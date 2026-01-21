Lemonade nabídne řidičům Tesly až 50% slevu na pojištění za jízdu s FSD

-
Lemonade spouští pojištění s až 50% slevou na kilometry řízené pomocí FSD u vozů Tesla.
-
Pojištění rozlišuje mezi autonomní a manuální jízdou pomocí přímého přístupu k datům z vozidla.
-
Sleva vychází z dat potvrzujících nižší nehodovost s FSD.
-
Jde o krok směrem k datově řízenému pojišťovnictví, které reflektuje technologický vývoj.
-
Americká insurtech společnost Lemonade spustila nový produkt cílený na majitele vozů Tesla, kteří využívají funkci Full Self‑Driving (FSD). Klíčovou výhodou nové nabídky je až 50% sleva na sazby za ujeté kilometry, pokud byl vůz během jízdy řízen prostřednictvím FSD, nikoli manuálně.
Pojištění, nesoucí název Lemonade Autonomous Car, bude nejprve dostupné v Arizoně a následně v Oregonu. Je přímo napojené na telemetrická data z vozů Tesla, což umožňuje rozlišit, kdy je vůz řízen člověkem a kdy autonomním softwarem. Ceny pojištění tak lépe odrážejí skutečné chování vozidla a míru rizika.
Data potvrzují vyšší bezpečnost FSD
Lemonade uvádí, že ujeté kilometry pod dohledem FSD vykazují výrazně nižší nehodovost, což tvoří základ pro nabízenou slevu. Podle spoluzakladatele firmy Shai Winingera by se sazby mohly s postupným vylepšováním FSD softwarem dále snižovat.
Produkt doplňuje vlastní pojištění od Tesly, které již nabízí menší slevy pro uživatele FSD. Lemonade jde však o krok dále tím, že zavádí jeden z prvních modelů s výraznou individualizací cen přímo na základě autonomního řízení.
Dopad na trh a zákazníky
Pro majitele Tesel, kteří FSD aktivně používají, může nová nabídka znamenat zásadní úsporu na pojištění, zejména vzhledem k vyšším nákladům na opravy elektromobilů. Tento krok navíc signalizuje širší trend v pojišťovnictví směrem ke dynamickým a datově řízeným modelům pojištění.
Z pohledu celého sektoru jde o významnou změnu, která narušuje tradiční modely založené na věku, bydlišti nebo typu vozidla. Lemonade vsází na budoucnost, v níž pojištění bude reflektovat skutečné chování a využití technologií v reálném provozu.
Plány rozšíření
Zavedení pojištění v dalších státech bude záviset na legislativních podmínkách a míře adopce FSD. Lemonade navíc nevylučuje další snižování sazeb, pokud data budou dlouhodobě potvrzovat bezpečnost autonomního řízení.
