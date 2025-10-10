zobrazit více
71 % retailových účtů CFD je ztrátových. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně.
PPLT.US

PPLT.US - ETF

Physical Platinum Shares ETF CFD
Výkonnost v minulosti nebo budoucí prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti.
O INSTRUMENTU

Investujte do CFD na PPLT.US

Instrument, jehož cena vychází z tržní hodnoty Physical Platinum Shares ETF CFD (referenční trh: organizovaný trh)
-
40 %
1:2.5
0 USD
15:30 - 22:00
BREAKING: Norský CPI mírně vyšší, než se...

10. října 2025

Ranní shrnutí (10.10.2025)

10. října 2025

Denní shrnutí: Pokles zlata a indexů, dolar...

9. října 2025
Vzdělávání

Prozkoumejte rozsáhlou databázi znalostí

Dock with West Bollsta semi-submersible drilling rig

Komodity – Kompletní průvodce pro investory (2025)

2 minut(y) CFD
Graf na přístrojové desce s forexovými grafy. Klávesnice notebooku, americký dolar a vlajky vyspělých zemí v přední části grafu.

Základy obchodování měn pro začátečníky

16 minut(y) Příručky

Day trading pro začátečníky – Co je intradenní obchodování?

7 minut(y) Staňte se obchodníkem
Zobrazit články
FAQ

Máte nějaké dotazy?

CFD na ETF (Exchange-Traded Fund) je finanční derivát, který umožňuje investorům spekulovat na pohyby ceny daného ETF, aniž by jej skutečně vlastnili. CFD na ETF sleduje cenu podkladového ETF a umožňuje obchodníkům dosahovat zisku (nebo ztráty) na základě rozdílu mezi otevírací a uzavírací cenou obchodu. V případě obchodování CFD na ETF se investor nestává vlastníkem ETF, ale uzavře s brokerem smlouvu, která umožňuje vypořádání transakce na základě rozdílu v otevírací a uzavírací ceně pozice.

Obchodování s ETF na CFD nabízí obchodníkům flexibilitu a přístup k široké škále globálních trhů a tříd aktiv. Při obchodování s ETF CFD mohou obchodníci spekulovat na pohyby cen, jít tz. long pozici (nakoupit), aby profitovali z růstu cen, nebo shortovat (prodat), aby profitovali z poklesů na trhu. Kromě toho CFD nabízejí obchodování s pákovým efektem, což znamená, že obchodníci mají možnost otevřít pozice větší, než je jejich investovaný kapitál. Pákový efekt umožňuje nejen dosahovat potenciálně vyšších zisků, ale i hlubších ztrát v případě nesprávného vyhodnocení situace na trhu. Obchodování s ETF CFD s sebou také nese významná rizika, kterých si musí být obchodníci vědomi. Trh s ETF na CFD může podléhat značné cenové volatilitě, která může vést k rychlým a významným ztrátám, pokud investor správně neřídí riziko. Možnost využívat páku může být navíc dvousečná zbraň, protože umožňuje zvýšit potenciální zisky, ale také potenciální ztráty.

Pákový efekt je způsob v obchodování CFD ETF, který umožňuje obchodníkům obchodovat mnohem vyšší částky, než je jejich skutečně investovaný kapitál. Znásobuje tak kupní sílu kapitálu, který je uložený v marži a umožňuje transakce, které přesahují hodnotu vkladu. Jednoduše řečeno může potenciálně zvýšit návratnost vašich investic, ale také může zvýšit riziko ztráty, pokud vaše investice nefunguje tak, jak se očekávalo na začátku.

Ano, pomocí CFD na ETF můžete shortovat (zaujmou krátkou pozici). Rozdílové smlouvy vám umožní spekulovat jak na rostoucí ceny, tak klesající ceny. Pokud budete předpokládát, že hodnota vybraného ETF bude růst, zaujmete long pozici (nákup), pokud tomu bude naopak a budete předpokládat, že cena ETF bude klesat, zaujmete short pozici (prodej).

