Fastfoodový gigant zaostal za očekáváním 📉🍔

- Americký růst brzdila opatrnější spotřebitelská poptávka, i když větší objednávky pomohly výsledkům.
- Firma dál kombinuje levnější menu pod 3 USD s dražšími limitovanými produkty a novými nápoji.
Společnost McDonald’s Corp. vykázala za první čtvrtletí růst srovnatelných tržeb, který však mírně zaostal za očekáváním analytiků. Prodeje v zavedených restauracích vzrostly o 3,8 %, což bylo lehce pod průměrným odhadem sestaveným agenturou Bloomberg. Výsledky přesto ukazují zlepšení oproti předchozímu roku, kdy spotřebitelská důvěra slábla kvůli obavám z nových cel administrativy Donalda Trumpa.
Hlavní brzdou výsledků byl pomalejší než očekávaný růst ve Spojených státech. McDonald’s uvedl, že americké výsledky podpořily větší objednávky zákazníků, což naznačuje, že část návštěvníků byla ochotná utratit více. V nabídce se objevily například dražší produkty, jako je vydatnější burger Big Arch, který cenově převyšuje standardní položky. Přesto růst na domácím trhu nestačil na to, aby celkové srovnatelné tržby překonaly očekávání investorů.
Firma se v posledních letech snaží oslovit dvě skupiny zákazníků současně. Na jedné straně posiluje cenově dostupnou nabídku pro hosty, kteří kvůli napjatějším rozpočtům více sledují cenu. Na druhé straně propaguje limitované a populární produkty, které mají přilákat zákazníky ochotné si připlatit za zajímavější zážitek. V minulém čtvrtletí k tomu patřil například Happy Meal s mini přívěskem Crocs nebo časově omezený Shamrock Shake.
McDonald’s nedávno přepracoval své americké value menu, aby více zvýraznil několik položek pod hranicí 3 USD, například Sausage McMuffin. Součástí nabídky je také snídaňové combo za 4 USD. Tento krok ukazuje, že společnost vnímá cenovou citlivost zákazníků jako důležité téma a snaží se udržet návštěvnost i v prostředí, kde část domácností omezuje zbytné výdaje.
Zároveň se firma snaží růst i v kategoriích s vyšším potenciálem. Jednou z nich jsou nápoje, kde McDonald’s rozšiřuje nabídku speciálních drinků, například o limonádu s příchutí ostružiny a marakuji. Kategorie nápojů je pro rychlé občerstvení atraktivní, protože může přinášet vyšší marže a zároveň podporovat častější návštěvy během dne, nejen v době hlavních jídel.
Na mezinárodních trzích se McDonald’s dařilo lépe. Srovnatelné tržby rostly ve Velké Británii, Německu, Austrálii a Japonsku, i když společnost neposkytla detailnější rozpad výsledků. Tyto trhy pomohly částečně vyrovnat slabší dynamiku v USA a potvrzují, že globální značka McDonald’s si stále drží silnou pozici i mimo domácí trh.
Zisk na akcii očištěný o vybrané položky dosáhl 2,83 USD, čímž překonal průměrný odhad analytiků. Také tržby byly vyšší, než se očekávalo. To znamená, že i přes mírné zklamání u srovnatelných prodejů zůstala celková ziskovost firmy solidní. Investoři tak budou pravděpodobně sledovat především to, zda se McDonald’s podaří zrychlit růst návštěvnosti a udržet vyšší útratu zákazníků bez toho, aby příliš poškodil vnímání dostupnosti své nabídky.
Společnost již dříve uvedla, že pozitivní momentum pokračovalo i v roce 2026 po silném závěru předchozího roku. Zároveň ale upozornila, že sněhové bouře v prvním čtvrtletí mohly výsledky oslabit. To naznačuje, že část slabšího růstu může být dočasná, avšak tlak na amerického spotřebitele zůstává důležitým rizikem.
Z pohledu investorů jsou výsledky McDonald’s spíše smíšené. Firma překonala očekávání v zisku na akcii i v tržbách, ale hlavní ukazatel výkonnosti restaurací, tedy srovnatelné prodeje, mírně zaostal. Pozitivní je schopnost společnosti kombinovat levnější nabídku s dražšími limitovanými produkty. Rizikem však zůstává, že cenově citlivější zákazníci mohou návštěvy restaurací omezovat, zatímco prémiové položky nemusí být dostatečně silné na udržení rychlejšího růstu.
Graf MCD.US (D1)
Akcie společnosti McDonald’s se nacházejí ve výrazně negativním technickém nastavení. Po dosažení březnových maxim v oblasti nad 342 USD následoval prudký obrat směrem dolů a cena postupně prorazila pod oba hlavní klouzavé průměry. Aktuálně se akcie obchodují kolem úrovně 283,31 USD, tedy výrazně pod EMA 50 na hodnotě 305,47 USD i pod SMA 100 na hodnotě 313,16 USD. To potvrzuje, že krátkodobý i střednědobý trend se překlápí do medvědí fáze.
Z pohledu cenové struktury je důležité, že akcie nedokázaly udržet konsolidační pásmo kolem 304 až 312 USD a následně prudce oslabily. Tento průraz směrem dolů ukazuje na silný prodejní tlak a ztrátu důvěry investorů po předchozím růstovém období. Cena se nyní nachází poblíž lokálních minim a zatím nejsou vidět jasné známky stabilizace. Nejbližší rezistence se nachází v oblasti kolem 296 až 305 USD, kde by se mohl objevit odpor prodávajících při případném technickém odrazu.
Nejbližší technickou oporou zůstává pásmo 278–280 USD. Pokud se akciím podaří tuto oblast udržet, může dojít ke krátkodobé stabilizaci, zatímco její proražení by zvýšilo riziko pokračování poklesu. Pokud by cena tuto hladinu prorazila, mohl by se otevřít prostor k poklesu směrem k nižším úrovním kolem 250 USD. Naopak návrat nad 296 USD by mohl přinést krátkodobou úlevu, ale pro výraznější zlepšení technického obrazu by akcie potřebovaly překonat alespoň EMA 50 v okolí 305 USD.
Zdroj: xStation5
