Para empezar, demos un vistazo a lo básico que conforma una buena estrategia.

Un sistema de trading es la constante aplicación de reglas que son parte de una estrategia determinada, como puntos de entrada y salida específicos o siempre abrir posiciones en la dirección de la tendencia predominante.

Psicología es el trabajo en sus emociones que nacen durante el trading y las inversiones. Conozca más sobre la psicología del trading.

El manejo del dinero es la parte de la estrategia que determina el tamaño de la posición, el tamaño del apalancamiento y los niveles de Stop Loss y Take Profit. El buen manejo del dinero es parte esencial del éxito en el trading a largo plazo.

La consideración de estos factores jugará un rol importante en su habilidad para maximizar ganancias y minimizar pérdidas.

Analicemos una situación en la que estos tres elementos están siendo ignorados. En este ejemplo, supongamos que los fondos de su cuenta son $5,000 y vende EUR/USD con un tamaño de operación de 4.59 lotes y un apalancamiento de 100:1. Aquí usted está utilizando una parte importante de sus fondos en esta posición ($4,998.51), brindándole un estrecho margen en caso de algún movimiento negativo de precio. Cada movimiento de pip generará una ganancia o pérdida de $45.90. Veamos que sucede a continuación.

Algunos datos de mercado reaccionan fortaleciendo al euro, que gana 100 pips con respecto al dólar. Este movimiento pone la operación en una pérdida de $4,590 en tan sólo unos minutos, que significan la mayoría de los fondos de la cuenta y prácticamente resulta imposible recuperar la cuenta.

Esta operación es un nítido ejemplo de una posición demasiado grande para los fondos de su cuenta.

Inclusive los mejores traders sufren pérdidas en algún punto. Es parte del trading. La clave está en limitar sus pérdidas a un monto manejable. De esta manera usted tendrá la oportunidad de seguir en el mercado por más tiempo, incrementando sus chances de realizar operaciones exitosas. Una forma de asegurar el equilibrio entre el riesgo y el beneficio es mantenerse en un ratio beneficio:riesgo de 2:1, donde las ganancias buscadas son siempre el doble de su pérdida máxima. Así que aunque sufra tres operaciones perdedoras, solo con dos exitosas se asegura que sus ganancias totales superen sus pérdidas, siempre y cuando se mantenga en este ratio beneficio:riesgo.

Veamos a dos traders que empezaron con $10,000 y utilizan un ratio beneficio riesgo de 2:1, pero aplican estrategias muy diferentes de manejo de dinero en su trading. El primer trader usa un método muy agresivo, arriesgando el 60% de su capital en cada operación, y busca obtener una ganancia del 120%. El segundo trader es más conservador, y solo arriesga el 5% de los fondos de su cuenta. Supongamos que ambos traders tienen el mismo set de diez operaciones, y que toda segunda operación es ganadora.

Efectividad de la estrategia

Estas tablas analizan los resultados de ambos casos, con traders manejando diferentes niveles de riesgo.

Más allá del hecho de que ambas estrategias tienen tasas de éxito iguales, el mismo capital inicial y el mismo beneficio:riesgo de 2:1, por una muy diferente modalidad de manejo del dinero, el resultado final difiere mucho. El método agresivo del primer trader resulto en una pérdida total de 47% mientras el segundo trader llego a un beneficio total del 25% en $12,462. Entonces usted puede ver como un ajuste menor en sus métodos de manejo de riesgo puede brindarle ganancias.

