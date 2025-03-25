En esta sección responderemos importantes preguntas sobre Trading: ¿Qué es el Forex? ¿Por qué deberías empezar a operar en forex? ¿Qué ventajas tiene el apalancamiento?

¿Qué es apalancamiento?

El apalancamiento le permite obtener gran accesibilidad al Mercado por un depósito inicial relativamente pequeño. Esto quiere decir que, si el mercado se mueve en su favor, su rendimiento neto podrá ser mucho mayor que en el trading clásico y sus ganancias más beneficiosas.

Por otra parte, si un Mercado se mueve en su contra, sus pérdidas pueden exceder su depósito inicial, por ende es de gran importancia comprender cómo manejar el nivel de riesgo cuando operamos.

Tomemos algunos ejemplos para entender cómo trabaja el apalancamiento.

Ejemplo I:

Nuestro primer trader quiere abrir una operación en EUR/USD de 0.1 lotes.

El valor del contrato es de €10,000 y el apalancamiento es 200:1 o 0.5%.

Esto significa que el inversor necesita 0.5% de €10,000, que es €50, como depósito para abrir la operación.

Ejemplo II:

Nuestro segundo trader quiere comprar un contrato de S&P500 con un multiplicador de 50.

Para motivos de este ejercicio, digamos que el precio del S&P500 es 2,000.

Para abrir una posición sin apalancamiento, el inversor necesitará 2,000 x 50 = $100,000 (USD) en su cuenta.

Si el apalancamiento es 100:1, el trader solo necesita 1% de eso para abrir una posición. Así que con solo $1,000 como depósito inicial, podrá obtener una exposición equivalente a $100,000 en el S&P500.

Las ventajas del apalancamiento:

-El apalancamiento le permite optimizar su inversión posibilitando operar posiciones largas comprometiendo solo una fracción del valor de la operación como depósito inicial

-Usted también puede tomar posiciones más grandes de las que no podría con compras físicas.

-Su retorno es bastante mayor como proporción de inversión inicial.

-Optimice su capital invirtiendo en un rango de diferentes activos.

Los riesgos del apalancamiento:

Así como sus ganancias van en aumento, así crecen también sus potenciales pérdidas. Usted puede perder más de su depósito inicial si no maneja el riesgo cautelosamente.

Si tiene una cuenta básica puede minimizar su riesgo mediante el uso del stop loss garantizado. Cuando esté disponible, este limitará sus potenciales pérdidas a una cantidad determinada.

Niveles de margen y requerimientos de depósito inicial

Su nivel de margen es el depósito necesario para mantener la posición abierta. Para abrir y mantener su cuenta, usted debe tener los suficientes recursos de trading para cubrir el margen requerido durante todo el tiempo. El margen libre representa el monto de capital restante para abrir nuevas posiciones o cubrir movimientos de precio negativos en sus operaciones abiertas.

En XTB, operamos con un nivel límite de 30%. El nivel límite es calculado dividiendo su equity por el margen exigido y luego multiplicado por 100%.

En nuestras plataformas de trading, usted encontrará un indicador llamado margin level. Cuando este indicador cae por debajo del 30%, su posición abierta con la mayor pérdida será automáticamente cerrada como parte de un mecanismo de seguridad automático para evitar que caiga en aún mayores pérdidas. Para impedir esto, necesitará asegurarse que su margin level sea siempre mayor al 30% depositando más capital.

Conozca más acerca del valor del pip y margen, aquí.