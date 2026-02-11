Akcie Gerresheimer propadly o 35 % kvůli odkladu výsledků

-
Akcie Gerresheimer propadly až o 35 %, nejníže od roku 2009.
-
Společnost odložila zveřejnění výsledků kvůli přezkumu účetnictví.
-
Firma plánuje prodej divize Centor, aby posílila finanční stabilitu.
-
Důvěra investorů je výrazně narušena, klíčový bude výsledek auditu.
-
Akcie německé společnosti Gerresheimer AG, výrobce obalů pro farmaceutický a kosmetický průmysl, zaznamenaly prudký propad poté, co firma oznámila odklad zveřejnění výročních výsledků. Titul se během středečního obchodování propadl až o 35 %, což představuje nejnižší úroveň od roku 2009, a následně ztrátu zmírnil přibližně na 29 %.
Společnost uvedla, že se rozhodla najmout druhou auditorskou firmu, která přezkoumá účetní postupy za fiskální roky 2024 a 2025. Výsledky za rok 2025, původně plánované na 26. února, byly odloženy bez stanovení nového termínu. Tento krok přichází po tom, co německý regulátor již v září zahájil kontrolu účetnictví kvůli podezření na nesrovnalosti a následné interní šetření odhalilo pravděpodobné účetní problémy.
Trh reagoval velmi negativně. Analytici upozorňují, že situace se dále zhoršuje a důvěra investorů je vážně narušena. Výrazný výprodej tak představuje další ránu pro společnost, která se snaží stabilizovat své hospodaření i reputaci.
Výhled a restrukturalizace
Navzdory současným problémům firma zveřejnila předběžný výhled na fiskální rok 2026. Očekává tržby v rozmezí 2,3 až 2,4 miliardy eur a upravenou EBITDA marži mezi 18–19 % (bez započtení M&A aktivit).
Současně společnost zahájila prodej své divize Centor, která vyrábí obalové systémy pro léky na předpis. Transakce by měla být dokončena do konce letošního roku. Naopak plánovaný prodej segmentu lisovaného skla byl odložen na pozdější období.
Prodej Centoru by mohl částečně zmírnit obavy investorů ohledně refinancování dluhu, zároveň však znamená ztrátu atraktivního aktiva s vysokou marží.
Celkově se Gerresheimer nachází v náročné situaci, kdy kombinace regulatorního tlaku, účetních problémů a ztráty důvěry investorů vytváří výrazný tlak na akcie. Další vývoj bude záviset především na výsledcích auditu a schopnosti vedení obnovit transparentnost a stabilitu hospodaření.
Graf GXI.DE (D1)
Akcie se aktuálně obchodují kolem 19,16 EUR, což představuje prudký propad a zároveň nejnižší úrovně za poslední roky. Výrazná medvědí svíčka doprovázená zvýšeným objemem ukazuje na panickou reakci trhu. Cena se nachází hluboko pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (26,53 EUR) i SMA 100 (28,16 EUR) – které mají výrazně klesající sklon. To potvrzuje dlouhodobý sestupný trend, jenž byl nyní ještě akcelerován negativní fundamentální zprávou. RSI se propadl na hodnotu 28,7, čímž vstoupil do přeprodané oblasti. To signalizuje extrémní prodejní tlak a možnost krátkodobého technického odrazu, avšak zatím bez známek stabilizace. Z technického pohledu je nyní klíčové, zda se cena dokáže stabilizovat nad úrovní 18 EUR. Pokud by došlo k technickému odrazu, první významnější rezistence se nachází v pásmu 23–25 EUR, kde leží předchozí konsolidační oblast. Bez návratu nad tuto zónu však zůstává výhled jednoznačně negativní.
Zdroj: xStation5
