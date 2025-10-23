Akcie Super Micro Computer klesly o více než 8 % po slabším výhledu tržeb

-
Akcie Super Micro Computer klesly o více než 8 % kvůli snížení výhledu tržeb na 5 miliard USD za Q1 FY2026.
-
Hlavním problémem je načasování – některé objednávky se přesunuly do pozdějších čtvrtletí.
-
Dlouhodobý potenciál v oblasti AI zůstává, ale krátkodobé výkyvy ve výkonnosti vyvolávají volatilitu.
-
Vývoj v dalších čtvrtletích bude klíčový pro obnovu důvěry investorů.
-
Akcie Super Micro Computer klesly o více než 8 % kvůli snížení výhledu tržeb na 5 miliard USD za Q1 FY2026.
-
Hlavním problémem je načasování – některé objednávky se přesunuly do pozdějších čtvrtletí.
-
Dlouhodobý potenciál v oblasti AI zůstává, ale krátkodobé výkyvy ve výkonnosti vyvolávají volatilitu.
-
Vývoj v dalších čtvrtletích bude klíčový pro obnovu důvěry investorů.
Akcie společnosti Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI) dnes zaznamenaly výrazný pokles o více než 8 %. Trh tak reagoval na revidovaný výhled společnosti, který upozorňuje na slabší příjmy v blízkém období. I když je firma dlouhodobě považována za klíčového hráče v oblasti infrastruktury pro umělou inteligenci, investoři se nyní obávají výpadků v načasování dodávek a zakázek.
Zdroj: xStation5
Co způsobilo pokles
Hlavním důvodem propadu bylo oznámení, že očekávané tržby za první fiskální čtvrtletí roku 2026 budou činit přibližně 5 miliard dolarů, zatímco původní odhady hovořily o částkách přesahujících 6 miliard. Společnost vysvětlila, že některé klíčové zakázky na AI servery se zpozdily a budou realizovány až v pozdějších obdobích.
Jde především o změny v plánech zákazníků a načasování nových návrhů serverových systémů, které oddalují finální dodávky. Tržby tedy zřejmě neodrážejí oslabení poptávky, ale spíše posun v její realizaci.
Kontext podnikání
Super Micro se specializuje na výkonné serverové a datové systémy využívané v oblastech jako cloud computing, umělá inteligence, datová centra nebo telekomunikační infrastruktura. Díky tomu patřila mezi společnosti s největším růstem v rámci boomu AI.
Přesto se ukazuje, že schopnost převést poptávku do konkrétních dodávek a tržeb ve správný čas je pro investory klíčová. Vysoká očekávání a volatilita u technologických firem znamenají, že i drobné výpadky mohou mít výrazný dopad na cenu akcií.
Dopady a rizika
Pokles výhledu přinesl obavy ohledně krátkodobé výkonnosti. I když si firma udržuje silnou pozici na trhu s AI servery, zpoždění dodávek může narušit plynulost příjmů a zkomplikovat predikci výsledků.
Otázkou je, zda jde o jednorázový problém, nebo o širší signál zpomalující poptávky či organizačních potíží. Pokud by se zpoždění opakovalo i v dalších kvartálech, důvěra investorů by mohla dále klesat.
Co sledovat dál
Investoři budou pozorně vyhlížet další aktualizace výhledu – zejména pro druhé čtvrtletí. Klíčová bude informace, zda se zakázky pouze odsunuly, nebo zda jde o pokles reálné poptávky.
Důležité bude i to, jak firma zvládne kontrolovat náklady v období, kdy tržby stagnují. Rovněž se bude sledovat komunikace s klíčovými zákazníky a jaké signály přijdou ze strany cloudových či AI partnerů.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Inflace klesá, trhy rostou
Procter & Gamble: Po výsledcích
Akcie Grindr vyskočily o více než 21 % díky zájmu o převzetí
„Mad Max“ režim – Má Tesla problém?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.