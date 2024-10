Komodity – Kompletní průvodce pro investory (2024)

Investování do komodit se těší stále větší oblibě, a to i mezi začínajícími investory. Komodity představují širokou skupinu aktiv, která zahrnuje suroviny, zemědělské produkty a drahé kovy. Investování do nich může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací.

Typy komodit Komodity se obvykle dělí do čtyř kategorií: Energetické komodity: ropa, zemní plyn, uhlí

Kovové komodity: zlato, stříbro, měď, železo

Zemědělské komodity: pšenice, kukuřice, sója, dobytek

Měnové komodity: americký dolar, euro, japonský jen Co jsou soft komodity? Soft komodity jsou všeobecně všechny komodity, které se pěstují, netěží, tedy nekovové, neenergetické komodity. V užším smyslu sem patří tzv. tropické zemědělské plodiny, jako např. káva, kakao, cukr a bavlna. Co jsou hard komodity? Hard komodity jsou takové, které se těží, jako např. ropa, zlato, měď a zinek. Obchodování s komoditami Existuje několik způsobů, jak obchodovat s komoditami: Futures kontrakty: standardizované smlouvy o koupi a prodeji komodity v budoucím termínu.

standardizované smlouvy o koupi a prodeji komodity v budoucím termínu. CFD na komodity: kontrakty pro vyrovnání rozdílů, které umožňují spekulovat na cenu komodity bez jejího fyzického vlastnictví.

kontrakty pro vyrovnání rozdílů, které umožňují spekulovat na cenu komodity bez jejího fyzického vlastnictví. ETF na komodity: fondy obchodované na burze, které sledují koš komodit, nebo jednu vámi zvolenou komoditu, jako je například zlato nebo stříbro. Investování do komodit Investování do komodit je dlouhodobá strategie, která má za cíl profitovat z růstu cen komodit v čase. Investovat do komodit lze prostřednictvím: Komoditního brokera: specializovaná společnost, která umožňuje obchodování s komoditami.

Investičních fondů: fondy, které investují do komodit. Rizika obchodování s komoditami Obchodování s komoditami je vysoce rizikové a není vhodné pro všechny investory. Mezi hlavní rizika patří: Volatilita: ceny komodit mohou prudce kolísat.

ceny komodit mohou prudce kolísat. Náklady na transakce: obchodování s komoditami může být drahé.

obchodování s komoditami může být drahé. Geopolitické vlivy: ceny komodit mohou být ovlivněny geopolitickými událostmi. Strategie investování Při investování do komodit je důležité zvolit vhodnou strategii. Mezi nejčastější strategie patří: Diverzifikace: investování do široké škály komodit

investování do široké škály komodit Trendové obchodování: nákup komodit, jejichž cena roste, a prodej komodit, jejichž cena klesá

nákup komodit, jejichž cena roste, a prodej komodit, jejichž cena klesá Kontrakční obchodování: nákup komodit, když jsou ceny nízké, a jejich prodej, když ceny rostou Komodity (27) Instrument Poptávka Nabídka Spread Pohyb GOLD SILVER OIL OIL.WTI NATGAS COCOA COFFEE SUGAR CORN SOYBEAN WHEAT BUND10Y Diverzifikace portfolia Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a snížit celkové riziko. Komodity obvykle nemají korelaci s akciovými a dluhopisovými trhy, takže investování do nich může pomoci zmírnit dopad poklesů na těchto trzích. Inflace Komodity jsou často považovány za ochranu před inflací. V období inflace ceny komodit obvykle rostou, takže investování do nich může pomoci ochránit hodnotu portfolia. Komoditní supercykly Komoditní supercykly jsou období, kdy ceny komodit dlouhodobě rostou. Tyto supercykly jsou obvykle způsobeny silnou poptávkou po komoditách a omezenou nabídkou. Geopolitické vlivy Geopolitické události, jako jsou války, embargo a politické nepokoje, mohou mít významný dopad na ceny komodit. Technická analýza Technická analýza je metoda analýzy cen komodit, která se zaměřuje na historické cenové pohyby a trendy. Technická analýza se používá k předpovídání budoucích cenových pohybů. Fundamentální analýza Fundamentální analýza je metoda analýzy cen komodit, která se zaměřuje na faktory nabídky a poptávky. Fundamentální analýza se používá k určení, zda je cena komodity správně ohodnocena. Aplikace na obchodování s komoditami Existuje mnoho aplikací, které vám pomohou obchodovat s komoditami. Tyto aplikace vám poskytují přístup k informacím o cenách komodit, novinkám a analýzám. Některé aplikace vám také umožňují obchodovat s komoditami přímo z vašeho mobilního zařízení. V XTB máme investiční a obchodní aplikaci xStation 5, která vám pomůže dosáhnout vašich obchodních cílů. Závěr Investování do komodit může být skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio a ochránit se před inflací. Je však důležité si uvědomit, že obchodování s komoditami je vysoce rizikové a není vhodné pro všechny investory. Pokud se chcete pustit do investování do komodit, je důležité se nejprve vzdělat a porozumět všem rizikům.

