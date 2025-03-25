¿Cómo actuar cuando la Bolsa cae?

Aunque todos queremos que los mercados muestren siempre su lado más amable, es imposible no tener momentos de duda y caídas bruscas. Es precisamente en estos momentos cuando más conviene mantener la calma y evaluar todas las alternativas posibles antes de lanzarse a la acción.

Con el fin de proporcionarte algo de ayuda en estos momentos clave, a continuación te ofrecemos una serie de alternativas que puedes tener en cuenta para poder llevar a cabo antes, durante y después de vivir un episodio de caídas bursátiles.

Consejos para preparar mi cartera ante las caídas de la Bolsa

Diversificar: “No pongas todos los huevos en una misma cesta”. Una cartera diversificada que invierta en distintos tipos de activos reducirá el riesgo específico y, por tanto, minimizará el riesgo total. En función del apetito de riesgo del inversor, una parte de la cartera podría estar formada por inversiones de bajo riesgo (acciones con dividendos, bonos del Tesoro, metales preciosos y efectivo), mientras que el resto del dinero puede destinarse a activos de mayor riesgo.

Invertir de forma regular: Es imposible elegir siempre el momento perfecto para lanzarse al mercado, por lo que invertir todo a la vez puede resultar arriesgado. La solución pasa por tanto por programar las entradas en el tiempo, ya sea mediante una estrategia de promediar los precios de compra o realizando aportaciones periódicas como, por ejemplo, en Planes de Inversión. Una de las grandes ventajas de las aportaciones periódicas es que suavizan el efecto de las fluctuaciones del mercado. Cuando el mercado está al alza y los precios son altos, compras menos unidades de inversión con tu dinero. Pero cuando el mercado está a la baja y los precios son bajos, compras más unidades. Al final, esto puede ayudar a reducir el riesgo y aumentar el potencial de retorno a largo plazo.

Controla tu riesgo: Es importante saber en todo momento el nivel de riesgo que queremos adoptar en nuestra cartera. Ya sea a nivel individual para cada una de las Acciones o ETFs o de forma global, es importante establecer un nivel con el que nos sintamos cómodos y ejecutar las ventas o programar los niveles de cierre de posiciones (Stop Loss) una vez lo hayamos decidido.

¿Cómo actuar mientras el mercado está cayendo?

Mantén la calma : Es en estos momentos cuando los inversores suelen dejarse llevar por la situación y tomar decisiones impulsivas. En primer lugar, intenta informarte sobre los motivos de las caídas, su origen y posibles consecuencias. Una vez tengas toda la información, intenta valorar si esta situación puede ser pasajera o permanente y cómo eso puede afectar a tu cartera. Es recomendable aislarte de la evolución de los precios ya que si miramos constantemente la evolución del mercado corremos el riesgo de actuar de forma más impulsiva.

Reduce el riesgo de tu cartera: Si decides reducir el riesgo de tu cartera, tienes varias alternativas para hacerlo. Por un lado, puedes realizar ventas parciales que reduzcan su tamaño con el objetivo de recomprar una vez finalizado el periodo de caída. Si no quieres vender, siempre puedes buscar activos que actúen como cobertura para tu cartera y puedan proporcionarte beneficios ante la caída de los mercados. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) inversos suben de precio siempre que el índice que siguen baja de precio. Por otro lado, también existe la posibilidad de obtener exposición bajista utilizando derivados como futuros u opciones.

Si decides reducir el riesgo de tu cartera, tienes varias alternativas para hacerlo. Por un lado, puedes realizar ventas parciales que reduzcan su tamaño con el objetivo de recomprar una vez finalizado el periodo de caída. Si no quieres vender, siempre puedes buscar activos que actúen como cobertura para tu cartera y puedan proporcionarte beneficios ante la caída de los mercados. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) inversos suben de precio siempre que el índice que siguen baja de precio. Por otro lado, también existe la posibilidad de obtener exposición bajista utilizando derivados como futuros u opciones. Aprovecha la situación: Los períodos de caída también brindan oportunidades únicas para comprar acciones de buenos negocios a mejores precios, o para aumentar tus posiciones en ETFs a precios interesantes. Si tienes liquidez para invertir, es aconsejable que no te dejes llevar por las “ventas” que veas en el mercado y que compres de forma ordenada. Para ello, es recomendable tener una lista previa de Acciones o ETFs “deseados”, que siempre podrás tener visible en la pestaña “Favoritos” de tu App XTB.

¿Cómo se comporta cada clase de activo durante una caída del mercado de valores?

Bolsas: Suelen llevarse la peor parte de las caídas. Aquellas compañías que cotizan con un alto grado de expectativas de futuro, como las tecnológicas, suelen ser las más penalizadas en momentos de duda. Por el contrario, las compañías de alta calidad, con buenos fundamentales y un bajo nivel de endeudamiento suelen ser las que mejor navegan en este tipo de situaciones.

Si las caídas afectan a un sector en concreto, es esperable que ese grupo de empresas sea el que sufra más, mientras que las empresas relacionadas (clientes o proveedores) también verán afectadas sus cotizaciones. Si, por el contrario, las caídas son generalizadas, hay una mayor oportunidad de encontrar ideas de inversión interesantes.

Índices: El componente de diversificación inherente que tienen los índices hace que sus caídas sean más suaves que las de muchos de los valores que los componen. Además, si añadimos el componente de supervivencia, por el que las empresas con problemas acaban saliendo del índice y son sustituidas por otras nuevas y pujantes, este tipo de situaciones pueden resultar muy interesantes para invertir. Como siempre, los fondos cotizados o ETFs, ya sea mediante compra directa o a través de Planes de Inversión, son la forma más económica y eficiente de obtener exposición a este mercado.

Materias primas: Su comportamiento puede ser muy errático y dependiente de los motivos de las caídas. Mención aparte merece el Oro, considerado siempre un activo refugio y que históricamente ha demostrado comportarse de forma muy descorrelacionada con Acciones o Bonos. De nuevo, si queremos ganar exposición a una materia prima concreta o a empresas relacionadas con alguna de ellas, tenemos la eficiente alternativa que nos ofrecen los ETFs.

Renta fija: En general, la renta fija se considera un activo mucho más tranquilo y seguro que la renta variable. Esto se debe a la propia naturaleza del activo, que se mantiene inalterable mientras el emisor no tenga problemas. Si la economía empieza a entrar en crisis, los bonos corporativos (los emitidos por empresas) ven subir su rentabilidad (mientras que su precio baja) ya que reflejan un mayor riesgo que los emitidos por países. Sea como fuere, si el emisor no entra en concurso de acreedores y como inversores no decidimos vender los bonos antes de su vencimiento, las caídas en Bolsa no deberían afectar a nuestra inversión. Podemos obtener exposición al mercado de renta fija bien a través de fondos cotizados (ETFs) o bien directamente, pudiendo próximamente comprar bonos de empresas y países directamente desde nuestra App XTB.

Recuerda que tienes todos estos activos disponibles (excepto la inversión en Bonos que estará disponible próximamente) para invertir sin comisiones de compraventa hasta 100.000€ de operativa mensual (luego, un 0,2% con un mínimo de 10€) desde tu App XTB o xStation.