posición, deberíamos invertir sólo el capital “sobrante” o capital que podemos “arriesgar”; es decir, el capital que podemos perder sin causarnos ningún problema. El sistema debería ser, para cada inversión o trade, definir cuánto capital estamos dispuestos a perder. Por ejemplo , si tienes 1.000€ en cuenta , decidir, cuánto capital estás dispuesto a perder por cada operación. Generalmente se recomienda un 2-3%, y para estrategias más arriesgadas, un 5%. ¿Significa eso que perderás el capital? En absoluto. No tiene por qué suceder, pero si sucediera es algo que has planeado con anterioridad. No será ninguna sorpresa y lo habrás planeado con anterioridad.

¿Por qué solo hasta el 5% del capital?, la respuesta la encontramos en la aritmética matemática básica. Si pierdes el 50% de tu capital, significará que tendrás que ganar el 100% en la siguiente inversión para recuperar la pérdida anterior. Si perdieras un 2% no tendría un impacto excesivamente grande en tu cuenta, y sería fácilmente recuperable. Es por eso , que elegir correctamente el volumen en una operación puede marcar la diferencia entre ser consistente en el mercado durante un largo plazo , o perder todo tu capital y en consecuencia, no poder volver a recuperarlo.

Nos encontraremos por supuesto también con dos tipos opuestos de situaciones. La situación en la que estés sopesando si tomar más riesgo en una determinada operación , ya que observas que el ratio riesgo-beneficio no es alto, o por el contrario, la situación en la que ese ratio riesgo -beneficio es demasiado alto, y quizás no deberías siquiera entrar en la operación. Saber esto o responderte a esta pregunta, dependerá de que hayas asimilado tu propia estrategia de trading y tu gestión del riesgo y sobre todo hayas asimilado este concepto de elegir el volumen correcto en tus posiciones. Tomar demasiado riesgo, es apostar, no invertir. Los inversores que tienen éxito en el mercado son aquellos que siguen reglas estrictas y siguen sus planes de trading escrupulosamente. No hay muchas historias de éxito en traders que han decidido poner todo lo que tenían en una operación.

¿Entonces cómo elegir el volumen adecuado para la posición?

Para determinar el volumen que has de elegir para cada operación, un truco es contar el número de pips que perderás si el mercado va en tu contra, incluso si llega a tu Stop Loss. Ya sabemos que utilizar SL es crucial y más todavía en un mercado que se comporta como el mercado Forex hace de vez en cuando en momentos de alta volatilidad. Si no utilizamos bien el volumen de la posición en un movimiento podremos perder el capital, incluso si hemos establecido un SL ajustado

Dominar esto es exactamente la fina línea que divide “Invertir” de “Apostar”