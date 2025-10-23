Akcie STMicroelectronics klesají o 14 % kvůli smíšenému výhledu📉

- Akcie STMicroelectronics dnes klesají téměř o 14 % po zveřejnění výsledků za 3. čtvrtletí
Akcie společnosti klesly téměř o 14 % poté, co STMicroelectronics představila slabší výhled tržeb na 4. čtvrtletí 2025, než se očekávalo. Navzdory solidnímu oživení ve třetím čtvrtletí výhled signalizuje přetrvávající problémy napříč klíčovými trhy – zejména v automobilovém a průmyslovém segmentu.
Výsledky za třetí čtvrtletí
- Čisté tržby ve 3Q dosáhly 3,19 miliardy USD, což představuje meziroční pokles o 2 %, ale mezikvartální nárůst o 15,2 %. Výsledky překonaly očekávání trhu.
- Non-GAAP zisk na akcii meziročně klesl o 21,6 % na 0,29 USD, ale oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl o 383 %, což ukazuje na výrazné čtvrtletní zotavení.
- Společnost přešla z provozní ztráty 133 milionů USD ve 2Q na provozní zisk 180 milionů USD ve 3Q.
Výkonnost segmentů
- Segment Analog, MEMS & Sensors (AM&S) vykázal meziroční růst tržeb o 7 % na 1,43 miliardy USD, hlavně díky podsegmentu Imaging.
- Segment Microcontrollers, Digital ICs & RF (MDRF) vzrostl o 5,3 % na 1,32 miliardy USD a odráží stabilní poptávku.
- Segment Power & Discrete (P&D) klesl o 34,3 % na 429 milionů USD kvůli slabosti v průmyslovém a energetickém sektoru.
- Poměr book-to-bill naznačuje pokračující, ale zpomalující poptávku v automobilovém a průmyslovém odvětví.
Výhled a strategie
- STMicro očekává celoroční tržby za rok 2025 ve výši 11,75 miliardy USD, což je mírně pod konsenzem trhu (11,79 miliardy USD).
- Ve čtvrtém čtvrtletí firma odhaduje tržby na 3,28 miliardy USD, zatímco trh očekával 3,38 miliardy USD.
- Generální ředitel Jean-Marc Chery potvrdil klíčové strategické priority společnosti:
- zrychlení inovací v klíčových produktových řadách,
- restrukturalizaci výroby a optimalizaci nákladů,
- a posílení generování volného cash flow.
Důraz na nákladovou disciplínu a omezení kapitálových výdajů odráží obezřetné řízení v náročném tržním prostředí. To však může zároveň omezit růstový potenciál v roce 2025. Investoři mají obavy, že zotavení poptávky v automobilovém a průmyslovém sektoru může trvat déle, než se očekávalo, což vysvětluje čtvrteční prudký pokles ceny akcií.
Zdroj: xStation5
