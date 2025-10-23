Rivian propouští 600 zaměstnanců kvůli ochabující poptávce po elektromobilech

-
Americký výrobce elektromobilů Rivian plánuje propustit přibližně 600 zaměstnanců, což představuje zhruba 4 % celkové pracovní síly firmy. Jde již o třetí kolo propouštění během letošního roku. Tato opatření odrážejí rostoucí tlak, kterému Rivian čelí v důsledku změn vládních politik, růstu nákladů a oslabené poptávky na trhu.
Co stojí za propouštěním
Rivian uvedl, že se rozhodl k tomuto kroku v reakci na kombinaci několika negativních faktorů. Jedním z hlavních důvodů je vypršení platnosti federální daňové úlevy ve výši 7 500 dolarů, která dříve motivovala spotřebitele ke koupi elektromobilů. Zrušení této podpory zvyšuje tlak na ceny a snižuje konkurenceschopnost menších výrobců.
Firma zároveň čelí vyšším výrobním nákladům, clům na dovážené součástky a zvyšující se konkurenci ze strany tradičních automobilových výrobců i nových startupů.
Ačkoli Rivian ve třetím čtvrtletí oznámil meziroční nárůst dodávek o 32 % na 13 201 vozů, zároveň snížil celoroční odhad produkce na 41 500 až 43 500 vozidel – oproti původně plánovaným 46 000. To odhaluje, že současná poptávka nenaplňuje očekávání, což vedlo k rozhodnutí snížit počet zaměstnanců.
Dopady na Rivian a celý sektor
Pro Rivian je propouštění nástrojem pro snižování nákladů a přizpůsobení provozu reálné poptávce. Firma se zároveň připravuje na uvedení nového modelu R2, který by měl být dostupnější variantou a oslovit širší publikum. Efektivita a kontrola nákladů tak budou klíčové pro úspěch této transformace.
Celkově tato situace poukazuje na zranitelnost menších výrobců elektromobilů, pokud zmizí strukturální podpory, jako jsou daňové úlevy. Tyto změny se odrážejí nejen v chování spotřebitelů, ale i ve strategii firem a stabilitě dodavatelských řetězců.
Rizika a další vývoj
Ačkoli snižování nákladů může pomoci chránit hotovostní rezervy, přináší i určitá rizika. Hromadné propouštění může oslabit morálku týmu nebo zpomalit klíčové projekty – například uvedení modelu R2.
Zdržení v dodávkách nebo opětovné snižování výhledu by mohly dále podkopat důvěru investorů. V konkurenčním prostředí elektromobilů, kde marže zůstávají nízké, bude muset Rivian jasně prokázat, že je schopný škálovat výrobu a zároveň být finančně udržitelný.
