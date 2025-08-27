Abercrombie & Fitch zvyšuje výhled tržeb díky silné poptávce po značce Hollister

Americký oděvní řetězec Abercrombie & Fitch ve středu oznámil navýšení celoročního výhledu tržeb, přičemž spoléhá na trvalou poptávku po módních produktech značky Hollister, včetně džínů a šatů. Společnost těží z ochoty zákazníků – zejména movitějších žen – utrácet za trendové oblečení, navzdory vyšším cenám.
Nově očekává, že čisté tržby za fiskální rok 2025 vzrostou o 5–7 %, zatímco původní odhad počítal pouze s 3–6% růstem. Klíčovým tahounem je nejen značka Hollister, ale i samotná značka Abercrombie, přičemž obě se zaměřují na prémiovou klientelu. Džíny Abercrombie se například prodávají v průměru za 100 USD.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Společnost zároveň upozornila, že v novém výhledu již započítává očekávané náklady kolem 90 milionů USD v souvislosti s cly na dovoz zboží do USA, podle aktuálně platných obchodních pravidel k 25. srpnu.
Zvýšený výhled signalizuje, že Abercrombie & Fitch se úspěšně přizpůsobuje volatilitě spotřebitelského chování i tlaku ze strany nákladů, a zůstává vnímán jako atraktivní značka pro zákazníky hledající styl a kvalitu.
Graf ANF.US (D1)
Akcie společnosti Abercrombie & Fitch se aktuálně obchodují na úrovni 96,03 USD. Cena se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (92,54 USD) a SMA 100 (83,16 USD), což potvrzuje býčí nastavení trendu. RSI (52,5) se nachází v neutrálním pásmu, což signalizuje rovnováhu mezi kupci a prodejci a prostor pro pokračování růstu, pokud se obnoví nákupní tlak. MACD zůstává v kladných hodnotách, a přestože došlo ke zploštění histogramu, linie se stále nachází nad signální linií, což naznačuje přetrvávající pozitivní momentum.
Z technického pohledu bude klíčové, zda se cena udrží nad úrovní EMA 50 (92,54 USD). V takovém případě by mohl následovat další růst směrem ke 100 USD a potenciálně i k předchozímu maximu poblíž 111 USD. Naopak průraz pod EMA 50 by mohl znamenat návrat k oblasti kolem SMA 100 (83 USD).
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.