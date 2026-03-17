Los presupuestos militares suben cuando el mundo se tensa. Las acciones de defensa a menudo las siguen. Esta guía muestra cómo los inversores pueden navegar la incertidumbre geopolítica identificando compañías resilientes en el sector aeroespacial y de defensa. Ya sea que busques estabilidad o crecimiento, explicamos cómo posicionar tu cartera para beneficiarte de tendencias de defensa a largo plazo sin asumir riesgos innecesarios.

Las acciones de defensa son valores de empresas que desarrollan, fabrican o dan servicio a equipos militares, sistemas de seguridad, tecnología de vigilancia y capacidades cibernéticas por encargo de gobiernos nacionales. A diferencia de la mayoría de sectores, su demanda no depende del consumo privado sino de presupuestos estatales de largo plazo, lo que les otorga un perfil de ingresos más estable y menos sensible a los ciclos económicos convencionales.

El contexto geopolítico de los últimos años, desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 hasta el rearme acelerado de la OTAN, ha situado al sector aeroespacial y de defensa en el centro de atención de muchos inversores. Empresas como Lockheed Martin, Rheinmetall, BAE Systems o Thales han registrado un crecimiento significativo en cartera de pedidos y valoración bursátil, impulsadas por el aumento sostenido del gasto militar en Europa y el Indo-Pacífico.

En esta guía explicamos qué son las acciones de defensa, cuáles son sus principales impulsores, qué empresas y ETFs del sector puedes analizar, y qué factores, incluidos los éticos, debes considerar antes de tomar una decisión de inversión.

Puntos Clave

Las acciones de defensa representan compañías involucradas en seguridad nacional, incluyendo armas, aviones, ciberseguridad y logística militar.

Los eventos globales como guerras, acumulación militar y riesgo geopolítico creciente tienden a aumentar el gasto en defensa—y atraer la atención de inversores.

El sector está fuertemente influenciado por presupuestos gubernamentales, ciclos de licitación largos y trabajo de proyectos clasificados.

Aunque las acciones de defensa pueden superar durante conflictos, vienen con debates éticos, riesgos regulatorios y sensibilidad a ciclos políticos.

Nombres populares en el espacio incluyen Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies, BAE Systems y Thales.

¿Qué son las Acciones de Defensa y cómo funcionan?

Las acciones de defensa son acciones de compañías que fabrican, diseñan o dan servicio a productos utilizados por agencias militares y de seguridad. Estas compañías pueden producir:

Aviones de combate, submarinos, tanques

Sistemas de defensa de misiles y radar

Satélites militares y drones

Plataformas de ciberseguridad y cifrado

Tecnología de vigilancia y de campo de batalla

Aunque muchas compañías de defensa son firmas industriales diversificadas, su negocio principal gira en torno a la licitación de defensa financiada por el estado, lo que significa que a menudo operan con contratos multianuales y relaciones gubernamentales cercanas.

Principales acciones del sector defensa

Lockheed Martin (LMT) – Aviones de combate, misiles, satélites

– Aviones de combate, misiles, satélites Northrop Grumman (NOC) – Bombarderos furtivos, defensa de misiles

– Bombarderos furtivos, defensa de misiles Raytheon Technologies (RTX) – Sistemas de radar, misiles

– Sistemas de radar, misiles General Dynamics (GD) – Submarinos, tanques, TI para defensa

– Submarinos, tanques, TI para defensa Huntington Ingalls (HII) – La mayor compañía de construcción de buques de la Marina estadounidense

– La mayor compañía de construcción de buques de la Marina estadounidense Rheinmetall (RHM) – Mayor contratista de defensa alemán

– Mayor contratista de defensa alemán BAE Systems (BAE) – Mayor contratista de defensa europeo

ETFs de defensa aeroespacial: opciones de diversificación

Si prefieres diversificación, puedes invertir a través de Fondos Cotizados en Bolsa tales como:

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA)

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)

Estos ETFs contienen canastas de acciones relacionadas con defensa y pueden suavizar el riesgo mientras aún capturan el desempeño del sector. Recuerda que invertir es arriesgado, invierte responsablemente.

Qué analizar antes de invertir en defensa

Fortaleza del cartera: Cartera de pedidos futuros

Cartera de pedidos futuros Gasto en I+D: Inversión en tecnología militar de próxima generación

Inversión en tecnología militar de próxima generación Exposición del gobierno: Estabilidad de contratos

Estabilidad de contratos Consideraciones éticas: Cribado ESG y exclusiones de fondos

Cribado ESG y exclusiones de fondos Diversificación geográfica: Exposición a EE.UU., OTAN, Asia-Pacífico

Las acciones de defensa no son solo sobre conflicto; son sobre seguridad, continuidad y resiliencia global. Elige tu entrada basada en tus valores, estrategia y visión del mundo.

Tres impulsores clave del sector defensa

Las acciones de defensa operan en un mundo moldeado menos por tendencias de consumidor y más por geopolítica, prioridades estratégicas y presupuestos a largo plazo. A diferencia de sectores vinculados a ciclos de moda o tecnología trimestral, la industria de defensa responde a tensiones globales, política gubernamental y objetivos de modernización militar.

Aquí están tres de las fuerzas más importantes que impulsan el desempeño de las acciones de defensa:

1. Riesgo Geopolítico y Zonas de Conflicto

Cuando las tensiones globales suben, ya sea por guerras convencionales, ciberamenazas o disputas territoriales, los gobiernos tienden a aumentar el gasto en defensa. Los contratistas de defensa a menudo se benefician de licitación acelerada, órdenes de emergencia o paquetes de apoyo militar renovados.

Regiones clave que influyen en movimientos de acciones:

Europa del Este (conflicto de Ucrania)

Estrecho de Taiwán y acumulación militar del Indopacífico

Tensiones de Oriente Medio y Golfo Pérsico

2. Presupuestos militares y ciclos de contratación pública

Las compañías de defensa dependen de contratos multianuales de gobiernos nacionales, especialmente del Departamento de Defensa de EE.UU., socios de la OTAN y grandes estados miembros de la UE. Los presupuestos a menudo reflejan:

Ciclos electorales y prioridades políticas

Nuevas doctrinas (por ejemplo, defensa cibernética, disuasión hipersónica)

Capacidad económica para inversión militar a largo plazo

3. Innovación tecnológica y modernización militar

El gasto ya no se limita a tanques y aviones. Las naciones están invirtiendo en:

Sistemas autónomos y drones

Infraestructura de ciberseguridad

Vigilancia basada en IA y sistemas de orientación

Defensa de misiles basada en el espacio

Firmas líderes en estas áreas, como Lockheed Martin, Palantir o Thales, pueden disfrutar de potencial de crecimiento más fuerte.

El rol estratégico de las acciones de defensa en una cartera

Las acciones de defensa son más que una inversión financiera, representan una participación en seguridad nacional, influencia geopolítica y soberanía tecnológica.

Un Activo Anti Cíclico en un Mundo Volátil

Mientras que la mayoría de sectores se contraen durante recesiones o caídas, las acciones de defensa a menudo se mantienen estables o superen. ¿Por qué? Porque los gobiernos rara vez cortan el gasto militar en tiempos de incertidumbre, a menudo lo aumentan.

De esta manera, las acciones de defensa pueden actuar como cobertura contra la inestabilidad geopolítica, una herramienta cada vez más relevante en el arsenal del inversor moderno.

Exposición estratégica a inversión gubernamental

Las acciones de defensa también sirven un rol de cartera similar a servicios públicos o energía. Son parte de la infraestructura ósea de una nación, financiadas por gobiernos, menos expuestas a caprichos del consumidor y centrales para la soberanía y proyección de poder de un país.

Para inversores a largo plazo, la exposición a defensa puede ofrecer:

Diversificación de sectores de consumidor/tecnología

Aislamiento potencial de ciclos de tasas de interés

Participación en tendencias de inversión gubernamental a largo plazo

Tecnología y seguridad: el futuro del sector

Muchas firmas de defensa ahora actúan como innovadores de doble propósito, produciendo tanto tecnologías militares como comerciales. Desde sistemas habilitados por IA hasta redes de satélites seguras, las acciones de defensa se están mezclando cada vez más en ecosistemas más amplios de aeroespacial, datos y ciberseguridad.

6 consejos para invertir en acciones de defensa

Sigue los Presupuestos, No los Titulares

El gasto en defensa no siempre se dispara inmediatamente después de una crisis. Busca presupuestos del Pentágono, objetivos de la OTAN y planes de licitación multanuales para medir la demanda. Entiende la Línea de Tiempo de licitación

Los contratos de defensa a menudo toman años para ganar y más tiempo para cumplir. El crecimiento de ganancias puede ser lento pero consistente. Rastrea Puntos Calientes Geopolíticos

El aumento de tensión en regiones como Europa del Este, Estrecho de Taiwán u Oriente Medio a menudo lleva a realineación de estrategias militares—y el desempeño de las acciones puede seguir. Conoce las Preocupaciones Éticas y ESG

Algunos inversores evitan acciones de defensa debido a preocupaciones éticas o ambientales. Otros las ven como necesarias para la soberanía nacional. Sabe dónde estás parado. Observa M&A y Mejoras Tecnológicas

Este sector es conocido por consolidación y grandes saltos en tecnología. Hipersónicas, orientación impulsada por IA y cifrado cuántico están remodelando el gasto militar. La Diversificación Sigue Importando

Aunque la defensa puede ser anticíclica, es mejor mantenerla como parte de una cartera más amplia, especialmente cuando las prioridades gubernamentales cambian en ciclos electorales.

Contratistas de defensa europeos: Rheinmetall y el rearme continental

En la sombra de tensiones geopolíticas renovadas, la industria de defensa europea está experimentando una transformación tan necesaria como anhelada. Durante décadas, muchas naciones europeas mantuvieron un gasto de defensa relativamente bajo, prefiriendo diplomacia e integración económica sobre disuasión. Pero la invasión rusa de Ucrania en 2022 remodeló fundamentalmente las prioridades de seguridad en el continente, y con ello, flujos de inversión hacia contratistas de defensa europeos.

Entre estas compañías, Rheinmetall de Alemania ha surgido como una de las acciones más observadas en el sector, posicionada en la intersección de innovación de defensa, legado de manufactura y voluntad política renovada.

Rheinmetall (RHM): el mayor contratista de defensa de Alemania

Rheinmetall AG es uno de los mayores fabricantes de defensa de Europa, especializándose en vehículos blindados, municiones, sistemas de defensa aérea y tecnología electrónica de campo de batalla. Aunque la compañía también opera en el sector de componentes automotrices, su segmento de Defensa ahora domina su perfil público e inversor.

Los productos clave incluyen:

Tanques Leopard 2 (producidos con Krauss-Maffei Wegmann)

Vehículos de Combate Infantil Puma

Sistema de Defensa Aérea Skynex

Proyectiles de artillería y municiones avanzadas

Rheinmetall se ha convertido en símbolo del rearme rápido de Alemania tras décadas de subinversión militar. A principios de 2022, Alemania anunció un histórico fondo de modernización de defensa de €100 mil millones, rompiendo tabúes políticos y señalando una nueva era para el papel del país en la OTAN y defensa europea.

El comportamiento pasado del precio de las acciones de Rheinmetall no es un indicador de rendimiento futuro. Las valoraciones del sector defensa pueden comprimirse rápidamente ante cambios en las prioridades de gasto gubernamental o en el contexto geopolítico.

Vientos Geopolíticos Favorables: Rusia, OTAN y Preparación de Defensa

El resurgimiento de la defensa europea no es solo una historia alemana, es una respuesta continental al deterioro de la seguridad en el flanco oriental de la OTAN. Países como Polonia, los estados bálticos, Finlandia y Suecia han aumentado los presupuestos de defensa, colocando órdenes importantes con contratistas locales y europeos.

Esta onda de rearme está siendo impulsada por:

Aumento de compromisos de gasto de la OTAN (2% del PIB)

Estacionamiento permanente de tropas estadounidenses y de la OTAN en Europa del Este

Proyectos transfronterizos como modernización de Eurofighter Typhoon o sistemas de defensa aérea conjuntos

Enfoque creciente en logística, movilidad y protección fronteriza

Rheinmetall ya ha abierto nuevas instalaciones de producción en Alemania, Hungría y expandido planes en Ucrania, señalando que la capacidad de defensa ya no es una preocupación de oficina trasera, se ha convertido en economía de primera página.

El Resurgimiento de la Economía de Defensa Europea

Durante años, el gasto en defensa en gran parte de la Eurozona era visto como un tercer carril político—caro, impopular y a menudo externalizado. Eso ha cambiado.

El gasto en defensa ahora está siendo reenmarcado como:

Una inversión estratégica en soberanía

en soberanía Un estímulo para crecimiento industrial, innovación y creación de empleo

innovación y creación de empleo Un medio para reconstruir capacidad de manufactura doméstica post-COVID y post globalización

Alemania, en particular, está experimentando un despertar militar-industrial, donde una vez los políticos reacios ahora ven la defensa como tanto un imperativo de seguridad como una oportunidad económica.

Este cambio soporta firmas como:

Rheinmetall (Alemania)

(Alemania) Thales (Francia) – ciberseguridad, radar y sistemas de comunicación

(Francia) – ciberseguridad, radar y sistemas de comunicación Leonardo (Italia) – helicópteros, aviónica y electrónica de defensa

(Italia) – helicópteros, aviónica y electrónica de defensa Saab (Suecia) – aviones de combate y sistemas de misiles

(Suecia) – aviones de combate y sistemas de misiles BAE Systems (Reino Unido) – aún un proveedor dominante en marcos de la OTAN a pesar del Brexit

Desafíos y Advertencias

Ciclos de licitación complejos entre estados miembros de la UE

entre estados miembros de la UE Diferencias políticas sobre exportaciones de armas y restricciones éticas

Competencia de firmas estadounidenses en ofertas de la OTAN

Consideraciones ESG en carteras institucionales

Además, no todo el gasto de defensa prometido es inmediato o garantizado. Los gobiernos pueden retrasar, reducir o reasignar presupuestos en respuesta a prioridades fiscales cambiantes.

Por qué destacan las acciones de Rheinmetall

El precio de las acciones de Rheinmetall se más que triplicó entre 2022 y 2024, convirtiéndola en una de las acciones industriales más discutidas de Europa. Los analistas a menudo señalan:

Exposición directa a licitación de guerra terrestre europea creciente

Expansión a tecnologías de defensa aérea y campo de batalla digital

Apoyo del gobierno alemán y posicionamiento logístico dentro de la UE

Cartera de órdenes sólida y producción escalable

Sin embargo, con el éxito viene la atención: premios de valuación, escrutinio político creciente y preguntas sobre sostenibilidad de demanda a largo plazo una vez que la urgencia relacionada con la guerra se desvanece.

Acciones de uso dual: defensa y negocios civiles

No todas las compañías en el panorama de defensa son contratistas militares puros. Algunas firmas operan en sectores de uso dual, lo que significa que construyen y suministran tecnologías, materiales o servicios que sirven tanto para la defensa nacional como industrias civiles.

Estas compañías 'híbridas' a menudo ofrecen mayor diversificación y volatilidad reducida comparada con acciones de defensa dedicadas exclusivamente al sector. Se benefician no sólo durante períodos de tensión geopolítica sino también de demanda del sector privado continua en aviación, infraestructura, ciberseguridad e industriales.

Exploremos algunos ejemplos destacados en EE.UU. y Europa.

Palantir Technologies (PLTR)

Palantir se especializa en análisis de big data, con plataformas de software como Gotham y Foundry utilizadas en inteligencia, defensa, salud y logística.

Ángulo de defensa : Suministra plataformas de inteligencia impulsadas por IA al ejército estadounidense y aliados de la OTAN.

: Suministra plataformas de inteligencia impulsadas por IA al ejército estadounidense y aliados de la OTAN. Fortaleza comercial : Expandiéndose rápidamente en análisis corporativo, finanzas y optimización de cadena de suministro.

: Expandiéndose rápidamente en análisis corporativo, finanzas y optimización de cadena de suministro. Por qué importa : Palantir vincula seguridad nacional y transformación digital—convirtiéndola en una acción de defensa de primera tecnología con alcance empresarial global.

BTX Technologies

Enfocada en sistemas de satélites, electrónica aeroespacial y comunicaciones seguras, BTX opera en nichos de alta demanda.

Ángulo de defensa : Proporciona sistemas de imágenes de satélite, nodos de comunicación de campo de batalla y plataformas de ISR.

: Proporciona sistemas de imágenes de satélite, nodos de comunicación de campo de batalla y plataformas de ISR. Fortaleza comercial : Ofrece productos a telecomunicaciones, agencias climáticas y proyectos espaciales civiles.

: Ofrece productos a telecomunicaciones, agencias climáticas y proyectos espaciales civiles. Por qué importa : Posicionada en la intersección de defensa y comercialización del espacio.

Heico Corporation (HEI)

Un proveedor importante de componentes de aeronaves, sensores y electrónica, Heico soporta tanto aviación militar como comercial.

Ángulo de defensa : Proporciona partes para la Fuerza Aérea estadounidense, sistemas de misiles y aeronaves de vigilancia.

: Proporciona partes para la Fuerza Aérea estadounidense, sistemas de misiles y aeronaves de vigilancia. Fortaleza comercial : Proveedor importante de mercado secundario para líneas aéreas globales y servicios de aviación.

: Proveedor importante de mercado secundario para líneas aéreas globales y servicios de aviación. Por qué importa : Heico prospera en demanda constante de MRO (mantenimiento, reparación y revisión), incluso fuera de defensa.

Howmet Aerospace (HWM)

Howmet produce componentes metálicos ingenierizados con precisión utilizados en motores a reacción, fuselajes y turbinas industriales.

Ángulo de defensa : Suministra partes para aeronaves militares y vehículos espaciales.

: Suministra partes para aeronaves militares y vehículos espaciales. Fortaleza comercial : Proveedor importante para Boeing, Airbus y el mercado de motores comerciales.

: Proveedor importante para Boeing, Airbus y el mercado de motores comerciales. Por qué importa : Una potencia de ciencia de materiales con exposición tanto a aviación civil como aeroespacial de defensa.

Curtiss-Wright Corporation (CW)

Con raíces en la historia temprana de la aviación, Curtiss-Wright desarrolla sistemas de vuelo, válvulas y electrónica de defensa.

Ángulo de defensa : Soporta submarinos de la Marina estadounidense, programas nucleares y sistemas aeroespaciales avanzados.

: Soporta submarinos de la Marina estadounidense, programas nucleares y sistemas aeroespaciales avanzados. Fortaleza comercial : Manufactura componentes para energía, transporte y sectores de automatización industrial.

: Manufactura componentes para energía, transporte y sectores de automatización industrial. Por qué importa : Una firma estable e ingeniería pesada con flujos de ganancias industriales y de defensa.

US Steel (X) & Thyssenkrupp (TKAG.DE)

Estos gigantes del acero han jugado papeles largos en construir la columna vertebral física de economías y militares por igual.

Ángulo de defensa : Proporcionan acero para barcos, tanques e infraestructura de defensa proyectos vinculados a preparación.

: Proporcionan acero para barcos, tanques e infraestructura de defensa proyectos vinculados a preparación. Fortaleza comercial : Suministran construcción, automotriz y sectores de manufactura.

: Suministran construcción, automotriz y sectores de manufactura. Por qué importa : Candidatos sólidos para booms relacionados con defensa o programas de 'reindustrialización'.

Babcock International (BAB.L)

Basada en el Reino Unido, Babcock ofrece soporte de ingeniería, mantenimiento de submarinos nucleares y sistemas navales.

Ángulo de defensa : Mantiene los submarinos Trident nucleares del Reino Unido y buques de la Marina Real.

: Mantiene los submarinos Trident nucleares del Reino Unido y buques de la Marina Real. Fortaleza comercial : Involucrada en energía, seguridad nuclear y entrenamiento en múltiples sectores.

: Involucrada en energía, seguridad nuclear y entrenamiento en múltiples sectores. Por qué importa : Mezcla contratos de defensa a largo plazo con soluciones amplias de ingeniería.

Thales Group (HO.PA)

Un multinacional francés con operaciones principales en ciberseguridad, aeroespacial, satélites y electrónica de defensa.

Ángulo de defensa : Construye sistemas de defensa aérea, radares, comunicaciones seguras y tecnologías de drones.

: Construye sistemas de defensa aérea, radares, comunicaciones seguras y tecnologías de drones. Fortaleza comercial : Funciona con líneas aéreas civiles, redes de seguridad pública y seguridad bancaria.

: Funciona con líneas aéreas civiles, redes de seguridad pública y seguridad bancaria. Por qué importa : Un 'gigante silencioso' altamente diversificado del ecosistema de defensa-tecnología de Europa.

Safran SA (SAF.PA)

Conocida por motores a reacción, aviónica y tecnología aeroespacial, Safran es uno de los principales proveedores aeroespaciales del mundo.

Ángulo de defensa : Desarrolla sistemas de orientación, helicópteros militares y drones tácticos.

: Desarrolla sistemas de orientación, helicópteros militares y drones tácticos. Fortaleza comercial : Manufactura motores utilizados por aviones comerciales de Airbus y Boeing.

: Manufactura motores utilizados por aviones comerciales de Airbus y Boeing. Por qué importa : Un impulsor de dos motores de crecimiento: recuperación de aeroespacial civil + modernización de defensa.

Ventajas de las empresas de uso dual para el inversor

Mientras que las acciones de defensa tradicionales están fuertemente vinculadas a presupuestos gubernamentales y programas militares, estas compañías ofrecen:

Resiliencia entre ciclos, gracias a ingresos comerciales

Acceso a verticales impulsadas por innovación (IA, aeroespacial, materiales)

Exposición tanto a demanda impulsada por conflicto como proyectos civiles a largo plazo

En tiempos de conflicto o paz, permanecen relevantes, haciéndolas especialmente atractivas para inversores que quieren exposición a defensa sin sobreconcentralización en gasto militar.

Ética e inversión en defensa: ESG y responsabilidad

Para muchos inversores, las acciones de defensa plantean una pregunta más profunda que solo desempeño: ¿Es ético invertir en fabricantes de armas o contratistas militares?

Este dilema se sienta en la intersección de inversión basada en valores y necesidad geopolítica del mundo real. El auge de la inversión ESG (Ambiental, Social, Gobernanza) ha empujado a muchos gestores de cartera e inversores minoristas a descartar compañías vinculadas a armamentos, mientras otros argumentan que un sector de defensa robusto asegura paz y estabilidad.

El Dilema del ESG en el sector defensa

Algunos fondos institucionales y ETFs, especialmente en Europa, excluyen acciones de defensa completamente debido a su involucramiento en:

Producción de armas

Sistemas nucleares

Bienes militares sensibles a exportación

Estas exclusiones caen bajo 'preocupaciones de impacto social', un pilar central del análisis ESG. Como resultado, muchos fondos éticos o sostenibles evitan invertir en defensa, independientemente del desempeño financiero.

El argumento de la disuasión como bien público

Por otro lado, proponentes de inversión en defensa argumentan que disuasión militar es:

Un bien público, crítico para soberanía nacional

Un estabilizador en un ambiente geopolítico impredecible

Un sector con innovación de uso dual (por ejemplo, ciberseguridad, satélites, drones médicos)

Compañías como Palantir o Thales ofrecen tecnologías que sirven tanto propósitos civiles como militares, incluyendo protección de datos, respuesta a desastres y soporte a infraestructura crítica.

¿Cribado ético o realismo estratégico?

Últimamente, la decisión viene hacia abajo por convicción personal o institucional. Los inversores deben decidir si: Priorizan pureza ESG, o aceptan exposición a defensa como parte de una cartera estratégica y diversificada

Acciones de defensa y tasas de interés: vínculos macroeconómicos

La mayoría de inversores asocian tasas de interés con acciones bancarias o bienes raíces—pero las acciones de defensa también tienen una relación silenciosa con el ciclo macro, especialmente en tiempos de inflación y tasas crecientes.

¿Son las acciones de defensa sensibles a las tasas de interés?

Comparada con sectores de tecnología o consumidor, las acciones de defensa son menos sensibles a las tasas de interés. Eso es porque:

Sus ingresos están principalmente impulsados por contratos gubernamentales

Los presupuestos militares se planifican años por adelantado, a menudo permaneciendo estables independientemente de la política del banco central

La demanda se basa en necesidades de seguridad, no sentimiento de consumidor

Esto hace que el sector de defensa sea relativamente resistente durante tiempos de restricción política monetaria.

Inflación y presupuesto militar: una relación histórica

Históricamente, períodos de inflación elevada a menudo coinciden con aumentos en gastos de defensa:

En los años 70, el gasto militar estadounidense permaneció alto a pesar de inflación disparada

En 2022–2024, inflación y presiones de cadena de suministro relacionadas con guerra empujaron muchos países de la OTAN a expandir presupuestos de defensa

¿La razón? Cuando sube la inflación, los gobiernos a menudo gastan más para proteger sectores nacionales clave—especialmente defensa.

Déficit fiscal y gasto en defensa

Un factor importante : el gasto militar está financiado por deuda en muchas naciones. Las tasas de interés crecientes pueden presionar endeudamiento gubernamental, pero la defensa rara vez es el primer recorte de presupuesto, particularmente en tiempos inciertos.

Ciberseguridad y defensa: una frontera cada vez más difusa

En el panorama de amenazas actual, la primera línea de una nación ya no existe solo en el campo de batalla; también está dentro de firewalls, servidores cifrados y redes de infraestructura crítica. La ciberseguridad se ha convertido en un pilar central de defensa nacional, y los inversores lo están notando.

Cuando la defensa se vuelve digital

Compañías como Palantir, Thales, BAE Systems y Leonardo han expandido más allá de hardware tradicional hacia:

Vigilancia mejorada con IA

Cifrado de grado militar

Comunicaciones de campo de batalla seguras

Detección de amenazas para infraestructura civil

Mientras tanto, firmas de ciberseguridad puro-juego como CrowdStrike y Darktrace están siendo vistas cada vez más como activos de defensa nacional, especialmente conforme gobiernos desplazan enfoque hacia disuasión cibernética.

Difuminando las Líneas

La defensa ya no se limita a misiles y barcos. Ahora incluye:

Prevención de hacking en servidores gubernamentales

Herramientas de IA para decisiones tácticas de campo de batalla en tiempo real

Sistemas de defensa cibernética basados en el espacio

Esto ha creado una categoría de inversión híbrida: compañías que no están clasificadas como contratistas de defensa, pero cuyos productos son vitales para seguridad nacional.

Cómo ganar exposición a ciberseguridad y defensa digital

Aparte de ETFs de defensa tradicionales, los inversores también pueden ver:

ETFs de ciberseguridad como Global X Cybersecurity ETF (BUG) o ETFMG Prime Cybersecurity ETF (HACK)

como Global X Cybersecurity ETF (BUG) o ETFMG Prime Cybersecurity ETF (HACK) Híbridos de defensa-tecnología dentro de ETFs estándar aeroespaciales

dentro de ETFs estándar aeroespaciales Firmas de uso dual como Palantir, Thales o Leidos

Datos clave del sector defensa

El presupuesto de defensa estadounidense sigue siendo el más grande del mundo, excediendo $800 mil millones en 2024—más que los próximos 10 países combinados.

El programa F-35 de Lockheed Martin solo vale más de $1.7 billones durante su vida—convirtiéndolo en el proyecto de defensa más caro de la historia.

Los miembros de la OTAN han prometido gastar al menos 2% del PIB en defensa—un compromiso que directamente impulsa licitación.

Las raíces de BAE Systems se remontan a los años 70, pero ahora lidera el sector de defensa de Europa con contratos estadounidenses crecientes.

El sistema de misiles Patriot de Raytheon ha sido exportado a más de una docena de países, incluyendo Japón, Alemania y Arabia Saudita.

La defensa basada en el espacio está creciendo rápido, con firmas privadas ahora involucradas en defensa de satélites y sistemas anti-misiles.

Thales (Francia) es un líder global en defensa cibernética y tecnología de comunicación de campo de batalla.

Northrop Grumman construyó el bombardero furtivo B-2, y ahora está trabajando en el B-21 Raider—esperado para remodelar guerra aérea de largo alcance.

General Dynamics posee Gulfstream, convirtiéndola en una de las pocas firmas de defensa con exposición tanto militar como de aviación civil de alta gama.

ETFs de defensa como iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) ofrecen exposición diversificada a múltiples contratistas.

Historia del sector defensa: hitos clave