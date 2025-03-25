Para triunfar en tus inversiones, es importante que aprendas a comprender las publicaciones de datos e indicadores macroeconómicos.

Para comenzar, explicaremos indicadores macroeconómicos clave que tienen gran influencia en el mercado:

PIB - Producto Interior Bruto

El PIB es el indicador más importante de la economía de un país, y nos indica el valor total del mercado para todos los bienes y servicios generados en un año en concreto. El PIB frecuentemente se ve como un indicador a seguir, por esto un número importante de inversores se apoyan en dos informes que se publican meses antes del informe final y preliminar del PIB.

Estos informes pueden ocasionar una considerable volatilidad en el mercado.

IPC – índice de Precio del Consumidor es seguramente el indicador de inflación más importante. Es una estimación estadística creada al utilizar los precios de una muestra representativa de artículos cuyos precios se recolectan periódicamente. El IPC simplemente mide un alza en los precios de los bienes y servicios, y se fracciona en categorías y subcategorías.

Si la revelación del IPC es mayor de lo esperado, significa que la presión de la inflación es alta y que el banco central puede aumentar los tipos de interés, lo que conduciría a un incremento en el valor de la divisa.

Ventas minoristas es un indicador que se revela cada mes y es una información fundamental para los traders de FX debido a que expone el gasto de los consumidores.

Cuanto más alto el número, mayor es la expectativa de la economía, por lo que una publicación positiva advierte que la expectación es mayor en un próximo crecimiento del PIB.

Dado que el análisis fundamental se fundamenta en la observación y análisis de escenarios macroeconómicas, miraremos las publicaciones con más atención.

Los datos de empleo también pueden ser un factor significativo en los mercados financieros. Dos de las publicaciones de datos con más influencia son las tasas de desempleo y las nóminas no agrícolas de EEUU.

Las tasas de desempleo enseñan el porcentaje de la población activa total que se encuentra desempleada pero que está buscando trabajo activamente y que tiene interés en trabajar.

Previo al análisis de la reacción del mercado con los datos de empleo, observaremos la dependencia interna del mercado laboral.

El continuo aumento del nivel de desempleo es un reflejo del deterioro de la situación financiera del país, cosa que los mercados perciben de forma negativa como una señal de retroceso de la divisa.

El mercado deduce que cuanto más alto el nivel de desempleo, más débil es la divisa.

Los datos cíclicos más notables que se publican en los EEUU son revelados cada primer viernes de mes a las 2:30 p.m., y se les conoce como nóminas no agrícolas o NFP.

Los trabajos generados últimamente en todos los sectores excepto la agricultura, reflejan la situación económica del país.

Los valores de índices altos son un indicador positivo y pueden aportar a la apreciación de la divisa de un país.

En este caso el NFPs fue mucho más alto de lo esperado, lo que generó un fortalecimiento en el valor del dólar

La repercusión de los tipos de interés en las tasas de cambio de divisas

Veremos ahora los factores más importantes que influyen en el comportamiento de las divisas extranjeras - los tipos de interés.

La decisión sobre tipos de interés

Todo trader debe tener en cuenta que un aumento en los tipos de interés significa para muchos inversores que la inversión es más fiable en ese país. El capital libre "circulando" en mercado global puede transmitirse rápidamente al fortalecimiento de la divisa, provocando su apreciación. La opuesta situación, la reducción de los tipos de interés, genera que la divisa pierda valor.

Pongamos como ejemplo que el Consejo del Banco Central Europeo baja repentinamente los tipos de interés clave en 25 puntos base hasta el 1,25%.

Analicemos la actitud del mercado EUR/USD:

Como se observa, la publicación de datos importantes dirige el mercado e incrementa la volatilidad. Por favor, ten en cuenta que de todas formas la reacción del mercado a menudo varía según el sentimiento de mercado o las expectaciones existentes, y frecuentemente pueden encontrarse ya cotizadas o descontadas.

Si deseas saber más sobre otros indicadores macroeconómicos influyentes, puedes participar en nuestros webinarios formativos de XTB.