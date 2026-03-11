Smíšený sentiment na Wall Street uprostřed války s Íránem🗽Akcie Oracle skáčou o 10 %

Futures na index S&P 500 klesají o 0,1 % po zveřejnění únorových dat inflace v USA, která dopadla v souladu s očekáváním, a po návrhu Mezinárodní energetické agentury uvolnit strategické ropné rezervy. Komentáře Donalda Trumpa naznačují, že konflikt s Íránem se může blížit ke konci, ačkoli Axios s odkazem na zdroje uvedl, že válka může pokračovat ještě několik týdnů.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy
- Tesla (TSLA.US) roste o 0,5 % po zprávách, že společnost zrychluje práce na projektu AI agenta.
- AeroVironment (AVAV.US) klesá o více než 12 % poté, co oznámil tržby za 3. fiskální čtvrtletí pod očekáváním a snížil celoroční výhled.
- Alliant Energy (LNT.US) přidává 0,3 % poté, co RBC Capital Markets zahájila pokrytí s doporučením outperform.
- Campbell’s (CPB.US) klesá o 5 % po snížení celoročního výhledu upraveného zisku na akcii.
- CarMax (KMX.US) roste o 7 % poté, co aktivistický investor Starboard Value oznámil podíl v hodnotě zhruba 350 mil. USD.
- Intuitive Surgical (ISRG.US) přidává 0,3 % poté, co Citi zvýšila doporučení na buy.
- Nike (NKE.US) roste o 2 % poté, co Barclays zvýšila hodnocení na overweight.
- Oracle (ORCL.US) skáče o 10 % po silných výsledcích a výhledu, který ukazuje na pokračující poptávku po AI infrastruktuře.
- Serve Robotics (SERV.US) roste o 13 % po lepších než očekávaných výsledcích za 4. čtvrtletí a zlepšeném výhledu.
- Upstart (UPST.US) přidává 2 % po oznámení plánů požádat o licenci americké národní banky.
- uniQure (QURE.US) roste o 2 % poté, co Mizuho zvýšila doporučení na outperform.
Oracle zmírňuje obavy kolem Nasdaqu
Oracle (ORCL.US), gigant v oblasti AI infrastruktury, který byl v poslední době v centru debaty o kapitálových výdajích technologického sektoru a úrovni zadlužení, oznámil lepší než očekávané výsledky za fiskální 3. čtvrtletí 2026 a zvýšil výhled tržeb na rok 2027. Výsledky podpořily cenu akcií, i když investoři dál hodnotí rozsah výdajů na AI infrastrukturu a související finanční rizika.
- Oracle (ORCL.US) překonal očekávání analytiků jak u tržeb, tak u zisku.
- Společnost zvýšila výhled tržeb pro fiskální rok 2027 na 90 mld. USD.
- Po výsledcích akcie v předobchodní fázi posílily až o 14 %.
- Tržby ve 3. čtvrtletí dosáhly 17,19 mld. USD, nad odhady 16,9 mld. USD a oproti 14,1 mld. USD před rokem.
- Zisk na akcii (EPS) činil 1,79 USD, nad očekáváním 1,70 USD.
- Cloudový segment vygeneroval tržby 8,9 mld. USD, mírně nad tržními odhady.
- Tržby z cloudové infrastruktury dosáhly 4,9 mld. USD, rovněž nad očekáváním.
- Společnost poukázala na silnou poptávku po AI a cloudových službách, přičemž objem nasmlouvaných zakázek (backlog) dosáhl 553 mld. USD.
- Oracle ponechal výhled tržeb pro fiskální rok 2026 na 67 mld. USD a zachoval kvartální dividendu na 0,50 USD na akcii.
- Zároveň firma výrazně zvyšuje investice do AI datových center — kapitálové výdaje vyskočily během jednoho čtvrtletí o 269 % na 8,5 mld. USD a celoroční CAPEX může dosáhnout 50 mld. USD.
- Podle mediálních zpráv může společnost plánovat propuštění tisíců zaměstnanců, aby financovala rozšiřování AI infrastruktury.
- Oracle také popřel zprávy, že projekt rozšíření datového centra Stargate s OpenAI (OPAI.PVT) v Texasu byl zastaven.
- Navzdory dnešnímu odrazu zůstává akcie pod tlakem — za posledních šest měsíců klesla zhruba o 54 % a od začátku roku o 23 %.
Vysoké výdaje na AI infrastrukturu jsou širším trendem napříč sektorem: Amazon (AMZN.US), Alphabet (GOOGL.US), Meta (META.US) a Microsoft (MSFT.US) plánují v roce 2026 dohromady alokovat přibližně 650 mld. USD CAPEX, z velké části na AI datová centra.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Akcie Micron rostou před výsledky, firma rozšiřuje výrobu na Tchaj-wanu kvůli AI pamětem 📈
OpenAI jedná s private equity o podniku za 10 mld. USD, má urychlit adopci AI ve firmách
Meta plánuje propustit 20 % zaměstnanců, akcie přidávají 3 %📈
Krypto zprávy: Bitcoin se blíží šestitýdennímu maximu 📈 Je býčí trend zpět?
