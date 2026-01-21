US OPEN: Trumpova otočka zlepšuje náladu na Wall Street

- Trump v Davosu naznačil, že při získání Grónska nechce použít sílu
- Trump v Davosu naznačil, že při získání Grónska nechce použít sílu
- Prezident zlehčuje nedávnou volatilitu a předpovídá zdvojnásobení hodnoty akcií
- Netflix zklamal výhledem; přechází na hotovostní nabídku za Warner Bros
- Výsledková sezóna pokračuje: výsledky zveřejnily J&J, Charles Schwab, Travelers a Halliburton
Futures na Wall Street ráno naznačovaly pokračování slabé poloviny týdne, ale sentiment se otočil poté, co Donald Trump vystoupil na Světovém ekonomickém fóru. Prezident zaujal viditelně smířlivější postoj a jeho ujištění, že řešení otázky Grónska silou není na stole, přineslo okamžitou úlevu globálním trhům. Důležité je, že vůbec nezmínil cla spojená s Grónskem, což mezi obchodníky znovu oživilo narativ „TACO“ (Trump Always Chickens Out). Hlavní body prezidentova projevu:
-
Americký motor: Trump označil USA za „motor planety“ a tvrdil, že globální prosperita závisí na růstu USA. Vyzdvihl úspěchy své vlády v deregulaci, daňových škrtech a zkrocení inflace.
-
Kritika Evropy: Prezident se ostře vymezil vůči evropské energetické a migrační politice a postavil ji do kontrastu se svou agendou „America First“.
-
Obchodní tlak: Trump navrhl 30% cla na Švýcarsko, jako reakci na rostoucí obchodní deficit.
-
Grónská otázka: Prezident zopakoval záměr vyjednávat o získání Grónska a prohlásil, že „žádná jiná země než USA“ by neměla území vlastnit. Dánsku vzkázal: „Řeknou-li ano, bude to vítáno. Řeknou-li ne, bude si to svět pamatovat navždy.“
-
Energetická strategie: Chválil jadernou energii a dominanci USA v ropě a plynu, ale kritizoval obnovitelné zdroje – zejména větrnou energii. Slíbil snížit ceny komodit a vyjednat mír na Ukrajině.
-
Regionální investice: Zmínil, že Venezuela by mohla profitovat z rostoucích amerických investic.
Technický pohled: US500 (futures na S&P 500)
Futures na S&P 500 výrazně oživily a obchodují se poblíž úrovně 6 900, což znamená zotavení o přibližně 0,7 % po včerejším výprodeji. Současná korekce odpovídá rozsahu prosincového poklesu. Býci nyní sledují odpor na úrovni 6 930, který se shoduje s 50% retracementem aktuální korekce a víkendovým cenovým gapem. Pokud by se však trend znovu otočil směrem dolů, prodejci budou cílit na 50% a 61,8% retracement hlavního růstu od listopadu.
Firemní zprávy
-
Netflix (NFLX.US) klesl v úvodu seance o více než 2,5 %, což je zlepšení oproti téměř 8% poklesu v pre-marketu. Zatímco výsledky za 4Q naplnily očekávání, výhled zklamal. Společnost oznámila, že mění nabídku na převzetí studií a streamovacích aktiv Warner Bros na plně hotovostní a pozastavuje zpětný odkup akcií, aby zachovala kapitál.
-
Johnson & Johnson (JNJ.US) oznámil tržby za 4Q 2025 ve výši 24,6 mld. USD, mírně nad odhadem (24,1 mld. USD). EPS dosáhl 2,46 USD a odpovídal odhadům. Přestože růst onkologického portfolia a stabilní výhled na rok 2026 trh potěšily, akcie klesly v průběhu dne téměř o 2 %.
-
Charles Schwab (SCHW.US) naplnil očekávání analytiků s tržbami 6,34 mld. USD a EPS 1,39 USD. Prvotní negativní reakci na absenci „beat“ kompenzoval celkový tržní optimismus – akcie rostou téměř o 1 %.
-
Travelers (TRV.US) výrazně překonal odhady, když oznámil EPS 11,13 USD oproti očekávaným 8,74 USD. Tržby dosáhly 12,43 mld. USD (vs. odhad 11,04 mld.). Akcie otevřely na 275 USD a následně korigovaly na 270 USD, stále s cca 1% ziskem.
-
Halliburton (HAL.US) rovněž překvapil výsledky – EPS 0,69 USD (vs. 0,54 USD oček.) a tržby 5,7 mld. USD. Zaměření firmy na nové investiční příležitosti, včetně potenciálu ve Venezuele, pomohlo akciím k růstu o více než 3 %.
