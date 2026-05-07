Tržby společnosti Rheinmetall: Slabé tržby zastiňují silné vyhlídky

Lídr evropského obranného průmyslu zveřejnil finální verzi výsledků před čtvrtečním otevřením trhu.
Tato situace ukazuje, jak volatilní může být tržní sentiment vůči společnosti a de facto celému sektoru. Předběžné výsledky zveřejněné na začátku týdne ukázaly téměř stejná čísla jako finální report, přesto trh na podobná zveřejnění reagoval velmi rozdílně. Odpoledne akcie německé společnosti klesají o 2 až 3 %.
Finanční ukazatele:
- Tržby vzrostly na 1,94 mld. EUR, což představuje meziroční růst o 7,7 %.
- Provozní zisk vzrostl na 224 mil. EUR (+17 % r/r), stále však zaostal za konsensem 262 mil. EUR.
- FCF také překonal očekávání, když vzrostl na 285 mil. EUR oproti očekávání 181 mil. EUR.
- Provozní marže vzrostla na 11,6 % oproti 10,6 % před rokem.
- EPS dosáhl 2,42 EUR oproti očekávání kolem 2,70 EUR.
- Objem nevyřízených objednávek vzrostl o 30 % a dosáhl rekordních 73 mld. EUR.
Navzdory silnému růstu, zejména v oblasti ziskovosti, investoři negativně reagovali na tržby, které jasně zaostaly za očekáváním. Společnost de facto zklamala napříč celým svým provozem. Tržní konsensus počítal s tržbami nad 2,1 až 2,2 mld. EUR.
Výhled společnosti:
Přestože společnost vykázala tržby i provozní zisk pod očekáváním, management během konferenčního hovoru ujistil investory, že roční cíl růstu tržeb o 40 až 45 % zůstává v platnosti.
Další důležité body:
- Investoři mohou pozitivně vnímat náběh plné výroby v muničním závodě v Murcii.
- Trh nyní podle všeho v krátkodobém horizontu vkládá významné naděje do zvýšení dodávek nákladních vozidel a výrazné expanze společnosti v námořním segmentu.
- Management vysvětlil slabší tržby a provozní výkonnost především vysokou srovnávací základnou a charakterem prodejního cyklu.
- Pozornost přitahuje také série interních transakcí. Dva klíčoví členové představenstva, včetně generálního ředitele, nakoupili akcie v celkové hodnotě téměř 1 mil. EUR.
Závěr:
Historicky bývají první čtvrtletí finančního roku pro Rheinmetall nejslabší. Neodráží to nedostatek poptávky, ale spíše načasování obranných kontraktů. Rekordní objem nevyřízených objednávek spolu s rostoucími maržemi je silným signálem zlepšující se efektivity a solidních vyhlídek. Růst tržeb pod poměrně zvýšenými očekáváními je pouze jedním ukazatelem dočasného zpomalení.
Interní transakce to jasně zdůrazňují. Při analýze insider tradingu je dobré mít na paměti, že existuje mnoho důvodů k prodeji, ale pouze jeden důvod k nákupu akcií.
RHM.DE (D1)
Na grafu zůstává cena akcií ve spodní části dlouhodobého konsolidačního pásma. Historicky se cena nachází blízko zón a úrovní, zejména na RSI, kde docházelo k odrazům a návratu ceny k horní hranici pásma. Z technického pohledu bude klíčové pozorně sledovat EMA 100 a EMA 200. Zdroj: xStation5.
