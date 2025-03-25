Inversión segura: ¿cómo reducir el riesgo en la inversión?

Aprende lo que es el riesgo a la hora de invertir y aprende cómo invertir dinero de forma segura. Comprueba qué es y cuáles son los tipos de diversificación del riesgo.

¿Qué es “el riesgo” y cómo limitarlo?

¿Cómo invertir en bolsa de forma segura y minimizar el riesgo de pérdida? Muchos traders, a quienes les gustaría que su capital aumentara por un lado pero, por otro lado, no querrían ver pérdidas sustanciales en sus cuentas de inversión, pueden hacerse esta pregunta. El siguiente dicho se aplica a los mercados financieros: Si nada se arriesga, nada se gana. En teoría, cuanto mayor sea el beneficio potencial esperado, simétricamente mayor será el riesgo. Si un inversor espera tasas de rendimiento de 100 %, como es el caso del ejemplo que mostramos en el mercado de las criptomonedas, debe ser consciente del hecho de que este mismo mercado puede caer unas pocas docenas por ciento en poco tiempo. Mientras que si el trader espera una tasa de rendimiento de unos pocos o una docena de por ciento, debe reconocer que, por ejemplo, teóricamente, el riesgo de tal inversión puede resultar en una disminución del 10 al 15 %.

El riesgo en sí no es nada malo, no es un obstáculo, sino algo que un trader o inversor debe aceptar si participa en la inversión en los mercados financieros. Sin embargo, lo crucial para un trader en términos de realizar inversiones seguras es su propensión a asumir riesgos. Debe comprender qué tipo de riesgo está dispuesto a asumir al invertir su dinero y cómo aumentar la seguridad de sus inversiones. Dado que cada individuo es diferente, también tendrán diferentes enfoques para aceptar ganancias y pérdidas. Un trader no tendrá ningún problema emocional o psicológico con una pérdida del 30-50” por ciento en el saldo de su cuenta. Sin embargo, otro trader puede estar aterrorizado al ver que el saldo de su cuenta se reduce entre un 5% y un 10%.

Por lo tanto, determine su tolerancia a diferentes tipos de riesgo. Cada inversión conlleva un riesgo en cierta medida. Comprender el tipo de riesgo o una combinación de tipos de riesgo es fundamental para limitarlo y, en consecuencia, para invertir de forma segura en la bolsa de valores. Lo más importante para sentirse cómodo a la hora de tomar decisiones de inversión es, sobre todo, saber que vale la pena invertir sólo la cantidad de dinero que uno puede permitirse perder. Esto significa que solo debe ingresar al mercado el dinero que no se necesita para pagar los pasivos corrientes como facturas, pagos, liquidaciones, etc.

También debe ser consciente de la existencia de muchas clases de activos entre los que puede elegir para invertir. Puede invertir en acciones, materias primas, divisas, ETF, criptomonedas. Las clases de activos también se dividen en las más seguras, es decir, menos volátiles, y las más riesgosas, es decir, más volátiles. Por ejemplo, las acciones de Coca Cola parecen crear tendencias mucho más estables que las acciones de Tesla. La situación en el mercado de divisas es similar. Los tipos de cambio USD / CHF o EUR / GBP pueden ser menos volátiles que los tipos de cambio GBP / JPY o EUR / JPY. La volatilidad de un mercado determinado puede indicarle de inmediato cuál de ellos puede ser más seguro y menos riesgoso y viceversa.

¿Cómo invertir dinero de forma más segura?

Bajo varios títulos, intentaremos presentar las formas de reducir el riesgo de invertir dinero, es decir, las formas de mejorar la seguridad de los fondos invertidos.

ETFs

Si no es experto a la hora de seleccionar empresas y acciones para la cartera de inversiones, utilice las soluciones listas para usar en forma de ETFs pasivos. Están destinados, por ejemplo, a imitar el rendimiento de un índice completo como S&P 500 o, por ejemplo, el de las empresas que pagan mayores dividendos. La lista completa de CFDs sobre ETFs ofrecidos por XTB está disponible aquí: https://www.xtb.com/cl/servicios-de-trading/condiciones-de-trading/especificacion-de-instrumentos#etfcfd

Estos son instrumentos con bajos costes de transacción. Proporcionan exposiciones a muchas acciones de la empresa simultáneamente y hay muchas de ellas para elegir: más de 200 en XTB.

Diversificación por capitalización

La diversificación no es más que asegurarse de que "no ponga todos sus huevos en una canasta" porque si esta canasta se cae, todos los huevos se romperán. La diversificación de acuerdo con la capitalización de mercado es una de sus formas. La capitalización de mercado se refiere al valor total de todas las acciones que cotizan en bolsa de una empresa determinada. Este es el método para determinar el tamaño de la empresa.

En general, las empresas de gran capitalización son grandes corporaciones y las de pequeña capitalización son considerablemente más pequeñas tanto en términos de beneficios como de plantilla. Las empresas de gran capitalización también tienen precios de sus acciones más estables, que se distinguen tanto por un crecimiento más lento como por un menor riesgo de colapso de precios.

Las empresas más pequeñas tienen más espacio para el desarrollo y pueden aumentar rápidamente su valor. Pero también pueden ir a la quiebra con la misma rapidez. Por ejemplo, S&P 500 es un índice que representa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, mientras que Russell 2000 representa a 2.000 empresas estadounidenses de menor capitalización. En este caso, también puede elegir las empresas adecuadas utilizando una herramienta de filtrado de acciones que está integrada en la plataforma xStation de XTB.

Diversificación regional

La posibilidad de diversificar las inversiones mediante instrumentos de diferentes regiones del mundo / países es otra forma de diversificación. Por ejemplo, en lugar de tener sólo empresas estadounidenses, puede componer su cartera de empresas con sede en los Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. También puede aplicar la diversificación por índices bursátiles. Además de los índices de EE. UU. o Europa, XTB proporciona acceso a CFD sobre índices bursátiles de Asia o América del Sur.

De manera similar, como en el caso de diferentes acciones y tamaños de empresas, el riesgo y la ganancia potencial se pueden equilibrar distribuyendo dinero a instrumentos financieros de muchas regiones del mundo. En general, las economías y regiones menos desarrolladas en las que invierte, mayor es el potencial de crecimiento y el riesgo de pérdida. Por lo tanto, es posible componer una cartera basada, por ejemplo, en un 50% en los mercados desarrollados y en un 50% en los mercados en desarrollo.

Diversificación sectorial

Así como algunas regiones ofrecen un crecimiento o declive potencial más rápido, ciertos sectores tienen una tendencia a un mayor riesgo y rendimiento potencial que otros. Por ejemplo, el sector tecnológico registra con frecuencia incrementos espectaculares. También pasó a sufrir derrumbes desastrosos. Un buen ejemplo en este caso es el estallido de una burbuja económica de las .com y una caída del 78% en el índice tecnológico Nasdaq en los años 2000–2002. Otros sectores pueden ser mucho más estables. En este caso, vale la pena considerar las acciones de empresas de servicios públicos o de bienes de consumo.

La diversificación por capitalización o por regiones del mundo puede no ser de mucha utilidad si tenemos empresas de un solo sector. Por lo tanto, vale la pena reflexionar un poco sobre este tema.

Protegerse en caso de crisis

Puede agregar ETFs o CFD sobre bonos u oro a su cartera de inversiones. Estos instrumentos suelen subir de precio cuando una crisis golpea la economía. Por lo tanto, además de los métodos de diversificación descritos, vale la pena considerar también la diversificación entre mercados. También puede cambiar sin problemas el tamaño de la exposición en mercados individuales. En situaciones de emergencia, puede reducir la exposición a acciones y aumentar la exposición a bonos u oro, y en el caso de un auge económico, puede combinar los componentes de la cartera al revés. Además, siempre vale la pena tener dinero disponible para poder comprar un determinado instrumento a un precio de ganga en caso de crisis o caídas locales.

Una de las carteras de inversión básicas incluye, por ejemplo, un 25% de las exposiciones en el mercado de valores, p. Ej. a través de ETF en el S&P 500, el 25% de las exposiciones en el mercado de bonos, el 25% de las exposiciones en el mercado del oro y el mantenimiento del 25% del efectivo. Este es un ejemplo teórico pero, en la práctica, puede contribuir al hecho de que invertir en la bolsa de valores será más seguro.

En resumen, ¿es posible invertir de forma segura en la bolsa de valores? Si no se arriesga, no se gana nada, pero este riesgo puede controlarse, estimarse y ajustarse hasta cierto punto a las condiciones cambiantes del mercado. De esta forma, podemos hacer inversiones más equilibradas, diversificadas y, en consecuencia, independientes de un solo factor, lo que contribuye a que el riesgo se pueda distribuir de manera más equitativa. XTB ofrece una amplia selección de instrumentos financieros que se pueden ajustar a prácticamente cualquier perfil de riesgo determinado por el operador.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información.Los contratos por diferencia (CFDs) son productos apalancados y conllevan un riesgo significativo de pérdida de capital. Estos productos no son adecuados para todos los clientes, por lo tanto, asegúrese de comprender completamente los riesgos. Este material es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información.