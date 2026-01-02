Verano 2026: Los destinos más convenientes para los chilenos

Este informe analiza cuáles son los destinos donde más rinde el presupuesto de un viajero chileno en el verano 2026 , combinando el tipo de cambio del peso chileno con el costo diario promedio en cada país. A través de una comparación entre Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, se identifica dónde viajar resulta más conveniente una vez en destino, considerando gastos de alojamiento, comidas, transporte local y actividades, y dejando fuera los pasajes aéreos para una comparación más precisa.

Introducción

En temporada de verano, cuando muchas personas planifican vacaciones fuera de Chile, la pregunta clave no es solo “¿qué moneda está barata?”, sino cuánto cuesta realmente viajar y gastar en el destino. Un tipo de cambio favorable puede ayudar, pero si el alojamiento, la comida o el transporte local son caros, la conveniencia se diluye rápidamente. Por eso, este informe busca responder una pregunta práctica: ¿en qué países rinde más el presupuesto de un viajero chileno este verano?

Para construir esa respuesta, combinamos dos piezas de información:

El tipo de cambio del peso chileno frente a distintas monedas, tomando como referencia la cotización del 18 de diciembre. Un presupuesto promedio diario de viaje por país, basado en gastos habituales de visitantes (alojamiento, comidas, transporte local y actividades).

Con ese cruce, estimamos el costo diario equivalente en pesos chilenos y generamos un ranking comparativo de conveniencia.

Por definición metodológica, este informe no incluye pasajes aéreos ni traslados internacionales. El motivo es que estos costos dependen demasiado del punto de partida, la anticipación de compra, la disponibilidad y las promociones del momento, y pueden distorsionar la comparación entre destinos. Aquí el foco está en lo que suele pesar todos los días una vez que el viajero ya está en el lugar: dormir, moverse, comer y disfrutar.

Ranking de destinos mas convenientes para este verano 2026

Con el tipo de cambio de referencia del 18 de diciembre (1 USD = $914,03 CLP), el ranking muestra una diferencia muy marcada entre destinos latinoamericanos y destinos desarrollados. En el tramo más conveniente, el costo promedio diario se mueve entre $49 mil y $85 mil CLP por día, mientras que en el tramo más caro supera los $200 mil CLP diarios, llegando a casi $300 mil CLP por día en Estados Unidos.

En términos prácticos, esto significa que un viajero que busca “hacer rendir” su presupuesto este verano tiende a encontrar mayor conveniencia en destinos donde el gasto diario en USD es más bajo, lo que se traduce directamente en un costo diario menor al convertirlo a pesos chilenos.

Top 3 destinos más baratos

Colombia

$49.358 por día

Ecuador

$68.552 por día

Perú

$71.294 por día

Destinos competitivos en precio

Brasil

$84.091 por día

Argentina*

$62.154 por día

Panamá

$85.005 por día

Destinos intermedios en costo

Costa Rica

$126.136 por día

México

$127.050 por día

Japón

$127.964 por día

República Dominicana

$146.245 por día

Australia

$157.213 por día

Canadá

$180.064 por día

Top destinos más caros

España

$197.430 por día

Italia

$212.969 por día

Reino Unido

$217.539 por día

Puerto Rico

$222.109 por día

Francia

$278.779 por día

EE.UU.

$297.060 por día



Fuente: XTB Research (cálculos), BudgetYourTrip (presupuesto diario), TradingEconomics (tipo de cambio). Tipo de cambio de referencia: 18-dic (1 USD = $914,03 CLP). No incluye vuelos internacionales.

* Obs.: Argentina presenta mayor incertidumbre en la estimación por la alta volatilidad del tipo de cambio y de los precios internos; por lo mismo, el costo efectivo puede variar más que en otros destinos.

El ranking muestra una segmentación clara por niveles de conveniencia. El Top 3 concentra los destinos donde el presupuesto rinde más, con un costo diario notablemente menor que el resto del listado.

En la banda media, los destinos siguen siendo competitivos, pero con un gasto diario más alto. En este bloque, Argentina se incluye con cautela: pese a verse conveniente en la estimación, su costo efectivo puede variar más que en otros países por la alta volatilidad cambiaria y de precios internos.

Luego aparecen los intermedios, donde el gasto diario ya exige un presupuesto mayor y el alojamiento tiende a tener un peso más determinante. Finalmente, el grupo de más caros está dominado por destinos de Europa y Norteamérica, marcando una brecha amplia frente a los destinos más convenientes del ranking.

Comparación vs verano pasado: ranking por variación del tipo de cambio (interanual)

Comparando el 18 de diciembre de 2025 con el mismo punto de hace un año, el mayor cambio a favor del viajero chileno se observa en Argentina: el peso chileno hoy compra cerca de 54% más peso argentino que hace un año, por lejos la mejora cambiaria más grande del grupo. Sin embargo, esto no se traduce automáticamente en un viaje más barato, porque el alza de precios internos en el país puede absorber buena parte de esa ventaja. En otras palabras, aún con un tipo de cambio más favorable, el costo efectivo de hoteles, comidas y transporte puede seguir manteniendo a Argentina fuera de los destinos más convenientes en la práctica.

En un segundo escalón aparecen República Dominicana (alrededor de +12%) y Japón (cerca de +9%), seguidos por los destinos dolarizados (como Estados Unidos, Ecuador, Puerto Rico y Panamá) que muestran una mejora de aproximadamente +9% interanual, mientras que Costa Rica también registra un avance favorable cercano a +8%. Más atrás, con mejoras leves, se ubican Canadá (aprox. +4%) y Reino Unido (alrededor de +2%).

En contraste, hay monedas frente a las cuales el peso chileno se debilitó: el real brasileño (cerca de −5%), el peso colombiano (aprox. −4%), el euro (en torno a −4%, afectando a España, Francia e Italia), el peso mexicano (casi −4%) y el sol peruano (alrededor de −2,5%). Esto implica que, por efecto cambiario, esos destinos tenderían a verse algo más caros que el verano pasado, aunque su conveniencia final seguirá dependiendo del costo de vida local y del perfil de viaje.

Factores económicos y coyunturales que explican la conveniencia actual

La mayor conveniencia actual para viajar a varios de estos destinos se explica, sobre todo, porque el peso chileno ha mostrado una mejor posición frente al dólar respecto del verano pasado, apoyado por un escenario externo más favorable para monedas emergentes: un dólar global menos presionante en la medida en que el mercado ha ido ajustando expectativas sobre tasas en EE.UU., una mejor percepción de riesgo en períodos de “mayor apetito por riesgo” y, en el caso de Chile, el soporte adicional que suele venir de un cobre más firme (cuando mejora el ingreso esperado por exportaciones). Con ese telón de fondo, al tener un CLP relativamente más fuerte, los gastos turísticos que se forman directa o indirectamente en USD (hotelería, tours, consumo en destinos dolarizados o ligados al dólar) se vuelven más accesibles en pesos, reforzando la ventaja de los países del ranking que además ya parten con un costo de vida turístico más bajo.

Tendencia cambiaria para el verano: señales de continuidad y factores de reversión

Es probable que la “ventaja cambiaria” se mantenga, pero no está asegurada: hoy juega a favor un escenario donde el dólar viene debilitado por expectativas de recortes de tasa de la Fed y menor diferencial de tasas, y varios analistas siguen viendo presión bajista para el USD durante 2026. A eso se suma un soporte externo importante para Chile, cobre alto (mejora términos de intercambio y suele favorecer al peso chileno), con 2025 cerrando muy fuerte para metales industriales y expectativas de demanda/escasez de oferta. En lo local, el Banco Central ya recortó la TPM a 4,5% y su escenario base apunta a inflación convergiendo hacia 3% en torno al primer trimestre de 2026, lo que mantiene abierta la puerta a ajustes graduales, pero sin un sesgo “agresivo” que necesariamente debilite al peso si el contexto externo acompaña.

Dicho eso, sí podría revertirse en pocos meses si se combinan shocks asociados a un episodio de aversión al riesgo, repunte del dólar por sorpresas de inflación/actividad en EE.UU. que retrasen recortes (o endurezcan el tono de la Fed), caída del cobre, o un deterioro del escenario global. (por ejemplo, escaladas comerciales/tarifarias, un riesgo que el Banco Central de Chile explícitamente monitorea).

¿Cuánto más barato (o más caro) es viajar hoy que hace un año?

Colombia sigue siendo el destino más conveniente: diez días rondan los $490 mil CLP y, versus hace un año, muestra un encarecimiento leve (≈ +4%), insuficiente para mover su liderazgo. Brasil se mantiene competitivo dentro de Sudamérica, pero algo menos favorable: un viaje de diez días se acerca a $830 mil CLP y registra un alza moderada (≈ +5%) respecto del verano pasado. Panamá, en cambio, destaca por ir en la dirección opuesta: diez días bordean los $851 mil CLP y aparece más barato que hace un año (≈ −8%) solo por efecto cambiario. En el tramo alto, Europa se encarece de forma acotada: España y Francia suben alrededor de +4% interanual. Y en destinos dolarizados, el peso chileno entrega más oxígeno: EE.UU. se ve más conveniente (≈ −8%), lo que se traduce en un ahorro visible en el presupuesto total.

Nota metodológica: estas comparaciones interanuales estiman el cambio “solo por tipo de cambio”, manteniendo constante el gasto diario típico; no incorporan cambios en precios internos del destino.

Consejos para aprovechar el tipo de cambio al viajar

Para aprovechar un tipo de cambio más favorable, la clave es reducir la exposición a variaciones y evitar costos “invisibles” (spreads y comisiones). Si las fechas ya están relativamente claras, conviene asegurar temprano los gastos grandes (idealmente con opciones cancelables) y dejar más flexible el consumo diario, como regla de presupuesto, una referencia útil es 45% alojamiento, 35% comida, 15% transporte y 5% ocio. En pagos, en la mayoría de los casos es mejor usar tarjeta y elegir siempre pagar en moneda local (no en CLP) para evitar la doble conversión con un tipo de cambio peor, también llevar algo de efectivo solo para gastos menores y, si necesitar retirar, priorizar cajeros bancarios evitando ATM con recargos altos, mientras que para cambiar efectivo conviene comparar y evitar aeropuertos o zonas turísticas. En destinos dolarizados o ligados al USD (EE.UU., Panamá, Puerto Rico, Ecuador) suele bastar con tarjeta y, si hace falta, USD o retiro local. En Europa, lo mismo con EUR. Si vas a cambiar dinero, normalmente es mejor cambiar una sola vez (CLP→moneda local o CLP→USD/EUR solo si esa divisa te sirve de “puente”), y tener un “plan B”, si el CLP se mueve en contra, ajustar primero donde más pesa (hotel y tours) y ahorrar en lo más flexible (comidas y transporte).