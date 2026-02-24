En esta guía explicamos qué es el halving de Bitcoin, cómo funciona, cuándo ocurrirá el próximo y qué significa para inversores, mineros y el mercado cripto en general.

Para quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de los activos digitales o buscan entender mejor la estructura económica de Bitcoin, comprender el halving es fundamental. No se trata solo de un ajuste técnico en el código: es el mecanismo central que define la política monetaria de Bitcoin y que ha influido históricamente en sus ciclos de precio.

Cada cuatro años, la red de Bitcoin ejecuta automáticamente uno de los eventos más esperados del mundo cripto: el halving . Este mecanismo reduce a la mitad las recompensas que reciben los mineros por validar transacciones, disminuyendo la cantidad de nuevos bitcoins que entran en circulación. El resultado es una oferta progresivamente más escasa en un activo con un límite absoluto de 21 millones de unidades.

Puntos clave del halving de Bitcoin

Ocurre cada ~4 años: es un evento preprogramado en el código de Bitcoin que reduce a la mitad las recompensas por bloque minado.

es un evento preprogramado en el código de Bitcoin que reduce a la mitad las recompensas por bloque minado. Controla la emisión de BTC: tras el halving de abril de 2024, los mineros reciben 3,125 BTC por bloque, frente a los 6,25 BTC anteriores.

tras el halving de abril de 2024, los mineros reciben 3,125 BTC por bloque, frente a los 6,25 BTC anteriores. Límite absoluto de oferta: Bitcoin tiene un tope de 21 millones de unidades. El halving garantiza que la emisión se ralentice progresivamente, similar a la dinámica de extracción del oro.

Bitcoin tiene un tope de 21 millones de unidades. El halving garantiza que la emisión se ralentice progresivamente, similar a la dinámica de extracción del oro. Historial alcista: los halvings de 2012, 2016 y 2020 fueron seguidos por fuertes tendencias alcistas en BTC, aunque los movimientos de precio no son inmediatos ni están garantizados.

los halvings de 2012, 2016 y 2020 fueron seguidos por fuertes tendencias alcistas en BTC, aunque los movimientos de precio no son inmediatos ni están garantizados. Impacto en los mineros: con menores recompensas, la rentabilidad de la minería depende en mayor medida de que el precio de Bitcoin aumente.

con menores recompensas, la rentabilidad de la minería depende en mayor medida de que el precio de Bitcoin aumente. Efecto en el mercado cripto: el halving de Bitcoin no afecta solo a BTC; el sentimiento del mercado suele extenderse a otras criptomonedas (altcoins).

el halving de Bitcoin no afecta solo a BTC; el sentimiento del mercado suele extenderse a otras criptomonedas (altcoins). Próximo halving: se estima para 2028, con una recompensa de 1,5625 BTC por bloque.

¿Qué es el halving de Bitcoin?

El origen: Bitcoin y su oferta limitada

Bitcoin fue creado en 2009 como una moneda digital descentralizada que opera sobre tecnología blockchain. A diferencia de las monedas tradicionales, cuya emisión puede ajustarse por los bancos centrales, la oferta de Bitcoin está determinada por su propio código y tiene un límite fijo: 21 millones de unidades.

Para hacer cumplir este límite, el protocolo de Bitcoin está diseñado para reducir a la mitad las recompensas mineras cada 210.000 bloques validados, lo que ocurre aproximadamente cada cuatro años. Este evento es lo que se conoce como halving de Bitcoin.

¿Cómo funciona la minería de Bitcoin?

La minería es el proceso mediante el cual se validan transacciones y se añaden nuevos bloques a la blockchain. Los mineros; individuos o empresas con hardware especializado, compiten para resolver complejos problemas criptográficos. Quien lo logra primero, incorpora el bloque a la cadena y recibe como recompensa bitcoins recién emitidos.

Este proceso es la única forma de crear nuevos BTC, y el halving regula directamente cuántos bitcoins nuevos ingresan al sistema en cada bloque validado.

Historial de halvings de Bitcoin

El primer halving ocurrió en 2012, reduciendo las recompensas mineras de 50 BTC a 25 BTC por bloque. El segundo ocurrió en 2016 (bajando a 12,5 BTC), y el tercero tuvo lugar en 2020 (reduciendo las recompensas a 6,25 BTC). El último halving, en abril de 2024, redujo aún más las recompensas a 3,125 BTC por bloque. Esta reducción controlada ayuda a regular la inflación de Bitcoin, haciendo que el activo sea más escaso y, teóricamente, más valioso con el tiempo.

¿Cuándo es el próximo halving de Bitcoin?

Se estima que el próximo halving de Bitcoin ocurrirá en 2028, aunque la fecha exacta depende del ritmo de validación de bloques en la red. En ese evento, las recompensas mineras descenderán de 3,125 BTC a 1,5625 BTC por bloque.

¿Por qué es importante el halving de Bitcoin?

El mecanismo de escasez

El halving reduce la tasa a la que se emiten nuevos BTC, generando un efecto de escasez progresiva. Si la demanda se mantiene constante o aumenta mientras la oferta nueva disminuye, la economía básica sugiere que el precio podría tender al alza en el largo plazo. Sin embargo, este efecto no es automático ni garantizado.

Impacto en el ecosistema cripto

Dado que Bitcoin es la criptomoneda de mayor capitalización, sus movimientos de precio suelen influir en el mercado cripto en general. Cuando BTC experimenta una tendencia alcista tras un halving, las altcoins frecuentemente replican ese comportamiento, aunque con mayor volatilidad.

El halving también atrae atención mediática y nuevos participantes al mercado, lo que puede amplificar los movimientos de precio en ambas direcciones.

Impacto del halving en la oferta y demanda de Bitcoin

El halving de Bitcoin no es solo un ajuste técnico, es un cambio fundamental en cómo los nuevos bitcoins entran al mercado. Y cada vez que la oferta cambia en un sistema con disponibilidad fija, existe el potencial de grandes movimientos de precio.

Una desaceleración en la producción de Bitcoin

En esencia, Bitcoin funciona como oro digital con un límite estricto: solo existirán 21 millones de bitcoins. Los mineros aseguran la red y, a cambio, reciben bitcoins recién acuñados como recompensa. Pero cada cuatro años, el evento de halving reduce esa recompensa a la mitad, disminuyendo la cantidad de nuevos bitcoins que entran en circulación.

Antes del halving de abril de 2024, los mineros ganaban 6,25 BTC por bloque. Ahora, eso ha bajado a 3,125 BTC. Esencialmente, se están creando menos bitcoins nuevos, lo que hace más difícil que la oferta mantenga el ritmo de la demanda.

Por qué la escasez impulsa los precios al alza

Piénsalo de esta manera: si mañana todas las minas de oro del mundo se vieran obligadas a reducir su producción a la mitad, las personas probablemente se apresurarían a comprar oro, esperando que se volviera más valioso. Bitcoin funciona de manera similar: cuando menos monedas nuevas entran en circulación, la demanda puede empezar a superar la oferta.

Esto es lo que muchos inversores en Bitcoin anticipan. Si las personas continúan comprando Bitcoin al mismo ritmo (o incluso de manera más agresiva), la oferta limitada empuja los precios hacia arriba. La idea es simple: cuando hay menos de algo que la gente quiere, su precio generalmente sube.

Halvings pasados: una historia de subidas de precio

Si bien nadie puede predecir el futuro, los halvings pasados de Bitcoin sugieren una tendencia clara:

Halving de 2012: Bitcoin estaba alrededor de 12 dólares en ese momento. Un año después, se había disparado a más de 1.000 dólares.

Bitcoin estaba alrededor de 12 dólares en ese momento. Un año después, se había disparado a más de 1.000 dólares. Halving de 2016: BTC tenía un precio de 650 dólares antes del evento. A finales de 2017, rozó los 20.000 dólares.

BTC tenía un precio de 650 dólares antes del evento. A finales de 2017, rozó los 20.000 dólares. Halving de 2020: justo antes del evento, Bitcoin cotizaba alrededor de 8.500 dólares. Menos de dos años después, alcanzó un máximo histórico de 69.000 dólares.

Por supuesto, los movimientos de precio no ocurren de la noche a la mañana. A menudo toma meses para que el mercado reaccione por completo, con las grandes subidas llegando más tarde a medida que la oferta se reduce aún más. Sin embargo, el futuro es incierto y el rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros.

Otros factores que influyen en el precio de Bitcoin

Si bien el halving de Bitcoin juega un papel importante en la configuración de la oferta, no es el único factor que afecta al precio. Otros elementos incluyen:

Condiciones económicas globales: la inflación, las tasas de interés y la incertidumbre financiera a menudo llevan a las personas hacia Bitcoin.

la inflación, las tasas de interés y la incertidumbre financiera a menudo llevan a las personas hacia Bitcoin. Compras institucionales: cuando fondos de cobertura, corporaciones o ETFs entran al mercado, la demanda puede dispararse.

cuando fondos de cobertura, corporaciones o ETFs entran al mercado, la demanda puede dispararse. Especulación de mercado: los traders e inversores que reaccionan emocionalmente pueden llevar a grandes oscilaciones.

los traders e inversores que reaccionan emocionalmente pueden llevar a grandes oscilaciones. Regulaciones: las políticas gubernamentales pueden apoyar o restringir la adopción de Bitcoin.

El panorama general: el crecimiento a largo plazo de Bitcoin

El halving de Bitcoin no es un evento a corto plazo, es parte de un diseño económico a largo plazo que controla la oferta. Al reducir gradualmente la nueva emisión, Bitcoin imita la dinámica de escasez del oro u otros activos finitos.

Históricamente, cada halving ha reforzado la narrativa de Bitcoin como reserva de valor, llevando frecuentemente a una mayor demanda y apreciación del precio con el tiempo. Sin embargo, factores externos como las recesiones económicas o las restricciones regulatorias también pueden afectar los movimientos de precio.

Al final del día, el halving de Bitcoin es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Pero si la historia sirve de guía, reducir la nueva oferta mientras la demanda se mantiene fuerte ha sido una receta para precios más altos a largo plazo.

El ciclo de cuatro años de Bitcoin

Bitcoin opera en ciclos de mercado bien documentados, con los halvings jugando un papel fundamental en la configuración de la acción del precio. Históricamente, cada halving de Bitcoin ha iniciado una secuencia de eventos que influyen en el sentimiento del mercado, el comportamiento de los mineros y, en última instancia, las tendencias de precio. Si bien no hay dos ciclos idénticos, con el tiempo han surgido algunos patrones notables.

Patrón histórico de los mercados alcistas post-halving

El análisis estadístico de los halvings pasados sugiere que Bitcoin tiende a experimentar una fuerte tendencia alcista tras el evento. Sin embargo, esto no ocurre de la noche a la mañana. Históricamente, los mercados alcistas de Bitcoin han durado alrededor de 12 a 18 meses después del halving antes de alcanzar su pico.

2012: máximo del ciclo ~12 meses después (fines de 2013)

máximo del ciclo ~12 meses después (fines de 2013) 2016: pico a los 17 meses (diciembre de 2017)

pico a los 17 meses (diciembre de 2017) 2020: máximo histórico a los 18 meses (noviembre de 2021)

máximo histórico a los 18 meses (noviembre de 2021) 2024: evolución aún en desarrollo

Las cuatro fases del ciclo de Bitcoin

Acumulación previa al halving (0–18 meses antes) Bitcoin se recupera del mercado bajista anterior. Los inversores de largo plazo acumulan a precios reducidos y el sentimiento pasa del pesimismo a la neutralidad. Expansión post-halving (1–12 meses después) La oferta nueva disminuye y la demanda comienza a superar a la producción. El precio tiende a apreciarse de forma constante, aunque no explosiva. Pico y euforia (12–18 meses después) Bitcoin alcanza nuevos máximos históricos. La cobertura mediática se intensifica, crece el FOMO (miedo a perderse la oportunidad) minorista y la volatilidad se dispara. Inversores experimentados suelen asegurar ganancias en esta fase. Mercado bajista y reinicio (18–36 meses después) Tras el pico, se produce una corrección pronunciada. Bitcoin puede retroceder entre un 50% y un 80% desde su máximo. El ciclo comienza a prepararse para el siguiente halving.

Impacto del halving en los mineros de Bitcoin

Con cada halving, los mineros reciben menos BTC por el mismo trabajo computacional. Esto tiene consecuencias directas sobre la industria minera:

Menor rentabilidad: los operadores con altos costos eléctricos o equipos obsoletos pueden ver sus márgenes comprimidos o volverse no rentables.

los operadores con altos costos eléctricos o equipos obsoletos pueden ver sus márgenes comprimidos o volverse no rentables. Consolidación del sector: los mineros de menor escala pueden abandonar la red, concentrando el poder minero en operadores más eficientes y capitalizados.

los mineros de menor escala pueden abandonar la red, concentrando el poder minero en operadores más eficientes y capitalizados. Ajuste de dificultad: si el hash rate cae por el retiro de mineros, el protocolo de Bitcoin ajusta automáticamente la dificultad de minería para mantener la cadena funcionando con normalidad.

Formas de invertir en cripto: acciones y ETPs

Los inversores pueden obtener exposición a Bitcoin de forma indirecta a través de ETPs (Productos Cotizados en Bolsa) que rastrean su rendimiento de precio. Las opciones disponibles incluyen:

Además, los inversores pueden diversificar su exposición a través de ETPs centrados en el mercado global de criptomonedas, como:

VT0P.DE (VanEck Crypto Leaders ETN)

Otro enfoque es invertir indirectamente en criptomonedas a través de empresas involucradas en la industria cripto, incluyendo:

Trading e intercambios

Minería de Bitcoin

Soluciones de pago cripto

Soluciones de stablecoin

Empresas que poseen Bitcoins

Empresas que exploran la integración de blockchain y cripto

Para una estrategia de inversión diversificada, los inversores también pueden considerar el ETF BCHN.UK, que incluye las principales empresas relacionadas con el cripto. Antes de invertir en Bitcoin o activos relacionados con criptomonedas, es fundamental comprender la volatilidad del mercado y los riesgos asociados.

Si bien el halving de Bitcoin puede tener un impacto significativo en las tendencias de oferta y precio, múltiples factores influyen en el panorama cripto más amplio, haciendo que la investigación y la gestión del riesgo sean esenciales para una toma de decisiones informada.

Datos curiosos sobre el halving de Bitcoin

El halving fue programado en Bitcoin desde el primer día

A diferencia de los bancos centrales que ajustan sus políticas monetarias sobre la marcha, el calendario de halvings de Bitcoin ha sido fijo desde su creación en 2009. Satoshi Nakamoto, el misterioso creador de Bitcoin, programó los halvings en el sistema para garantizar una oferta controlada y una emisión predecible. Esta escasez incorporada a menudo se compara con el oro digital, excepto que sabemos exactamente cuántos bitcoins existirán en total (21 millones). El primer halving de Bitcoin redujo las recompensas de 50 BTC a 25 BTC

Cuando Bitcoin se lanzó por primera vez, los mineros recibían nada menos que 50 BTC por bloque, una cantidad inimaginable hoy en día. Tras el primer halving en 2012, las recompensas cayeron a 25 BTC, luego a 12,5 BTC en 2016 y a 6,25 BTC en 2020. Ahora, tras el halving de 2024, los mineros obtienen solo 3,125 BTC por bloque. Cada halving hace la minería más difícil pero también hace Bitcoin más escaso. Los halvings pasados desencadenaron mercados alcistas... pero no de inmediato

Muchos creen que los halvings siempre llevan a una subida de precio, pero la historia muestra que no es inmediato. Tras el halving de 2012, Bitcoin se disparó de 12 dólares a más de 1.000 dólares en un año. El halving de 2016 vio a Bitcoin subir de 650 dólares a casi 20.000 dólares en 18 meses. Y tras el halving de 2020, BTC se disparó de 8.000 dólares a un máximo histórico de 69.000 dólares en poco más de un año. Sin embargo, otros factores como la adopción institucional y las tendencias macroeconómicas también jugaron un papel. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Los mineros necesitan precios más altos para mantenerse rentables

Los mineros de Bitcoin ya no solo ejecutan algunas computadoras en sus sótanos. Hoy en día, las grandes granjas mineras operan enormes centros de datos que consumen una cantidad extraordinaria de electricidad. Cuando las recompensas por bloque se reducen a la mitad, los mineros necesitan que los precios de Bitcoin aumenten, o de lo contrario sus operaciones se vuelven no rentables. Si demasiados mineros cierran, la red ajusta la dificultad para mantener las transacciones funcionando sin problemas. El halving crea un shock de oferta, pero la demanda es la clave real

Con cada halving, la cantidad de nuevos bitcoins que entran en circulación se reduce. Este shock de oferta es por qué muchos esperan que los precios suban. Pero para que Bitcoin aprecie verdaderamente, la demanda debe superar los recortes de oferta. Si los inversores institucionales, los compradores minoristas y las empresas continúan acumulando Bitcoin, el precio podría seguir los patrones históricos. Sin embargo, si la demanda cae, incluso un halving no garantizará una subida de precio. El último Bitcoin se minará en 2140

El último halving de Bitcoin ocurrirá dentro de más de un siglo, en 2140. En ese punto, los 21 millones de bitcoins habrán sido minados y los mineros ya no ganarán recompensas en BTC; en cambio, dependerán de las comisiones por transacción para sostener sus operaciones. Si bien eso es un futuro lejano, plantea una pregunta importante: ¿cómo se adaptará el ecosistema de Bitcoin cuando la nueva oferta se detenga por completo? El tiempo lo dirá.

Resumen: ¿qué es el halving de Bitcoin y por qué importa?

El halving de Bitcoin es el mecanismo central que define su política monetaria. Al reducir a la mitad las recompensas mineras cada 210.000 bloques, garantiza que la emisión de nuevos BTC se ralentice de forma progresiva y predecible, reforzando la escasez del activo dentro de un límite absoluto de 21 millones de unidades.

Históricamente, cada halving ha coincidido con el inicio de un nuevo ciclo de mercado en Bitcoin, caracterizado por una apreciación sostenida del precio en los meses posteriores al evento. Sin embargo, este comportamiento no está garantizado: la demanda, las condiciones macroeconómicas, la regulación y el sentimiento del mercado son variables que pueden modificar significativamente la trayectoria de BTC en cada ciclo.

Para los mineros, el halving representa un desafío operativo que exige mayor eficiencia y puede acelerar la consolidación del sector. Para los inversores, es una variable relevante dentro de un análisis más amplio que debe considerar los riesgos propios de los activos digitales.

Entender el halving no es solo comprender un evento técnico: es entender por qué Bitcoin funciona de manera fundamentalmente distinta al dinero tradicional y cuál es el diseño económico que sostiene su propuesta de valor a largo plazo.