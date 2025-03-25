Los indicadores y osciladores son herramientas que nos ayudana identificar la tendencia actual y el sentimiento, y son utilizados también para determinar tanto los posibles puntos de giro como los niveles de salida. Los osciladores más populares son el RSI y el MACD, pero en este artículo nos centraremos en formas más avanzadas de analizar la tendencia o buscar puntos de giro. Desde luego que el hecho de que un oscilador sea más avanzado que otro no significa que sea más eficiente, pero como trader debes conocer el amplio espectro de herramientas que te pueden ayudar a analizar el mercado. ¿Listo? ¡Vamos a comenzar!

Indicadores adelantados, retrasados y osciladores:

Los osciladores técnicos se pueden dividir en dos grupos, adelantados y retrasados. Como su nombre indica, los indicadores adelantados están diseñados para tratar de mostrar el futuro sentido del precio. Por su parte, los osciladores, generalmente retrasados, van en consonancia con la tendencia reinante y por ello mismo se conocen como indicadores tendenciales. Este tipo de indicadores casi nunca adelanta el movimiento del precio. A continuación tenemos los ejemplos más populares de los dos grupos:

Indicadores adelantados y osciladores:

Momentum

Stochastic Oscillator

Williams %R

Osciladores e indicadores retrasados:

MACD

SMA/EMA

Los indicadores retrasados los tratamos en el artículo previo “indicadores y osciladores”, por lo que en esta lección vamos a centrarnos en los indicadores y osciladores del primer grupo.

Indicadores técnicos Avanzados y Osciladores:

Momentum:

El indicado “Momentum” compara donde se encuentra el precio con respecto a cómo estaba en el pasado. La elección del punto de comparación pasado para el precio es a elección del trader. El cálculo del indicador Momentum es realmente sencillo (“n” es el número de periodos elegidos para el cálculo)

Precio actual – Precio en el periodo “n”

Por tanto, si el precio actual es superior al precio del pasado, el indicador “Momentum” es positivo. Por el contrario, cuando el precio actual es inferior al del pasado el “Momentum” es negativo. El indicador “Momentum” se clasifica como un oscilador porque la representación gráfica resultante fluctúa sobre valores alrededor de 100 que supone la línea central y puede o no ser dibujada en el gráfico del indicador.

Cuando el indicador de Momentum cruza la línea por encima de cero (100) significa que se incrementan las posibilidades de que el precio siga al alza. El cruce de la línea de cero (100) hacia abajo indicaría que el precio empieza a debilitarse. El indicador de Momentum es por tanto un excelente medidor de la fortaleza de una tendencia. Un periodo corto hace al indicador más sensible a los movimientos de corto plazo, pero también incrementa las posibilidades de ofrecer señales falsas.

Oscilador Estocástico:

El oscilador estocástico es un indicador técnico que se mueve entre 0 y 100. El indicador muestra la comparación del precio frente al máximo y mínimo precio del periodo analizado. El número típico de periodos escogidos es 14, lo cual en un gráfico semanal mostraría 14 semanas o en uno horario las últimas 14 horas de negociación.

Cuando el indicador está cerca de cero significa que el precio se encuentra cotizando cerca o por debajo del mínimo del periodo analizado. Por el contrario si se encuentra cercano a 100 el precio está cerca o por encima del máximo analizado. El cálculo del oscilador estocástico es algo más complicado que el de Momentum, pero al ser tán habitual en la operativa del trading todas las plataformas lo tienen disponible.

En acciones, se considera que está sobrecomprada si el estocástico está por encima de 80 y sobrevendida si se encuentra por debajo de 20.

Estos niveles no obstante son un poco engañosos, ya que el hecho de que una acción esté sobrecomprada no necesariamente significa que el precio vaya a caer inmediatamente y del mismo modo si estña sobrevendida no significa que el precio vaya a subir instantáneamente. Sobrecompra y sobreventa solo implican que el precio está cercano bien al máximo o mínimo de las últimas 14 sesiones. Esta situación de sobrecompra o sobreventa puede ser realmente duradera. Los traders usan estos niveles como posibles puntos de giro.

Un sistema de trading basado solo en el oscilador estocástico sería de la siguiente forma: Cuando el precio cae, se buscarían posiciones bajistas cuando el indicador provenga de una zona de sobrecompra y caiga por debajo de 50. Cuando el precio está subiendo, proviene de una zona de sobreventa y sube por encima de 50 se espera que el “rally” continúe. El nivel de 50 por tanto se utiliza como una zona neutra.

Existe otra estrategia para trabajar con el estocástico y nos otorgue señales de trading. Como puedes ver, el oscilador cuenta con dos líneas - %K y %D. La primera de ellas se conoce como la línea “rápida” ya que es mucho más sensible a los cambios de precio. La señal se produce cuando la línea %K cruza la línea %D. La señal de compra se ejecuta cuando %K cruza %D de debajo a arriba en la zona de sobreventa, después de que ambas previamente hayan superado el nivel de of 20.

Por otro lado, la señal de venta se produce cuando la línea rápida cruza la lenta de arriba a abajo en la zona de sobreventa y el indicador cae de 80.

El oscilador estocástico es últil porque nos ayuda a identificar posibles cambios de tendencia. También es interesante para analizar posibles niveles de sobrecompra y sobreventa. Existen más formas de usar el estocástico, un indicador que por la sencillez de operative es uno de los más populares en el mundo del trading.

Williams %R:

El indicador “Williams %R” se mueve entre 0 y -100, ofreciendo información sobre la fortaleza o debiilidad dell precio de un activo. Se usa para identificar niveles de sobrecompra o sobreventa y produce también señales de trading.

El %R es muy parecido al indicador estocástico. La única diferencia entre los dos radica en cómo están graficados. El indicador %R fluctúa entre 0 y -100, mientras que el estocástico se mueve entre 0 y 100. El estocástico tiene también una media móvil por lo que puede también generar señales entre las propias líneas del indicador. El indicador Williams %R solo tiene una línea, aunque se le puede añadir posteriormente una media para darle la misma funcionalidad que al estocástico.

El uso más habitual del indicador Williams %R es el de ofrecer zonas de sobrecompra y sobreventa junto con sentimiento de “momentum” sobre la fortaleza del precio. Por tanto se determina que un activo está sobrecomprado cuando el indicador está por encima de -20 y sobrevendido cuando está por debajo de -80. El concepto de trading con este indicador se basa solo en que la %R funciona por si sola como un oscilador. Existen estrategias de trading con este indicador que se basan en vender cuando el indicador proviene de sobrecompra y empieza a caer y comprar cuando se encuentra en sobreventa y comienza a subir.

Múltiples indicadores, múltiples oportunidades

Existen cientos de indicadores técnicos en el mundo del trading y se crean nuevos cada semana. Como siempre ocurre en el análisis técnico, muchas veces interpretar estos indicadores es casi más un arte que una ciencia. El mismo indicador puede dar lugar a distintos patrones si se aplican a distintos activos. Los indicadores que funcionan bien para el EURUSD puede que no lo hagan bien para el DAX. Por este motivo, se necesita mucho tiempo de estudio y análisis para ver qué indicador usar y en qué activo utilizarlo.