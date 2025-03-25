Cuando se opera en los mercados financieros, hay esencialmente dos maneras de abrir una operación.

Ejecución instantánea: tu operación se abre inmediatamente al precio disponible

Orden pendiente: tu operación se abre cuando el mercado alcanza un nivel especificado previamente por ti

Con el tiempo probablemente te darás cuenta de que utilizas ambos tipos de transacciones en tu operativa. Pero ¿cómo funcionan exactamente estas órdenes pendientes? y ¿por qué son necesarias?

Es importante estar siempre al día con las noticias de los mercados y los movimientos más significativos, pero una buena planificación lo es incluso más. Cuando tienes tu propio punto de vista sobre un mercado particular, pero no tienes tiempo de monitorizar los precios a mano constantemente, las órdenes pendientes son la solución perfecta.

A diferencia de las órdenes de ejecución instantánea donde la operación se introduce al precio del mercado en ese momento, con las órdenes pendientes puedes establecer órdenes que se abren una vez el precio alcanza un nivel relevante que hayas elegido tú previamente. Hay cuatro tipos de órdenes pendientes disponibles en la xStation 5, pero podemos agruparlas en dos grandes grupos: órdenes que esperan romper un cierto nivel del mercado, y órdenes que esperan recuperarse desde cierto nivel del mercado.

Buy Stop

La orden Buy Stop te permite establecer una orden de compra por encima del precio actual del mercado. Esto quiere decir que si el precio actual del mercado es de 20€ y tu precio de Buy Stop es de 22€, se abrirá una posición de compra o "larga" cuando el mercado alcance ese precio.

Sell Stop

La orden Sell Stop te permite establecer una orden de venta por debajo del precio actual del mercado. Por lo que si el precio actual del mercado es de 20€ y tu precio de Sell Stop es de 18€, se abrirá una posición de venta o "corta" cuando el mercado alcance ese precio.

Buy Limit

Al contrario que una Buy Stop, la orden Buy Limit te permite establecer una orden de compra por debajo del precio actual del mercado. Esto quiere decir que si el precio de mercado actual es de 20€ y tu precio Buy Limit es de 18€, entonces ese abrirá una orden de compra cuando el mercado alcance el nivel de precio de 18€.

Sell Limit

Finalmente, la orden Sell Limit te permite establecer una orden de venta por encima del precio actual del mercado. Por lo que si el precio actual del mercado es de 20€ y el precio establecido de la orden Sell Limit es de 22€, entonces una vez que el mercado alcance el nivel de precio de 22€ se abrirá una posición de venta en este mercado.

Abrir órdenes pendientes

Puedes abrir una ventana de orden desde la ventana de Cotizaciones seleccionando primero el mercado en el que te gustaría operar, y luego pinchando dos veces el botón de "Ventana de Orden" en el nombre del mercado. Una vez hecho esto, se abrirá una ventana de orden y podrás selección la pestaña de "Órdenes Pendientes".

Después, selecciona el nivel del mercado en el que se activará la orden pendiente. Debes elegir el tamaño de la posición basándote en el volumen, valor del contrato o margen. Si es necesario, puedes establecer también una fecha de expiración. Una vez establecidos estos parámetros, selecciona el botón verde o rojo dependiendo si querrás ponerte largo o corto.

Operar desde el gráfico

Las órdenes pendientes también se puede introducir directamente desde el gráfico que estás analizando en ese momento.

Puedes hacerlo al presionar el botón que encontrarás en la esquina superior izquierda del gráfico, como puedes ver en la imagen inferior.

Una vez hecho esto, mueve el cursor del ratón por el gráfico para poder seleccionar el nivel en el que se abrirá la orden pendiente. Una vez elegido el nivel del precio, puedes también seleccionar órdenes Stop Loss o Take Profit por encima o por debajo de tu nivel.

Tras establecer los niveles aparecerá una ventana de orden con todos los parámetros elegidos. Ahora solamente debes elegir el tamaño de la posición e introducir la orden seleccionando el botón rojo o verde dependiendo del tipo de orden que estás introduciendo.

Como puedes ver, las órdenes pendientes son una de las características más potentes de la xStation 5. Son muy útiles cuando no puedes monitorizar constantemente el mercado buscando puntos de entrada, o si el precio de un instrumento cambia rápidamente y no quieres perder la oportunidad.