Akcie Applu klesají před výsledky 📉Podrží společnost iPhone?

Apple (AAPL.US) uzavírá výsledkový týden Big Tech firem s vysokými sázkami: trhy jsou po výprodeji Microsoftu velmi citlivé na výdaje CAPEX a vyprávění o AI. Přístup Applu je však odlišný – méně budování vlastní AI infrastruktury, více partnerství a monetizace skrze svůj ekosystém. Za posledních 12 měsíců akcie zaostaly za většinou Big Tech, když si připsaly jen necelých 7 %.
Očekávání trhu
-
Tržby: cca 138,4–138,5 mld. USD (rekordní čtvrtletí vs. předchozí maximum 123,4 mld. USD ve fiskálním Q1 2025; ~10–12 % meziročně, nejvyšší růst za poslední roky)
-
EPS: cca 2,67 USD (vs. 2,40 USD před rokem, ~+11 % meziročně)
-
Hrubá marže: trh se zaměřuje na 47–48 %
-
Tržby z iPhonu: cca 78–80 mld. USD (>12 % meziročně)
-
Tržby ze služeb: cca 30 mld. USD (~14 % meziročně)
Tato čísla Apple nemusí pouze naplnit, ideálně by je měl překonat, protože očekávání jsou velmi vysoko. Reakce trhu bude záviset na kombinaci faktorů: výkon iPhonu, výhled a příběh kolem AI. UBS upozorňuje, že rostoucí ceny pamětí se sice do Q1 výsledků výrazně nepromítnou, ale mohou ovlivnit výhled na další čtvrtletí – a právě takové riziko trhy obvykle trestají rychleji než pouhé nesplnění zisku na akcii.
iPhone 17 a „supercyklus“
Toto čtvrtletí zahrnuje klíčovou vánoční sezónu a Wall Street chce potvrzení, že upgrade cyklus zrychluje – zejména u uživatelů se staršími zařízeními (více než čtyři roky). Hlavní čísla mohou být solidní, ale pokud komentář k iPhonu bude jen „v pořádku“, akcie mohou mít problém najít další růst.
Na co se trh opravdu soustředí:
-
zda poptávka směřovala k výnosnějším modelům Pro
-
zda upgrade cyklus opravdu zrychluje
-
zda Apple dokáže aktivovat masivní základnu více než 300 milionů starších iPhonů
Mechanismus je jednoduchý: pokud iPhone zaostane za očekáváním, ani silný EPS nemusí akcie zachránit.
Čína
Čína zůstává bojištěm pro Apple – silná konkurence (Huawei a další), smíšené makroekonomické prostředí a vysoce cenově citlivá poptávka. Objevují se však známky zlepšení. Podle Counterpoint mohl Apple ve 4. čtvrtletí získat přes 20% podíl na trhu v Číně – což může být významný signál. Pokud Apple potvrdí oživení tržeb v oblasti Greater China, trh by to mohl vnímat jako odstranění významné překážky pro investiční příběh v roce 2026.
Služby
Tento segment ospravedlňuje vyšší valuaci Applu. Pokud Apple doručí stabilní dvouciferný růst služeb, posílí to narativ odolnosti. Jakékoli náznaky zpomalení by ale mohly vyvolat ostrou reakci. Při valuaci okolo 30násobku forward EPS si Apple nemůže dovolit slabší vývoj v tomto segmentu – i malé zpomalení bude vnímáno jako riziko.
AI: „Apple Intelligence“, Siri a Gemini
Zde záleží na konkrétnosti. Apple musí představit plán: co se změní v Siri, co přijde na jaře a na WWDC, a jak chce firma monetizovat AI vrstvu (hardware vs. služby vs. ekosystém). Apple prezentuje AI jako součást ekosystému s tím, že Siri má být hlavním ovládacím prvkem.
Trh očekává konkrétní odpovědi ve třech oblastech:
-
jak probíhá adopce Apple Intelligence
-
jak Apple plánuje monetizaci (přes zařízení nebo služby)
-
jak vypadá roadmapa Siri a co v praxi znamená partnerství s Google Gemini
Apple musí ukázat, že AI dokáže přinést: silnější upgrade cyklus, vyšší cenu iPhonů (mix/ASP), vyšší retenci v ekosystému a případně nový příjem ze služeb. Ideálně by výsledky za poslední čtvrtletí minulého kalendářního roku již naznačily, že AI má pozitivní dopad.
Akcie Applu (D1)
V poslední době se akcie stabilizovaly kolem EMA200 (červená linie). Na grafu se však formuje potenciální formace hlava a ramena, která naznačuje možný medvědí obrat. Klíčová linie podpory (neckline) se nachází poblíž 248 USD, posílená dvěma nedávnými lokálními minimy.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Herní společnosti ve velkých slevách 🚨 Ukončí Project Genie tradiční éru herního vývoje❓
CSG - první obchodní dny po IPO na Euronext Amsterdam
Akcie Robert Half vyskočily o více než 24 % po silných výsledcích za 4. čtvrtletí
Akcie PennyMac Financial Services se propadly o více než 35 % po slabých výsledcích za čtvrté čtvrtletí
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.