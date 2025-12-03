Prodeje Volvo Cars v listopadu klesly o 10 %, americký trh zůstává utlumený

-
Prodeje Volvo Cars v listopadu klesly o 10 %.
U.S. trh zůstává slabý, mimo jiné kvůli útlumu daňových výhod na elektromobily.
Podíl elektromobilů vzrostl na 24 %, ale celková elektrifikace mírně poklesla.
Společnost si i přes výzvy drží strategický cíl dosáhnout marže přes 8 %.
-
-
-
Švédská automobilka Volvo Cars oznámila za listopad pokles globálních prodejů o 10 % oproti stejnému období loňského roku, když prodala 60 244 vozů. Tím se celkový meziroční pokles za období od ledna do listopadu prohloubil na 8 %. Společnost, čelí tlaku celních opatření a slabé poptávce na americkém trhu, který zůstává utlumený i kvůli postupnému zrušení daňových úlev na elektromobily v USA.
Podle vyjádření šéfa obchodu Erika Severinsona odrážejí listopadová čísla „strukturální a transformační výzvy, které ovlivňují jak Volvo, tak celý automobilový sektor“. Společnost zároveň připomněla svůj dlouhodobý strategický cíl – dosáhnout provozní marže přes 8 %.
Pozitivním bodem zůstává pokračující růst plně elektrických vozů, jejichž prodeje vzrostly meziročně o 4 % a nyní tvoří 24 % celkového objemu. Naopak celkový podíl elektrifikovaných vozidel (včetně plug-in hybridů) mírně klesl o 5 %, a tvoří 50 % všech prodaných vozů.
I přes negativní listopadová data zůstávají akcie společnosti od začátku roku ve výrazném zisku (+35 %), a dnešní reakce trhu byla relativně mírná – pokles činil 1,9 %.
Graf VOLCARB.SE (D1)
Akcie Volvo Cars se po prudkém růstu v říjnu a začátkem listopadu stabilizovaly a aktuálně se obchodují za 31,50 SEK. Cena se nadále drží vysoko nad klouzavými průměry, konkrétně EMA 50 na 28,87 SEK a SMA 100 na 23,61 SEK.
Zdroj: xStation5
