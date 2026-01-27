Akcie Cloudflare prudce rostou díky virálnímu zájmu o AI agenty

-
Akcie Cloudflare vzrostly o více než 14 % díky virálnímu zájmu o AI agenty, zejména projekt Clawdbot.
-
Investoři vnímají Cloudflare jako klíčovou infrastrukturu pro decentralizované a autonomní AI aplikace.
-
Trh zatím spekuluje o budoucím přínosu pro tržby, přímý finanční dopad zatím potvrzen nebyl.
-
Akcie Cloudflare vzrostly o více než 14 % díky virálnímu zájmu o AI agenty, zejména projekt Clawdbot.
-
Investoři vnímají Cloudflare jako klíčovou infrastrukturu pro decentralizované a autonomní AI aplikace.
-
Trh zatím spekuluje o budoucím přínosu pro tržby, přímý finanční dopad zatím potvrzen nebyl.
Akcie společnosti Cloudflare zaznamenaly výrazný růst poté, co se mezi investory a technologickou komunitou rozšířil virální zájem o otevřený AI agent s názvem Clawdbot. Cena akcií společnosti vzrostla o více než 14 % v předobchodní fázi, což z ní učinilo jednu z nejvýrazněji rostoucích technologických akcií dne. Pohyb kurzu nebyl spojen s novými finančními výsledky, ale spíše s očekáváním budoucího využití infrastruktury Cloudflare v oblasti tzv. agentické umělé inteligence.
Zdroj: xStation5
Co stojí za zájmem o Clawdbot
Clawdbot je otevřený AI agent postavený na technologii Claude od společnosti Anthropic a je navržen tak, aby fungoval autonomně přímo na zařízení uživatele. Tento přístup se liší od tradičních chatbotů a zvyšuje poptávku po rychlém, bezpečném a decentralizovaném přístupu k síťovým službám. Právě zde investoři spatřují potenciální přínos pro Cloudflare, která provozuje jednu z nejrozsáhlejších globálních edge sítí.
Role Cloudflare v infrastruktuře pro AI
Přestože Cloudflare není přímým vývojářem Clawdbotu, trh si spojuje rostoucí popularitu AI agentů s jejími produkty, jako jsou Cloudflare Workers, Tunnel nebo AI Gateway. Tyto služby umožňují vývojářům bezpečně provozovat aplikace a AI nástroje s nízkou latencí, což je klíčové pro škálování autonomních AI řešení. Analytici upozorňují, že vyšší využití těchto služeb by mohlo vést ke zvýšení objemu datového provozu a postupně i k růstu tržeb.
Pozornost investorů se obrací k výsledkům
Cloudflare zveřejní výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025 v únoru 2026 a investoři budou sledovat, zda se zvýšený zájem o AI skutečně projeví v konkrétních číslech. Část analytiků zůstává opatrná a upozorňuje, že současný růst ceny akcií je založen především na očekáváních, nikoliv na okamžitém finančním dopadu.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Herní společnosti ve velkých slevách 🚨 Ukončí Project Genie tradiční éru herního vývoje❓
CSG - první obchodní dny po IPO na Euronext Amsterdam
Akcie Robert Half vyskočily o více než 24 % po silných výsledcích za 4. čtvrtletí
Akcie PennyMac Financial Services se propadly o více než 35 % po slabých výsledcích za čtvrté čtvrtletí
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.