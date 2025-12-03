Akcie Microsoftu pod tlakem kvůli slabšímu zájmu firem o AI software

- Akcie Microsoftu klesly až o 2,9 procenta po zprávě, že firma snížila prodejní cíle u některých AI produktů kvůli nesplněným kvótám.
- Akcie Microsoftu klesly až o 2,9 procenta po zprávě, že firma snížila prodejní cíle u některých AI produktů kvůli nesplněným kvótám.
- V Azure například klesl cílový růst útrat za produkt Foundry z 50 na přibližně 25 procent poté, co méně než pětina obchodníků splnila loňské cíle.
- Zpráva ukazuje na zdrženlivost firem, které těžko měří přínosy AI a vnímají chyby a vysoké náklady, zatímco Big Tech dál masivně investuje do AI infrastruktury.
Akcie společnosti Microsoft zahájily středeční obchodování v USA poklesem o 2,9 % poté, co server The Information uvedl, že firma snížila očekávání ohledně toho, kolik budou firemní zákazníci utrácet za nové produkty založené na umělé inteligenci.
Microsoft snižuje prodejní cíle u AI produktů
Podle The Information několik divizí Microsoftu upravilo kvóty na růst prodejů vybraných AI služeb poté, co řada obchodníků nesplnila cíle ve fiskálním roce, který skončil v červnu. V cloudové divizi Azure měl například jeden tým nastavený cíl zvýšit útratu zákazníků za produkt Foundry o 50 %, ale cíle dosáhla méně než 20 % obchodníků. Pro aktuální fiskální rok proto Microsoft snížil požadovaný růst zhruba na 25 %.
Změna kvót podle zdrojů odráží fakt, že část firemních klientů je zatím zdrženlivá, pokud jde o placení vyšších částek za AI nástroje. Některé podniky si stěžují, že úspory z automatizace rutinních úkolů se obtížně měří a technologie stále dělá chyby, které mohou být nákladné.
Masivní AI investice a rostoucí skepse trhu
Microsoft i další technologičtí lídři, jako Alphabet (Google), Meta Platforms nebo Amazon, mezitím masivně investují do čipů, serverů a výstavby datových center, aby pokryly očekávanou poptávku po AI výpočtech. V posledních týdnech se ale objevují signály, že část trhu začíná zpochybňovat, zda jsou tyto náklady plně opodstatněné vzhledem k dosud ne zcela prokázaným přínosům generativní AI pro firemní klientelu.
