Akcie Targetu klesají navzdory silným výsledkům a výhledu 🚩 Drží se americký spotřebitel stále dobře?

Jeden z největších maloobchodních řetězců v USA, Target (TGT.US), zakončil druhé čtvrtletí růstem tržeb a ziskem na akcii výrazně nad očekáváním analytiků. Silné výsledky podle všeho potvrzují dobrou kondici amerického spotřebitele. Tržby dosáhly 26,54 miliardy USD, zatímco srovnatelné tržby vzrostly o 3,8 %. Finanční výsledky společnosti zároveň podpořilo jednorázové vrácení cel, které zvýšilo čistý zisk o 752 milionů USD. Po zveřejnění výsledků maloobchodní gigant zvýšil svůj celoroční výhled, management však zdůraznil, že obrat v hospodaření stále vyžaduje další zlepšení. Target je analytiky pozorně sledován, protože rozsah jeho podnikání a sektor, ve kterém působí, mohou poskytnout důležitý pohled na kondici amerických domácností.
Výsledky Targetu za druhé čtvrtletí
Target ve druhém čtvrtletí zaznamenal výrazné zlepšení tržeb. Ty dosáhly 26,54 miliardy USD a překonaly konsenzus analytiků kolem 26,13–26,14 miliardy USD. Čisté tržby meziročně vzrostly o 5,3 %.
Ještě důležitějším signálem kondice samotného byznysu byl růst srovnatelných tržeb o 3,8 %. Trh očekával růst kolem 2,4 %, takže výsledek výrazně překonal prognózy.
Target rovněž vykázal zisk na akcii 4,11 USD oproti očekávání analytiků 2,33 USD. Výsledek tak překonal konsenzus o 1,78 USD. Při interpretaci tohoto rozdílu je však nutné zohlednit výrazný dopad jednorázového vrácení cel.
Společnost také uvedla, že růst tržeb byl široce rozložený a zahrnoval všech šest hlavních produktových kategorií. Nejsilnějšími segmenty byly potraviny a kosmetika, zatímco oblečení a vybavení domácnosti nadále zaostávaly.
Příklad: Target obměnil přibližně 75 % sortimentu dekorativních doplňků do domácnosti. Podle managementu již nové produkty začaly podporovat růst srovnatelných tržeb v této kategorii, úplné oživení však podle společnosti potrvá několik let.
Vrácení cel výrazně podpořilo zisk Targetu
Vykázaný zisk Targetu výrazně podpořilo jednorázové vyrovnání související s vrácením cel. Čistý zisk dosáhl 1,88 miliardy USD, tedy 4,11 USD na akcii, oproti 935 milionům USD neboli 2,05 USD na akcii před rokem.
Z této částky pocházelo 752 milionů USD, tedy 1,65 USD na akcii, z vrácení cel. Na úrovni hrubé marže a provozního zisku společnost zaúčtovala přínos před zdaněním ve výši 994 milionů USD.
To je důležité také při porovnávání vykázaných výsledků s očekáváním trhu. EPS ve výši 4,11 USD překonal odhad analytiků 2,33 USD o 1,78 USD, významnou část tohoto rozdílu však lze přičíst právě jednorázovému vrácení cel.
Target zvyšuje celoroční výhled
Po silnějším čtvrtletí Target zvýšil očekávání pro tržby i zisk. Společnost nyní očekává růst čistých tržeb přibližně o 5 %, což je o 1 procentní bod více než v předchozím výhledu.
Target očekává celoroční EPS v rozmezí 9,90–10,90 USD včetně vrácení cel. Střed tohoto rozpětí činí 10,40 USD, což je výrazně nad konsenzem analytiků ve výši 8,47 USD.
Bez jednorázového dopadu vrácení cel činí výhled EPS 8,25–9,25 USD na akcii. Společnost dříve očekávala 7,50–8,50 USD, takže zvýšení výhledu nelze přičíst pouze jednorázovému vyrovnání.
Digitální prodeje a doručení ve stejný den podporují růst
Digitální kanál zůstává jedním z hlavních motorů zlepšujících se výsledků Targetu. Srovnatelné digitální tržby ve druhém čtvrtletí vzrostly o 8,7 %. Doručení ve stejný den rostlo ještě rychleji, a to o více než 25 %. To je důležité, protože Target se snaží propojit svou rozsáhlou síť kamenných prodejen se službami, které zákazníkům umožňují rychlejší doručení nebo vyzvednutí objednávek.
Společnost zároveň pokračuje v investicích do tradičního maloobchodu. Target ve druhém čtvrtletí otevřel 17 nových prodejen. Také snížil ceny u více než 10 000 produktů a plánuje další zlevňování. Cílem těchto opatření je podpořit návštěvnost prodejen v době, kdy některé domácnosti zůstávají kvůli životním nákladům opatrné ve svých výdajích.
Naznačují výsledky udržitelné oživení Targetu?
Dvě po sobě jdoucí silnější čtvrtletí naznačují zlepšení provozních trendů, zatím však nepotvrzují udržitelný návrat k růstu. V předchozím čtvrtletí Target vykázal první kladný růst srovnatelných tržeb po pěti čtvrtletích, a to o 5,6 %. Poslední výsledky potvrzují, že toto zlepšení nebylo jednorázové. Tržby znovu vzrostly, srovnatelné tržby překonaly očekávání a digitální kanál si udržel silnou dynamiku.
CEO Michael Fiddelke však zůstává opatrný. Management zdůrazňuje, že cílem není pouze několik silných čtvrtletí, ale dosažení udržitelného dlouhodobého růstu tržeb i zisku. Největší výzvou zůstává zlepšení výsledků ve slabších kategoriích, zejména u oblečení a vybavení domácnosti. Tempo oživení může zároveň nadále omezovat spotřebitelské prostředí, protože některé domácnosti zůstávají pod tlakem životních nákladů a své výdaje řídí opatrněji.
Akcie Targetu (TGT.US, interval D1)
Před zveřejněním výsledků měly akcie Targetu za sebou období výrazného růstu. Zavírací cena činila 152,5 USD, což představovalo nárůst o více než 20 % za předchozí tři měsíce a o 54 % za posledních 12 měsíců.
Navzdory lepším než očekávaným výsledkům akcie po jejich zveřejnění v předobchodní fázi klesly přibližně o 4 %. To ukazuje, že reakce trhu nezávisí pouze na tom, zda společnost překoná očekávání tržeb nebo EPS.
Jedním z faktorů, které mohli investoři zohlednit, byl výrazný dopad jednorázového vrácení cel na vykázaný zisk. Do budoucna mohou být důležitější udržitelnost růstu srovnatelných tržeb, zlepšování základní ziskovosti a vývoj slabších produktových kategorií.
Po prudkém poklesu v předchozích čtvrtletích se Target postupně vrátil k růstu a jeho akcie se obchodují téměř 25 % nad 200denním klouzavým průměrem EMA200 (červená linie), stále však zůstávají přibližně 50 % pod svým historickým maximem.
Zdroj: xStation5
Valuace a ukazatele růstu byznysu
Tržby Targetu zůstávají v posledních letech relativně stabilní, s výraznou sezónností a čtvrtletními vrcholy nad 30 miliard USD. To potvrzuje zralý charakter byznysu a omezenou dynamiku organického růstu. Nejnovější úroveň tržeb činí přibližně 25,4 miliardy USD, přičemž absence trvalého růstového trendu ukazuje, že hlavní výzvou společnosti aktuálně není velikost, ale viditelné zlepšení efektivity.
EBIT v posledním čtvrtletí dosahuje přibližně 1,1 miliardy USD, zatímco EBIT marže činí 4,5 %, což představuje zlepšení oproti slabším obdobím. I tak však marže poskytuje pouze relativně úzký polštář, což je pro maloobchodní sektor typické.
Čistá marže kolem 3,1 % ukazuje, že Target získal zpět část ziskovosti ztracené v roce 2023, stále však zůstává pod nejsilnějšími hodnotami ze začátku sledovaného období. Za pozornost stojí také to, že marže kolísají výrazně více než tržby, což naznačuje, že hlavními faktory ovlivňujícími zisk zůstávají provozní náklady, produktový mix, promoční akce a řízení zásob.
Z fundamentálního pohledu je zlepšování marží při stabilních tržbách pozitivním signálem, protože naznačuje, že část růstu zisku může pocházet z vyšší interní efektivity, nikoli pouze z růstu prodejů. Stále však chybí jasný důkaz trvalého průlomu, takže budoucí výkonnost společnosti bude důležité hodnotit především podle toho, zda Target dokáže udržet EBIT marži kolem současných úrovní a zároveň znovu zrychlit růst tržeb.
Zdroj: XTB Research
Zásoby Targetu zůstávají relativně vysoké, ale po maximech zaznamenaných v letech 2023 a 2025 je patrná větší stabilizace, což naznačuje lepší sladění zásob s tempem prodejů. EBITDA se v posledních čtvrtletích pohybovala v relativně úzkém pásmu, přičemž nejnovější hodnota činí přibližně 1,9 miliardy USD. To zatím neukazuje na výraznější zrychlení provozní ziskovosti.
Nejdůležitějším kvalitativním signálem je pokles ROIC přibližně na 9,1 %, což znamená, že společnost vytváří nižší návratnost investovaného kapitálu než v nejsilnějších obdobích předchozích let. Poměr Debt/Equity se zároveň pohybuje kolem 1,1x, výrazně pod úrovněmi z let 2023–2024, což ukazuje na zlepšení struktury financování a nižší tlak ze strany zadlužení.
Z fundamentálního pohledu je tak pokles finanční páky pozitivní, zatím však není doprovázen stejně výrazným zlepšením kapitálové efektivity. Stabilizace zásob by mohla v dalších obdobích podpořit marže, pokud se společnosti podaří vyhnout nadměrným slevám a dalšímu hromadění zásob. Celkově tak graf ukazuje firmu se zlepšujícím se profilem rozvahy, ale stále pouze umírněnou návratností kapitálu a bez jasného signálu trvalého růstu EBITDA.
Target se obchoduje při P/E 20,1x, což znamená, že trh platí zhruba 20 USD za každý 1 USD zisku vytvořeného za posledních 12 měsíců. Forwardové P/E činí 18x, tedy méně než trailing P/E, což naznačuje, že konsenzus očekává v dalších obdobích růst zisků. Ukazatel EV/EBITDA na úrovni 10,6x pak ukazuje na umírněné ocenění celé společnosti vůči EBITDA, kterou generuje.
Zdroj: XTB Research
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