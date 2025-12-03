Netflix plánuje převzít Warner Bros Discovery: Spojení s HBO Max může snížit ceny pro spotřebitele

-
Netflix jedná o koupi streamovací a studiové divize Warner Bros Discovery, včetně HBO Max.
-
Argumentuje, že balíček Netflix + HBO Max by mohl snížit ceny pro spotřebitele.
-
O aktiva WBD mají zájem také Paramount Skydance a Comcast.
-
Akvizice by Netflixu zajistila rozsáhlý katalog a silné IP značky, ale může čelit regulačním a politickým překážkám.
-
Netflix jedná o koupi streamovací a studiové divize Warner Bros Discovery, včetně HBO Max.
-
Argumentuje, že balíček Netflix + HBO Max by mohl snížit ceny pro spotřebitele.
-
O aktiva WBD mají zájem také Paramount Skydance a Comcast.
-
Akvizice by Netflixu zajistila rozsáhlý katalog a silné IP značky, ale může čelit regulačním a politickým překážkám.
Společnost Netflix podle informací agentury Reuters aktivně jedná o akvizici studií a streamovací divize Warner Bros Discovery (WBD), včetně známé platformy HBO Max. Podle zdrojů obeznámených s jednáními Netflix argumentuje, že spojením svých služeb s HBO Max by mohl snížit náklady pro spotřebitele díky výhodnému balíčku, což má pomoci rozptýlit případné regulační obavy z omezení konkurence.
Jedná se o krok, který by zásadně proměnil současnou strukturu streamovacího trhu. Spojení dvou silných hráčů – Netflixu, který je globálním lídrem podle počtu předplatitelů, a HBO Max s rozsáhlým katalogem filmů, seriálů a značek jako HBO, Warner Bros a DC Comics – by vytvořilo bezprecedentní mediální impérium.
Zdroje Reuters uvádějí, že Netflix již předložil převážně hotovostní nabídku, a upozorňují, že se snaží rámovat akvizici jako prospotřebitelský krok, který neomezí výběr, ale naopak umožní výhodnější balíčkové předplatné.
Konkurenční tlak a další zájemci
O koupi části nebo celé společnosti Warner Bros Discovery se zajímají také Paramount Skydance a Comcast, kteří by využili katalog HBO k posílení svých platforem Paramount+ a Peacock. Podle analytiků by například spojení HBO Max a Paramount+ vytvořilo silného konkurenta pro Netflix a Disney+.
Zvlášť Comcast, vlastník NBCUniversal, je pod tlakem – jeho streamovací služba Peacock je stále ve ztrátě a riziko, že konkurenti získají klíčový obsah WBD, by mohlo oslabit jeho pozici na globálním trhu.
Strategická hodnota a potenciální rizika
Z pohledu Netflixu by akvizice přinesla rozšíření knihovny o prémiový obsah (např. Hra o trůny, The Last of Us, Harry Potter, filmy DC) a umožnila další komerční využití IP, například v oblasti her, zábavních parků nebo merchandisingu.
Nicméně firma čelí i politickým rizikům – od kritiky ze strany Pentagonu kvůli obsahu až po varování republikánských zákonodárců, že akvizice by omezila spotřebitelský výběr. Největší platformou podle sledovanosti v USA i nadále zůstává YouTube (Alphabet).
NFLX.US (D1)
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Švýcarsko zvažuje zmírnění kapitálových pravidel pro UBS
KKR investuje miliardy do datových center Compass podpořených Brookfieldem
Bank of America otevírá dveře kryptoměnám i drobnějším investorům
Netflix kupuje Warner Bros – Co to znamená pro streamovací trh a finanční trhy?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.