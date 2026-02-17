Nvidia: La Mejor Acción del 2025 ¿Por qué?

El año de Nvidia estuvo marcado por tres grandes amenazas que sacudieron al mercado: el lanzamiento del modelo DeepSeek R1 que borró USD 600.000 millones de capitalización en una sola sesión, las restricciones de Trump a la venta de chips en China y los temores sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial. En esta nota analizamos qué pasó con las acciones de Nvidia en 2025, los hitos clave de su cotización y qué factores podrían definir su desempeño en adelante.

Las acciones de Nvidia (NVDA) cerraron 2025 con una ganancia del 38,8%, más del doble que el S&P 500 (+16,4%), consolidándose como la mejor acción del año a nivel global. Pero el camino estuvo lejos de ser lineal: el fabricante de chips sufrió una caída del 37% desde máximos entre enero y abril, para luego recuperarse y convertirse en la primera empresa pública en superar los USD 5 billones de capitalización de mercado, un hito sin precedentes en la historia financiera.

Un año de volatilidad extrema y récords históricos

El shock DeepSeek: cuando Nvidia perdió USD 600.000 millones en un día

A inicios de 2025, la acción de Nvidia se desplomó casi 17% en una sola sesión, su mayor caída en años. El detonante fue el lanzamiento de DeepSeek R1, un modelo de lenguaje de código abierto desarrollado por un equipo chino en tan solo dos meses y a un costo significativamente menor que el requerido por las empresas occidentales líderes en inteligencia artificial.

El impacto fue inmediato y significativo: Nvidia borró casi USD 600.000 millones en valor de mercado en esa jornada, arrastrando al mercado tecnológico junto a ella. La pregunta que se instaló entre los inversores era directa: si era posible entrenar modelos de IA avanzados con menos chips y menor costo, ¿seguiría siendo Nvidia indispensable?

Aranceles y restricciones a China: el mayor obstáculo del año

Las acciones retrocedieron un 6,69% en la semana del "Liberation Day", cuando la administración Trump anunció aranceles recíprocos sobre decenas de países, incluyendo Taiwán y China, corazón de la cadena de suministro de semiconductores.

Sin embargo, la prohibición de exportación de chips de IA a China fue el golpe más duro. Nvidia había diseñado sus chips H20 específicamente para cumplir con las restricciones de exportación vigentes, comenzando a comercializarlos en 2024. A principios de 2025, la administración Trump prohibió su venta al mercado chino, eliminando una fuente de ingresos relevante y sumando incertidumbre sobre el crecimiento futuro de la compañía.

Entre enero y abril, las acciones de Nvidia acumularon una caída de hasta el 37% desde sus máximos, mientras el fabricante enfrentaba simultáneamente los temores por DeepSeek, las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, y las dudas sobre la sostenibilidad de la demanda de chips de IA.

Recuperación histórica: de mínimos a nuevos máximos

La esperada caída de la demanda nunca se materializó. Nvidia continuó aumentando sus ingresos y beneficios a un ritmo sólido, disipando los temores del mercado. Desde principios de abril, las acciones se recuperaron con fuerza, ganando cerca del 74% desde sus mínimos y alcanzando nuevos máximos históricos.

La narrativa cambió: lejos de ser reemplazada, Nvidia seguía siendo la infraestructura esencial sobre la que se construía la revolución de la inteligencia artificial.

Hitos de capitalización: la primera empresa en USD 5 billones

En julio, Nvidia alcanzó una capitalización de mercado de USD 4 billones por primera vez en la historia, superando a Apple y Microsoft y convirtiéndose en la empresa más valiosa del mundo. Semanas después, en medio de una serie de acuerdos estratégicos de alto perfil, la capitalización escaló hasta USD 4,5 billones.

Las inversiones anunciadas durante ese período reflejaron el posicionamiento central de Nvidia en el ecosistema de IA:

Hasta USD 100.000 millones en OpenAI

USD 10.000 millones en Anthropic

USD 5.000 millones en Intel

USD 2.000 millones en Synopsys

USD 1.000 millones en Nokia

Participaciones en rondas de financiación de múltiples empresas del sector

A finales de octubre, la capitalización de Nvidia alcanzó los USD 5 billones, con un precio histórico de USD 212,19 por acción, consolidando su posición como la empresa más valiosa de la historia bursátil moderna.

Temores de burbuja y competencia: la corrección de fin de año

Nvidia cerró 2025 cotizando en USD 186,50 por acción, aproximadamente un 11% por debajo de su máximo histórico. La corrección de fin de año respondió a dos factores que intensificaron los temores sobre el futuro de su dominio en el mercado de semiconductores para IA.

Por un lado, Meta Platforms anunció que estaba utilizando chips TPU de Google en lugar de depender exclusivamente de las GPUs de Nvidia, una señal de que los grandes clientes comenzaban a diversificar sus proveedores. Por otro, Google lanzó Gemini 3, su nuevo modelo de lenguaje entrenado completamente en TPUs propios, demostrando que era posible construir modelos competitivos sin los chips de Nvidia.

Ambos eventos reavivaron el debate sobre una posible "burbuja de la IA" y sobre si la valoración de Nvidia descuenta un dominio del mercado que podría no mantenerse en el largo plazo.

