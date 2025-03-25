Trading: ¿Qué es?

"¿Cómo explicar qué es el trading y describir este proceso arriesgado y exigente? Echemos un vistazo y veamos lo que es importante

El Trading se ha convertido en la piedra angular del desarrollo de la civilización moderna. Gracias a las nuevas tecnologías, los inversores pueden observar el movimiento de las cotizaciones diarias de miles de empresas, materias primas, divisas y activos digitales. Millones de Traders de todo el mundo se involucran en una rivalidad competitiva a través del trading todos los días, y la oferta reduce constantemente la demanda, lo que da como resultado valoraciones finales. El Trading implica domesticar y controlar el miedo y la codicia, dos emociones que influyen poderosamente en el comportamiento de la oferta y la demanda y determinan el mercado alcista y los ciclos del mercado alcista.

En el artículo de hoy nos centraremos en los conceptos básicos del trading y trataremos de describir el proceso y los principios básicos que deben guiar a un trader.

¿Qué es el trading?

Como regla general, podemos definir el trading como la acción de comprar o vender, es decir, comerciar con activos seleccionados para obtener una ganancia. La base del trading es la hábil de predecir el comportamiento futuro del precio del instrumento seleccionado (especulación). Cuando los traders predicen correctamente, la transacción es rentable, cuando el mercado se comporta de manera opuesta a la dirección de la transacción, registran una pérdida. Se acepta que la negociación es una negociación activa (a corto o mediano plazo), a diferencia de la inversión, que a menudo está impulsada por otras motivaciones y un horizonte de inversión más largo. Para pronosticar el futuro correctamente y con mayor eficiencia, los traders se enfocan en aumentar sus recursos de conocimiento, experiencia y técnicas (análisis técnico, análisis fundamental, etc.), así como la psicología qué es la base del mercado.

La especulación puede tener lugar tanto en instrumentos apalancados como OIL, US500 o Bitcoin como en acciones ordinarias del mercado de valores ya que la base esencial del trading es predecir correctamente el futuro de los activos. Hay traders que comercian solo con instrumentos seleccionados explorando la esencia y el comportamiento de los precios solo dentro de uno o unos pocos sectores. Otros, en cambio, comercian con todo, y su punto de referencia clave es exclusivamente el comportamiento del precio superpuesto a la psicología y factores externos (macroeconomía, política monetaria, ciclicidad, etc.). El trading no tiene limitaciones, y los traders son libres de elegir lo que comercian.

Dos direcciones de mercado diferentes

Los traders pueden elegir entre las direcciones del mercado. Si creen que los precios van a caer, abren una transacción denominada de venta corta (short), que les permite obtener ganancias cuando las valoraciones van hacia abajo. Por otro lado, cuando los Traders esperan que los precios suban, abren una transacción de compra (larga), en cuyo caso obtienen ganancias cuando los precios suben.

Tomar una posición corta solo es posible en CFD apalancados. En acciones y ETF no apalancados, con derecho a dividendos y participación de voto, los inversores solo pueden comprar o vender (cerrar la posición abierta), no es posible apostar a las caídas.

Para ilustrar el funcionamiento de una posición de COMPRA larga (larga) y una posición de VENTA corta (corta):

Tomás abrió una posición larga (COMPRAR) en el instrumento CFD Bitcoin a $19,500.

En 3 horas, el precio de Bitcoin subió a $20,300. En esta situación, Tomás registrará una ganancia.

Tomás abrió una posición corta (VENDER) en el instrumento CFD Bitcoin a un precio de $ 19,500

En 3 horas, el precio de Bitcoin cayó a $18,900. En esta situación, Tomás registrará una ganancia.

Tomás abrió una posición larga (COMPRAR) en el instrumento CFD Bitcoin a un precio de $ 19,500

En 3 horas, el precio de Bitcoin cayó a $19.100. En esta situación, Tomás registrará una pérdida.

Tomás abrió una posición corta (VENDER) en el instrumento CFDs Bitcoin a un precio de $ 19,500

En 3 horas, el precio del Bitcoin subió a $19,800. En esta situación, Tomás registrará una pérdida.

¿Trading o invertir?

Aunque tanto el trading activo como la inversión son formas de trading, en principio, podemos enumerar algunas diferencias fundamentales entre ellos:

Al juntar estos dos tipos de inversión de capital, también podemos llegar a la conclusión de que no son mutuamente excluyentes, ya que cualquiera puede construir simultáneamente una cartera compuesta por inversiones con un horizonte a largo plazo y especular activamente con los precios a corto plazo.

Por ejemplo, los clientes de XTB pueden invertir en empresas como Microsoft, Apple o Tesla, lo que no excluye que al mismo tiempo puedan especular con los precios del Bitcoin, oro o petróleo. De hecho, ambos tipos de negociación tienen sus riesgos individuales.Además, cada industria tiene sus propias especificaciones y factores individuales que dan forma al precio de activos específicos que afectan la oferta y la demanda.

Usemos ejemplos:

Apple - podría ser el éxito de un nuevo producto (nuevo iPhone, auriculares VR), resultados financieros exitosos, cambios de accionistas, problemas con los semiconductores

OIL (Petróleo) - Actividad OPEP+, informes de inventario (DoE, API) condiciones económicas globales

Bitcoin- actividad institucional, sentimiento de riesgo de mercado, política monetaria de la Fed

NASDAQ (US100), bitcoin total disponible en el mercado (halvings)

EURUSD - fortaleza de la economía (PIB), balanza comercial, política y decisiones de los bancos centrales (Fed y BCE), confianza del consumidor, índices ISM, PMI, etc.

Selección de herramientas de inversión

Por supuesto, es más probable que los inversores utilicen ofertas de acciones y ETF, que pueden mantenerse abiertos indefinidamente. Dependiendo de la elección del ETF o de la empresa que cotiza en bolsa, los inversores pueden recibir dividendos y adquirir el derecho a participar en las juntas y votaciones de accionistas. Las acciones y los ETF son adecuados para mantener posiciones a largo plazo debido a la falta de costos de mantener posiciones y la estructura y especificación de estos instrumentos.

De las miles de acciones y fondos ETF, los más populares son los fondos indexados como iShares Core S&P500 UCITS ETF (CSPX.UK) o ETF que dan exposición a metales preciosos como iShares Physical Gold ETC (IGLN.UK). Entre cientos de ETF, también puede encontrar ETF de la industria que ofrecen exposición a un sector específico seleccionado, como los mercados emergentes, el sector de los blockchain o los fabricantes de automóviles.

Es más probable que los traders especulen con futuros de índices apalancados (US100, US500, DE30), futuros de petróleo (OIL, OIL.WTI) o criptomonedas. Los metales preciosos, el oro y la plata, también son populares, así como otros productos básicos y materias primas como el gas natural, el azúcar y el trigo. XTB también ofrece acciones CFD apalancadas, lo que brinda a los operadores la oportunidad de utilizar el apalancamiento cuando especulan con cientos de acciones de empresas que cotizan en bolsa como Amazon, Microsoft o Bayer. Debido al acceso al apalancamiento y al coste de mantener posiciones (puntos swap), estos instrumentos son bastante adecuados para inversiones a corto plazo.

Puede leer más sobre los CFD aquí:

5 fundamentos de un trader

Gestión de riesgos

El riesgo es una clave intrínseca al trading. La mitigación de riesgos evita pérdidas y le da al trader la oportunidad de preservar las ganancias. Es imposible tener razón todo el tiempo, y el mercado tarde o temprano te demostrará que estás equivocado. La clave es, ¿qué harás entonces? El trading está dirigido a aquellos que son conscientes del enorme riesgo de pérdida de capital que es inherente a la especulación y el mercado. En XTB, sabemos cuáles son los riesgos en juego, por lo que brindamos a los clientes docenas de herramientas analíticas en la plataforma xStation 5, desde herramientas de análisis técnico hasta noticias y análisis de mercado, y permitimos el uso de órdenes defensivas como stop loss, Take Profit y Trailing Stop Loss. Los elementos básicos de la gestión de riesgos incluyen reducir las pérdidas antes de que comiencen a crecer y cerrar hábilmente las posiciones rentables.

Puede leer más sobre las órdenes defensivas aquí:

Adquirir conocimiento

El conocimiento es el oxígeno de todo trader. No se limita a estudiar el mercado a partir del análisis técnico o fundamental, sino también a conocer la naturaleza y especificaciones de los instrumentos que pretende operar.

El estudio de la psicología

La psicología es en lo que se basan las valoraciones de todos los activos. Porque es de acuerdo a la percepción de la información entrante o las creencias del mercado sobre el futuro que se forman los precios de los instrumentos. El mercado es un lugar exigente. A veces sucede que la buena información provoca descensos y la información negativa resulta ser un catalizador para los aumentos. Para comprender cómo funciona el péndulo del mercado de valores, se debe estudiar la psicología humana y leerla en el contexto del ruido de la información.

Determinación

La determinación tiene muchas caras, en el caso del trading puede significar estudiar gráficos de precios, observar el mercado, adquirir conocimiento. Sin pasión y compromiso, es difícil obtener una ventaja en un lugar donde todos quieren tener éxito y ganar dinero. Recuerde que está jugando con un 'oponente vivo', y en el otro lado del intercambio se encuentran humanos o algoritmos construidos por humanos.

Emociones bajo control

La base del trading es controlar las emociones y adquirir un enfoque instrumental del dinero. Teniendo miedo a las pérdidas es difícil alcanzar el éxito. Por eso es tan importante despojar a las decisiones de su tinte emocional y mantener la cabeza fría, tomando decisiones de acuerdo con la estrategia. El trading implica riesgo, pero si las emociones están involucradas, el riesgo de pérdidas aumenta. Por eso es tan importante cuidar de su propia mente y nivel de confianza.

5 instrumentos más populares

A continuación, enumeramos cinco ejemplos de instrumentos financieros que son populares entre los traders y atraen una avalancha de especulación:

S&P500 (US500) - el índice bursátil más grande del mundo, que consiste en los precios de las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. El índice solía usarse como una de las medidas clave de la salud de las condiciones económicas mundiales y estadounidenses. El algoritmo selecciona las empresas incluidas en el índice, cambia su composición.

NASDAQ (US100) - un índice bursátil, que ganó particular popularidad durante el auge de las “punto-com” de principios del nuevo milenio (año 2000). El índice enumera 100 empresas, un número significativo de las cuales operan en la industria de la tecnología, lo que hace que su volatilidad sea generalmente más alta que el índice S&P500.

OIL- El petróleo sigue siendo uno de los principales recursos del mundo utilizado principalmente en el transporte. Se puede decir que el petróleo sigue siendo el pulmón de la economía mundial. El instrumento ha atraído a los especuladores durante décadas, y su susceptibilidad a las decisiones de la OPEP+ y los factores externos que dan forma a los precios del petróleo lo convierten en una herramienta popular tanto entre los derivados como entre los productos de inversión (ETF y acciones de petróleo).

EURUSD - el par de divisas más popular del mundo, que es una medida de la fortaleza relativa de las economías de EE. UU. y Europa (la zona euro).

Bitcoin - como escaparate de la tecnología blockchain y de todo el sector de las criptomonedas, Bitcoin está atrayendo la atención de especuladores e inversores. Gracias a los rendimientos récord que han proporcionado las criptomonedas desde su creación después de 2010, el mercado sigue sus cotizaciones con gran expectación. Bitcoin también ha vivido para ver crecer su competencia, con la popularidad del rey tratando de alcanzar a Ethereum durante muchos años.

La plataforma xStation 5 ofrece acceso a más de 2200 instrumentos incluidos: contratos de CFD sobre materias primas, forex, criptomonedas, metales preciosos y CFDs sobre Acciones y ETF

Trading - ventajas y desventajas

El Trading tiene sus ventajas y desventajas, que queremos presentar. Algunas de las ventajas son posibles gracias al acceso a la plataforma de negociación en la aplicación móvil xStation. A continuación enumeramos las más importantes.



Riesgos y acciones defensivas





Nos gustaría concluir este breve artículo con esta sección para enfatizar cuán importante es limitar e identificar los riesgos que se derivan del Trading. A continuación enumeramos las herramientas y acciones que se pueden utilizar en un proceso cuyo objetivo es reducirlo al mínimo posible:

Uso de órdenes defensivas automáticas en el Trading de CFD (Stop Loss, Take Profit, Rolling Stop Loss).

Uso de órdenes de venta pendientes automáticas al negociar CFDs sobre acciones y ETF (Sell Stop, Sell Limit)

Puedes leer más sobre esto aquí

Como Trader, tomarás decisiones que deben basarse en tu estrategia para que sean repetibles y su efectividad medible:

Desarrolla algunas reglas básicas que no rompas

Cíñete a las reglas establecidas y a la estrategia si tienes una.

Aprende a controlar sus emociones incluso ante una pérdida o una ganancia limitada

Toma notas y analiza tus decisiones

Aprende monitoreando tus propios errores y decisiones acertadas

Acepta y controla la codicia y el miedo.

La reducción indirecta del riesgo de pérdida también puede estar entre las acciones. Obtener conocimiento puede aumentar significativamente su confianza “saludable” y hacer que el Trading sea más efectivo:

Estudiar análisis técnico y fundamental.

Obtener conocimiento sobre los activos con los que está especulando

Identificar la información de mercado más importante

Activar el proceso de causa y efecto y trasladarlo al escenario de mercado

La plataforma xStation 5 lo ayuda en cada etapa de este proceso al proporcionar, entre otras cosas:

Acceso a materiales analíticos y noticias de mercado (Investigación)

Herramientas de análisis técnico y fundamental

Herramientas de gráficos avanzadas

Calendario de eventos económicos y bursátiles

Atención al cliente abierta las 24 horas del día, los 5 días de la semana

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/438. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat



